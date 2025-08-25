ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Сложности и боли учета в торговле →

Продажа грузовика при ИП и патенте: кто платит налог и как сэкономить

Ситуация распространённая: супруги покупают грузовой автомобиль в браке, один из них открывает ИП для грузоперевозок на ПСН, а машина оформлена на второго как на физлицо. Возникает вопрос: кто будет платить налог при продаже и как правильно оформить документы, чтобы не переплатить?

Эта статья родилась из обсуждения на форуме «Клерка» — читайте исходный вопрос и мнения коллег здесь:

Какие налоги необходимо уплачивать с продажи авто ИП ПСН

Коротко по сути Для патента по грузоперевозкам не обязательно переоформлять машину на ИП-мужа. Достаточно, чтобы у ИП был «иной правовой титул» на ТС (аренда, безвозмездное пользование и т. п.). Это позволяет «вписать» автомобиль в патент и учитывать его в лимите по количеству ТС. Если продавать машину будете вы, как собственник по документам, налог с продажи — ваш (НДФЛ). Освобождение — если срок владения > 3 лет; если меньше — можно уменьшить доход на расходы по покупке или на вычет 250 ...

www.club.klerk.ru

Основные правила

  • Патент (ПСН) по грузоперевозкам можно получить, даже если машина не в собственности ИП. Достаточно договора аренды или безвозмездного пользования.

  • Продавцом считается тот, на кого зарегистрирован автомобиль.

  • Совместная собственность супругов.

  • Налог на продажу автомобиля.

  • Продавать через ИП невыгодно.

Сравнение вариантов

Вариант

Кто платит налог

Как считается налог

Плюсы

Минусы

Продажа от имени физлица-супруги

Супруга

НДФЛ 13%/15% (если срок владения менее 3 лет), минус расходы/вычет

Простой вариант, налог можно уменьшить

Налог платит один человек

Продажа от имени двух супругов

Оба супруга

НДФЛ с половины дохода у каждого, каждый применяет вычет

Двойной вычет, можно существенно снизить налог

Нужно оформить договор купли-продажи с двумя продавцами

Продажа от имени ИП

ИП

Доход включается в базу по УСН или ОСНО (в зависимости от режима)

Формально «привязка к бизнесу»

Налоговая нагрузка выше, чем у физлица

Практические советы

  • Для патента оформите простой договор аренды или безвозмездного пользования между супругой-собственником и мужем-ИП. Это даст право учитывать автомобиль в патентной деятельности.

  • Если планируете продажу — выгоднее заключить договор купли-продажи от двух супругов. Так у каждого будет отдельный вычет или возможность зачесть расходы на покупку.

  • Если срок владения более 3 лет, налог платить не нужно.

  • Не стоит переоформлять машину на ИП перед продажей — налог получится выше.

Вывод

Налог с продажи грузовика зависит не от патента, а от того, на кого зарегистрировано транспортное средство и как оформлен договор продажи. Самый выгодный вариант — продавать от имени двух супругов, используя имущественные вычеты. Для целей патента достаточно договора аренды, переоформлять машину на ИП не требуется.

Дата публикации: 25.08.2025, 16:13

Начать дискуссию

  • dinoj
    Этот комментарий удален.
  • dinoj
    Этот комментарий удален.
Главная Главбух PRO Премиум