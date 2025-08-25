Продажа грузовика при ИП и патенте: кто платит налог и как сэкономить
Эта статья родилась из обсуждения на форуме «Клерка» — читайте исходный вопрос и мнения коллег здесь:
Какие налоги необходимо уплачивать с продажи авто ИП ПСН
Коротко по сути Для патента по грузоперевозкам не обязательно переоформлять машину на ИП-мужа. Достаточно, чтобы у ИП был «иной правовой титул» на ТС (аренда, безвозмездное пользование и т. п.). Это позволяет «вписать» автомобиль в патент и учитывать его в лимите по количеству ТС. Если продавать машину будете вы, как собственник по документам, налог с продажи — ваш (НДФЛ). Освобождение — если срок владения > 3 лет; если меньше — можно уменьшить доход на расходы по покупке или на вычет 250 ...
Основные правила
Патент (ПСН) по грузоперевозкам можно получить, даже если машина не в собственности ИП. Достаточно договора аренды или безвозмездного пользования.
Продавцом считается тот, на кого зарегистрирован автомобиль.
Совместная собственность супругов.
Налог на продажу автомобиля.
Продавать через ИП невыгодно.
Сравнение вариантов
Вариант
Кто платит налог
Как считается налог
Плюсы
Минусы
Продажа от имени физлица-супруги
Супруга
НДФЛ 13%/15% (если срок владения менее 3 лет), минус расходы/вычет
Простой вариант, налог можно уменьшить
Налог платит один человек
Продажа от имени двух супругов
Оба супруга
НДФЛ с половины дохода у каждого, каждый применяет вычет
Двойной вычет, можно существенно снизить налог
Нужно оформить договор купли-продажи с двумя продавцами
Продажа от имени ИП
ИП
Доход включается в базу по УСН или ОСНО (в зависимости от режима)
Формально «привязка к бизнесу»
Налоговая нагрузка выше, чем у физлица
Практические советы
Для патента оформите простой договор аренды или безвозмездного пользования между супругой-собственником и мужем-ИП. Это даст право учитывать автомобиль в патентной деятельности.
Если планируете продажу — выгоднее заключить договор купли-продажи от двух супругов. Так у каждого будет отдельный вычет или возможность зачесть расходы на покупку.
Если срок владения более 3 лет, налог платить не нужно.
Не стоит переоформлять машину на ИП перед продажей — налог получится выше.
Вывод
Налог с продажи грузовика зависит не от патента, а от того, на кого зарегистрировано транспортное средство и как оформлен договор продажи. Самый выгодный вариант — продавать от имени двух супругов, используя имущественные вычеты. Для целей патента достаточно договора аренды, переоформлять машину на ИП не требуется.
Начать дискуссию