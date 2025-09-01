Можно ли удалить «Госуслуги», чтобы повестки приходили только на бумаге?

Игнорирование повестки влечёт серьёзные последствия:

Кроме того, неявка без уважительной причины может привести к административной ответственности: штраф от 500 до 3000 рублей или предупреждение.

⚠️ Ограничения и штрафы могут затронуть не только личные права, но и работу компании. Чтобы вовремя отследить последствия изменений и не допустить ошибок, бухгалтеры и предприниматели используют «Клерк.Премиум».

В подписке:

– консультации экспертов по конкретным ситуациям;

– база разборов (600+ материалов по налогам, кадрам, бухучёту);

– мини-курсы и конспекты вебинаров для быстрого обучения;

– доступ к справочно-правовой системе с законами и письмами ФНС;

– сервисы вроде проверки контрагентов и готовых шаблонов.

👉 Попробуйте «Клерк.Премиум» и убедитесь сами, насколько проще работать, когда все ответы и инструменты всегда под рукой.