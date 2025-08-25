Продажа грузовика при ИП и патенте: кто платит налог и как сэкономить

Какие налоги необходимо уплачивать с продажи авто ИП ПСН

Коротко по сути Для патента по грузоперевозкам не обязательно переоформлять машину на ИП-мужа. Достаточно, чтобы у ИП был «иной правовой титул» на ТС (аренда, безвозмездное пользование и т. п.). Это позволяет «вписать» автомобиль в патент и учитывать его в лимите по количеству ТС. Если продавать машину будете вы, как собственник по документам, налог с продажи — ваш (НДФЛ). Освобождение — если срок владения > 3 лет; если меньше — можно уменьшить доход на расходы по покупке или на вычет 250 ...