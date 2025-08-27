Какой налог платить за дарение квартиры в 2025 году

Дарение от родственников
Подаренная квартира освобождается от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.
Близкие родственники
Это такие люди:
супруги;
родители;
дети;
дедушки и бабушки;
внуки;
братья и сестры.
Обратите внимание, что это закрытый перечень. Какие-то родственники могут быть вам близкими людьми, но в этот перечень они не входят. Например, тут нет тещи и свекрови, прабабушки и прадедушки и т. д.
Дальние родственники
Разъяснения про дарение от родственников, не входящих в перечень:
Письмо Минфина от 24.07.2019 № 03-04-05/55239 – если прабабушка дарит квартиру правнуку, будет НДФЛ, даже если он еще совсем ребенок.
Письмо ФНС от 29.01.2024 № БС-4-11/831@ – за подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ.
Вместе с тем можно через суд доказать, что даритель – по факту родственник, хотя и не входит в вышеназванный перечень. Признать гражданина членом семьи дарителя может суд в порядке особого производства.
ФНС в письме от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@ сообщает, что прабабушку и правнука можно считать членами семьи или близкими родственниками, если есть решение суда об этом.
Теща и свекровь
При дарении квартиры от зятя теще (тестю) или от снохи свекрови (свекру) есть свои нюансы.
В данном случае даритель и одаряемый – не близкие родственники, но если такая квартира – общее имущество супругов, то половина ее принадлежит человеку, который является родственником одаряемого (дочь или сын).
Таким образом, если зять дарит квартиру теще, то платить НДФЛ она будет только с половины этой квартиры, так как вторая половина принадлежит ее дочери, а за подарок от дочери НДФЛ не платят.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92617.
Дарение от чужих людей
Если квартиру дарит чужой человек, или родственник, который не входит в перечень близких и нет решения суда о признании его близким, то с такого подарка надо заплатить НДФЛ и сдать декларацию 3-НДФЛ.
Налоговая база по НДФЛ – это кадастровая стоимость квартиры на 1 января года, когда было дарение. Если это новый объект недвижимости, то в расчет берут его кадастровую стоимость на дату постановки объекта на кадастровый учет.
До 2025 года ставка НДФЛ при дарении квартир не зависела от их стоимости.
Но с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ:
13% – для дохода до 2,4 млн руб.;
15% – для дохода свыше 2,4 млн.
Об этом напоминает Минфин в письме от 13.03.2025 № 03-04-05/24874.
Отмена дарения
Если чужой человек подарил вам квартиру, но потом эту сделку отменили, то платить НДФЛ не придется.
Об этом сообщает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-04-05/91712.
Дохода для НДФЛ от отмененного дарения не будет, если заключено соглашение о расторжении договора дарения, и оно зарегистрировано в Росреестре.
Продажа после дарения от родственников
Минимальный срок владения квартирой, подаренной близким родственником, составляет 3 года.
То есть через 3 года после дарения новый владелец может продать эту квартиру без НДФЛ.
Таблица по срокам владения для НДФЛ в разных ситуациях – тут.
Если же минимальный срок владения не прошел, то с дохода от сделки надо будет заплатить НДФЛ. Но при этом можно учесть расходы дарителя на покупку этой квартиры.
Это правило работает только в случае, если подарок был от близкого родственники и вы за это дарение не платили НДФЛ.
Таким образом, облагается НДФЛ не вся продажная цена квартиры, а уменьшенная на имущественный вычет в 1 млн рублей или на сумму документально подтвержденных расходов дарителя на приобретение такой квартиры.
Ставка НДФЛ при продаже квартир в 2025 году:
13% – для дохода до 2,4 млн руб.;
15% – для дохода свыше 2,4 млн.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61158.
Пример
Сергей Смирнов купил квартиру за 5 млн рублей и подарил ее сыну Вадиму Смирнову.
Через 2 года Вадим продал эту квартиру за 7 млн рублей.
Для расчета НДФЛ он может уменьшить свои доходы на расходы своего отца.
НДФЛ = (7 000 000 – 5 000 000) х 13% = 260 тыс. руб.
Но если дарителю эту квартиру ранее тоже подарили, то расходов на нее у него нет. И человек, которому он передарил эту недвижимость, не сможет уменьшить свой доход на расходы. Такая ситуация описана в письме Минфина от 20.06.2025 № 03-04-05/60208.
Продажа после дарения от чужих людей
Если квартиру подарил не близкий родственник, а чужой человек, то минимальный срок владения – 5 лет.
То есть только через 5 лет эту квартиру можно будет продать без НДФЛ. Если продать раньше, то будет НДФЛ.
Но в данном случае также доход от продажи можно уменьшить. Только не на расходы дарителя (как это происходит с дарением от родственников), а на ту сумму, с которой одаряемый уплатил налог при дарении.
Разъяснение по этому поводу есть в письме Минфина от 29.03.2024 № 03-04-05/28477.
Напомним, базой по НДФЛ при дарении является кадастровая стоимость квартиры на 1 января того года, когда было дарение.
На эту кадастровую стоимость и можно уменьшить доход при продаже. Базой по НДФЛ будет разница между продажной ценой и той кадастровой стоимостью.
Пример
Иван Иванов в марте 2025 года получил квартиру в подарок от дальнего родственника. Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2025 – 5 млн рублей.
В августе 2025 года Иванов продал эту квартиру за 8 млн рублей.
База по НДФЛ с дарения = 5 млн руб.
База по НДФЛ с продажи = 8 млн – 5 млн = 3 млн руб.
Общая база по НДФЛ = 5 млн + 3 млн = 8 млн руб.
НДФЛ = (2,4 млн х 13%) + (5,6 млн х 15%) = 1,152 млн руб.
Ответы на вопросы
Какой налог будет, если квартиру подарил родственник?
Если квартиру подарил близкий родственник (супруг, дети, родители, братья/сестры, бабушки/дедушки, внуки), то платить налог за такой подарок не надо.
Какой налог будет, если квартиру подарил чужой человек?
Если квартиру подарил чужой человек, то с кадастровой стоимости этой квартиры надо заплатить НДФЛ. В 2025 году доход до 2,4 млн руб. облагается по ставке 13%, свыше 2,4 млн – по ставке 15%.
Какой налог будет, если продать квартиру после дарения от близких?
Через 3 года после дарения квартиры от близкого человека ее можно продать без НДФЛ. Если продать раньше, то будет налог с разницы между ценой продажи и расходами на покупку этой квартиры, которые когда-то понес ваш родственник (даритель).
Какой налог будет, если продать квартиру после дарения от чужих?
Через 5 лет после дарения квартиры от чужого человека ее можно продать без НДФЛ. Если продать раньше, то будет налог с разницы между ценой продажи и той кадастровой стоимостью, с которой вы уплатили НДФЛ при получении подарка.
