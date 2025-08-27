Какой налог платить за дарение квартиры в 2025 году

Дарение от родственников

Подаренная квартира освобождается от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Близкие родственники

Это такие люди:

супруги;

родители;

дети;

дедушки и бабушки;

внуки;

братья и сестры.

Обратите внимание, что это закрытый перечень. Какие-то родственники могут быть вам близкими людьми, но в этот перечень они не входят. Например, тут нет тещи и свекрови, прабабушки и прадедушки и т. д.

Дальние родственники

Разъяснения про дарение от родственников, не входящих в перечень:

Письмо Минфина от 24.07.2019 № 03-04-05/55239 – если прабабушка дарит квартиру правнуку, будет НДФЛ, даже если он еще совсем ребенок.

Письмо ФНС от 29.01.2024 № БС-4-11/831@ – за подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ.

Вместе с тем можно через суд доказать, что даритель – по факту родственник, хотя и не входит в вышеназванный перечень. Признать гражданина членом семьи дарителя может суд в порядке особого производства.

ФНС в письме от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@ сообщает, что прабабушку и правнука можно считать членами семьи или близкими родственниками, если есть решение суда об этом.

Теща и свекровь

При дарении квартиры от зятя теще (тестю) или от снохи свекрови (свекру) есть свои нюансы.

В данном случае даритель и одаряемый – не близкие родственники, но если такая квартира – общее имущество супругов, то половина ее принадлежит человеку, который является родственником одаряемого (дочь или сын).

Таким образом, если зять дарит квартиру теще, то платить НДФЛ она будет только с половины этой квартиры, так как вторая половина принадлежит ее дочери, а за подарок от дочери НДФЛ не платят.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92617.