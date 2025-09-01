Услуги поддержки 1С для международных компаний: рейтинг провайдеров

iiii Tech (ex TietoEvry Russia) совмещает экспертизу в 1С и поддержку инфраструктуры, на которой работают приложения. Компания более 18 лет предоставляет сервисы клиентам с международным присутствием, где особенно важны SLA и возможность общаться на английском.

В списке услуг — не только внедрение, развитие, сопровождение и администрирование 1С, но и поддержка серверов, виртуализации и облачных платформ. Что это значит для бизнеса? Можно решать вопросы в одном окне, без разрыва между 1С и IT-сервисами. В портфеле компании — клиенты с распределенной архитектурой и повышенными требованиями к SLA.

Сильные стороны: прозрачные SLA с гарантией времени реакции и времени решения проблем, многолетний опыт в международных проектах, компетенции как в поддержке 1С, так и в инфраструктуре, готовность адаптировать процессы поддержки и разработки под корпоративные требования.