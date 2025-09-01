ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →

Можно ли удалить «Госуслуги», чтобы повестки приходили только на бумаге?

С 2023 года электронный воинский учёт стал обязательной частью жизни военнообязанных граждан. Наши читатели задаются вопросом: можно ли удалить «Госуслуги» и получать повестки исключительно в бумажном виде?

Что говорит закон

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» закрепили равнозначность бумажной и электронной повестки. Документ, размещённый в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в Едином реестре воинского учёта, имеет полную юридическую силу.

  • Электронная повестка приравнивается к бумажной.

  • Считается вручённой через 7 дней после публикации в реестре.

  • Неявка по электронной повестке влечёт те же последствия, что и по бумажной.

Миф об удалении аккаунта

Удалить «Госуслуги» в привычном смысле невозможно.

  • Даже если пользователь заблокирует доступ или перестанет пользоваться порталом, сведения сохраняются в государственных системах.

  • Документы и повестки всё равно размещаются в личном кабинете.

  • Выбрать исключительно бумажный канал связи нельзя.

Уведомления о внесении сведений в реестр — это не повестка

В последние недели пользователи начали получать уведомления о внесении их данных в Единый реестр воинского учёта. Это вызвало волну тревоги, но важно понимать:

  • Такие уведомления носят информационный характер.

  • Они сообщают, что данные о вас перенесены из бумажных картотек военкоматов в электронный реестр.

  • Само по себе уведомление не является повесткой и не требует явки в военкомат.

Когда уведомление становится обязанностью

Пример из Тверской области: житель получил два уведомления — смс и сообщение в «Госуслугах» о размещении повестки в реестре. В уведомлении был указан срок вручения и перечень ограничений, включая запрет на выезд из России.

Закон работает так:

  • Через 7 дней после размещения повестка считается вручённой.

  • У гражданина есть 20 дней на явку в военкомат.

  • После этого вступают в силу ограничения.

Какие ограничения возможны

Игнорирование повестки влечёт серьёзные последствия:

  • запрет на регистрацию и управление автомобилем;

  • невозможность открыть ИП или зарегистрироваться как самозанятый;

  • блокировка сделок с недвижимостью (покупка, продажа, дарение);

  • запрет на оформление кредитов и займов;

  • в ряде регионов — приостановка социальных выплат.

Кроме того, неявка без уважительной причины может привести к административной ответственности: штраф от 500 до 3000 рублей или предупреждение.

⚠️ Ограничения и штрафы могут затронуть не только личные права, но и работу компании. Чтобы вовремя отследить последствия изменений и не допустить ошибок, бухгалтеры и предприниматели используют «Клерк.Премиум».

В подписке:
– консультации экспертов по конкретным ситуациям;
– база разборов (600+ материалов по налогам, кадрам, бухучёту);
– мини-курсы и конспекты вебинаров для быстрого обучения;
– доступ к справочно-правовой системе с законами и письмами ФНС;
– сервисы вроде проверки контрагентов и готовых шаблонов.

👉 Попробуйте «Клерк.Премиум» и убедитесь сами, насколько проще работать, когда все ответы и инструменты всегда под рукой.

Почему система стала обязательной

С апреля 2023 года действует электронный воинский учёт, а с мая 2025 года заработал Единый реестр повесток. Его запуск сделал процесс прозрачным:

  • граждане могут проверить, направлялись ли им повестки;

  • исключены случаи «утерянных писем»;

  • военкоматы получили инструмент для автоматического контроля.

Теперь электронный воинский учёт — часть повседневности. Даже если не открывать «Госуслуги», данные всё равно окажутся в реестре, а повестка будет считаться вручённой.

Дата публикации: 01.09.2025, 21:39

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO