Можно ли удалить «Госуслуги», чтобы повестки приходили только на бумаге?

Что говорит закон
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» закрепили равнозначность бумажной и электронной повестки. Документ, размещённый в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в Едином реестре воинского учёта, имеет полную юридическую силу.
Электронная повестка приравнивается к бумажной.
Считается вручённой через 7 дней после публикации в реестре.
Неявка по электронной повестке влечёт те же последствия, что и по бумажной.
Миф об удалении аккаунта
Удалить «Госуслуги» в привычном смысле невозможно.
Даже если пользователь заблокирует доступ или перестанет пользоваться порталом, сведения сохраняются в государственных системах.
Документы и повестки всё равно размещаются в личном кабинете.
Выбрать исключительно бумажный канал связи нельзя.
Уведомления о внесении сведений в реестр — это не повестка
В последние недели пользователи начали получать уведомления о внесении их данных в Единый реестр воинского учёта. Это вызвало волну тревоги, но важно понимать:
Такие уведомления носят информационный характер.
Они сообщают, что данные о вас перенесены из бумажных картотек военкоматов в электронный реестр.
Само по себе уведомление не является повесткой и не требует явки в военкомат.
Когда уведомление становится обязанностью
Пример из Тверской области: житель получил два уведомления — смс и сообщение в «Госуслугах» о размещении повестки в реестре. В уведомлении был указан срок вручения и перечень ограничений, включая запрет на выезд из России.
Закон работает так:
Через 7 дней после размещения повестка считается вручённой.
У гражданина есть 20 дней на явку в военкомат.
После этого вступают в силу ограничения.
Какие ограничения возможны
Игнорирование повестки влечёт серьёзные последствия:
запрет на регистрацию и управление автомобилем;
невозможность открыть ИП или зарегистрироваться как самозанятый;
блокировка сделок с недвижимостью (покупка, продажа, дарение);
запрет на оформление кредитов и займов;
в ряде регионов — приостановка социальных выплат.
Кроме того, неявка без уважительной причины может привести к административной ответственности: штраф от 500 до 3000 рублей или предупреждение.
⚠️ Ограничения и штрафы могут затронуть не только личные права, но и работу компании. Чтобы вовремя отследить последствия изменений и не допустить ошибок, бухгалтеры и предприниматели используют «Клерк.Премиум».
В подписке:
– консультации экспертов по конкретным ситуациям;
– база разборов (600+ материалов по налогам, кадрам, бухучёту);
– мини-курсы и конспекты вебинаров для быстрого обучения;
– доступ к справочно-правовой системе с законами и письмами ФНС;
– сервисы вроде проверки контрагентов и готовых шаблонов.
👉 Попробуйте «Клерк.Премиум» и убедитесь сами, насколько проще работать, когда все ответы и инструменты всегда под рукой.
Почему система стала обязательной
С апреля 2023 года действует электронный воинский учёт, а с мая 2025 года заработал Единый реестр повесток. Его запуск сделал процесс прозрачным:
граждане могут проверить, направлялись ли им повестки;
исключены случаи «утерянных писем»;
военкоматы получили инструмент для автоматического контроля.
Теперь электронный воинский учёт — часть повседневности. Даже если не открывать «Госуслуги», данные всё равно окажутся в реестре, а повестка будет считаться вручённой.
Начать дискуссию