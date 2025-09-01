Услуги поддержки 1С для международных компаний: рейтинг провайдеров

Мы проанализировали рынок и собрали компании, у которых уже есть опыт работы с международными заказчиками в области сопровождения 1С. Предлагаем посмотреть на рейтинг.
При оценке учитывались следующие критерии:
опыт работы с иностранными заказчиками;
возможность ведения поддержки на английском языке;
прозрачные SLA с гарантией времени решения заявок;
гибкий график оказания услуг;
широкий спектр поддерживаемых приложений 1С;
наличие описанных процедур и регламентов с возможностью адаптации;
услуги администрирования 1С;
компетенции в поддержке ИТ-инфраструктуры.
iiii Tech (ex TietoEvry Russia) совмещает экспертизу в 1С и поддержку инфраструктуры, на которой работают приложения. Компания более 18 лет предоставляет сервисы клиентам с международным присутствием, где особенно важны SLA и возможность общаться на английском.
В списке услуг — не только внедрение, развитие, сопровождение и администрирование 1С, но и поддержка серверов, виртуализации и облачных платформ. Что это значит для бизнеса? Можно решать вопросы в одном окне, без разрыва между 1С и IT-сервисами. В портфеле компании — клиенты с распределенной архитектурой и повышенными требованиями к SLA.
Сильные стороны: прозрачные SLA с гарантией времени реакции и времени решения проблем, многолетний опыт в международных проектах, компетенции как в поддержке 1С, так и в инфраструктуре, готовность адаптировать процессы поддержки и разработки под корпоративные требования.
Немецкие корни компании сразу задают ориентир: Schneider Group исторически работает с иностранными клиентами и знает, что такое англоязычная поддержка и стандарты глобальных регламентов. Schneider Group сопровождает западных клиентов в России и СНГ с 2003 года.
Компания предлагает внедрение, интеграцию и поддержку ERP-систем, включая проекты миграции с SAP и Oracle на 1С, а также комплексный аутсорсинг бухгалтерии, налогов и HR-процессов. Такой мультидисциплинарный подход позволяет международным клиентам получать не только поддержку 1С, но и сопутствующие бэк-офис-сервисы в одной точке контакта.
Сильные стороны: большой опыт работы с международными клиентами, англоязычная поддержка, экспертиза в процессах учета. Дополнительный фактор доверия – гибкость при регуляторных изменениях: компания оперативно помогает клиентам мигрировать на локальные решения, сохраняя соответствие международным стандартам.
Plaut — часть международной группы msg. Компания работает с крупными клиентами в сфере ритейла и производства, обеспечивает прозрачные SLA и поставляет заказчикам гибкие пакеты услуг.
Заказчик при работе с Plaut может рассчитывать на стратегический консалтинг, SAP- и Microsoft-интеграцию, разработку и тестирование, а также HR-поддержку и отраслевые решения. В поддержку входит администрирование и интеграция 1С с другими корпоративными системами.
Сильные стороны: международная экспертиза, прозрачные SLA, интеграционные возможности между ERP-платформами и IT-сервисами. Благодаря структуре группы, Plaut сочетает финансовую устойчивость и гибкость.
NDBS берет на себя поддержку и развитие решений 1С. Это специализированный партнер по сопровождению и развитию 1С-решений для международных компаний, а также единая точка ответственности за всю экосистему 1С: конфигурации, интеграции, администрирование и развитие.
Компания имеет опыт работы с зарубежными представительствами, поддерживает разные конфигурации 1С. Среди списка услуг — администрирование и обслуживание инфраструктуры.
Сильные стороны: техническое сопровождение затрагивает не только прикладной уровень, но и всю инфраструктуру: от серверов и баз данных до вопросов производительности и безопасности. Такой набор компетенций делает NDBS удобным партнером для компаний, которым важно получать полный спектр услуг по поддержке 1С.
Alpe — один из старейших игроков рынка, известный крупными технологическими внедрениями для международных корпораций.
Компания акцентируется на полноте поддержки: от типовых конфигураций до специализированных решений, включая миграцию с SAP, настройку SPM и WMS, соблюдение юридических требований. Поддержка осуществляется по стандартам ITSM/ITIL, с прозрачными SLA, подпиской ITS-PROF и трехуровневой моделью обслуживания.
Сильные стороны: широкий охват решений 1С и интеграций (ERP, SPM, WMS, SAP, EDI, локализация под российские регламенты), стандартизированные процессы, многолетний опыт и доказанная способность реализовывать масштабные проекты с высоким уровнем качества и надежности.
Итоги
Сегмент поддержки 1С для международных компаний — ниша с повышенными требованиями. Это довольно узкий рынок, и здесь недостаточно просто чинить неполадки или обновлять релизы: нужен партнер, который имеет схожий с бизнесом менталитет и говорит с ним на одном языке — и в прямом, и в переносном смысле.
Участники рейтинга показывают разные подходы: кто-то делает упор на стандартизированные процессы, кто-то на гибкость и интеграции, кто-то на комплексность услуг, кто-то поддерживает инфраструктуру в рамках сервиса. Но объединяет их одно: готовность взять на себя ту часть работы, которая позволяет компаниям спокойно развиваться за пределами одной страны.
