Анастасия Ускова, CEO сервиса «Рокет Ворк»: «Компании все чаще переходят к агентской модели, чтобы выстраивать безопасное сотрудничество с самозанятыми»

Количество самозанятых в России растет, но вместе с возможностями увеличиваются и риски для бизнеса. «Клерк» поговорил с Анастасией Усковой, CEO платформы «Рокет Ворк», о том, как компании выстраивать сотрудничество с плательщиками НПД и что поможет избежать переквалификации в найм.

— Какие категории людей чаще всего становятся самозанятыми в 2025 году? Для каких отраслей характерно массовое привлечение самозанятых?

— Сегодня самозанятых уже более 12–13 млн человек, и эта цифра продолжает расти. Наиболее активно в этот формат уходят водители такси и доставки, мастера ремонта и строительства, маркетинг-специалисты, представители бьюти-сферы, арендодатели жилья, а также фрилансеры в IT и дизайне.

Если говорить про компании, то массовое привлечение самозанятых характерно для отраслей, где важна скорость и масштабирование: это такси и доставка, e-commerce и маркетплейсы, строительные подрядные работы, а также образование и сфера дополнительных услуг.

— Почему бизнес выбирает сотрудничество с исполнителями по ГПХ вместо классического трудового договора?

— На подобные решения всегда влияют три фактора. Во-первых, гибкость и скорость: компания может быстро масштабироваться под спрос, будь то сезонные проекты или пики заказов. Во-вторых, административная простота: меньше кадровых процедур, нет необходимости предоставлять отпуска и больничные по ТК, а договор расторгнуть проще. И наконец, финансовая эффективность: при корректной модели заказчик не обязан удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы за самозанятого — исполнитель платит налог сам.

— Какие риски возникают при работе с самозанятыми?

— Когда компания строит работу с самозанятыми, риски связаны не только с юридическими нюансами, но и с самой природой этого формата. Исполнитель в статусе НПД свободен: сегодня он может взять заказ, а завтра отказаться. Это нужно учитывать при организации процессов. В целом риски можно разделить на три группы:

Риски самой сути самозанятости — человек свободен в выборе заказов и форматов работы. Для бизнеса это означает непредсказуемость и возможные сбои. Риски ошибок в применении режима НПД — недочеты в документообороте (чек не сформирован или сформирован с опозданием), снятие с учета в налоговой, превышение лимита дохода. Контроль за этим усиливается. Риски переквалификации в трудовые отношения — если взаимодействие начинает напоминать найм: регулярные выплаты, длительные контракты, элементы субординации или включение в оргструктуру. Это чревато доначислениями и штрафами.

— Что становится самыми частыми причинами переквалификации и когда риск особенно высок?

— Наибольшие риски возникают там, где модель слишком близка к трудовым отношениям. Триггерами служат фиксированная месячная оплата, наличие графика и субординации, предоставление рабочего места, корпоративной почты или пропуска, включение человека в расписания и рабочие чаты, а также длительные непрерывные договоры или работа с единственным заказчиком. Особенно высок риск переквалификации при массовых моделях, сроках свыше трех месяцев и регулярных выплатах.

— Как платформы для сотрудничества с самозанятыми помогают снижать эти риски?

— Платформы действительно помогают закрыть технические вопросы: проверять статус НПД, собирать чеки, фиксировать задания и акты. Это снижает часть базовых рисков.

Но сама по себе техника не спасает от стратегических ошибок. Если модель взаимодействия слишком похожа на трудовые отношения, платформа риски не снимет — важно учитывать суть договора.

Более того, иногда механизмы платформ работают с искусственными сущностями, имитирующими биржу. Например, искусственное «Задание», которое полностью дублирует предмет и условия договора. Это не только усложняет процесс и может трактоваться как попытка обойти ограничения, но и приводит к лишним затратам. Поэтому бизнесу все равно важно осознавать природу отношений и управлять ими самостоятельно.

— Может ли платформа защитить от переквалификации договоров?

— Абсолютных гарантий не даст никто, так как статус определяют фактические отношения (ст. 19.1 ТК). Но платформа способна существенно снизить риски. Мы применяем «запрещенный словарь» и безопасные шаблоны документов, привязываем оплаты к заданиям и результату, храним доказательства выполнения. Система анализирует метрики риска по критериям ФНС и Минтруда — регулярность, длительность, прокси-признаки субординации — и выдает алерты. Принцип жесткий: нет статуса или чека — нет выплаты.

И здесь важно отметить новый тренд: рынок уходит к агентской модели. Если компания реально выступает посредником между исполнителем и заказчиком, то отношения стоит строить именно так — раскладывая их на конкретные задачи, сделки, результаты с выделением собственной функции в оформляемой сделке. На этом строится агентская функция.

Крупные игроки, даже аутстаффинговые компании, переходят к расчетам и сделкам, отражающим реальные отношения. Если компания посредник по сути — она становится агентом и в расчетах. Для бухгалтера это означает меньше ручной работы, корректный учет и более прозрачные отношения с ФНС.

— Какие документы нужно обязательно оформлять с исполнителями, чтобы остаться в правовом поле?

— Минимальный набор включает договор ГПХ или возмездного оказания услуг без трудовой терминологии, техническое задание с конкретным результатом, акт оказанных услуг или выполненных работ (особенно при предоплате или отложенной выдаче чека) и сам чек из «Мой налог». Без чека расходы не признают, и компания рискует доначислениями.

— Как компании доказать законность схемы с самозанятыми или другими исполнителями по ГПХ при проверке?

— Важно вести так называемое «досье на взаимоотношения»: хранить договоры, задания и акты, чеки с корректным описанием услуг, переписку по задачам и подтверждения результата. Обязательно проверять статус НПД на момент выплаты и хранить подтверждения из «Мой налог». И, конечно, исключать признаки трудовых отношений: графики, штрафы по ТК, доступ к корпоративным инструментам.

— Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры при работе с самозанятыми?

— Чаще всего встречаются ситуации, когда оплату проводят без чека или принимают чек с неверной датой и формулировкой («зарплата», «оклад»). Бывает, что бухгалтерия не отслеживает лимит 2,4 млн рублей, из-за чего исполнитель теряет статус НПД, а компания продолжает работать по старой схеме. Ошибки возникают и при отсутствии актов в случае предоплаты, а также при путанице между ГПХ и НПД.

— Что важно предусмотреть в системе документооборота при массовом сотрудничестве по ГПХ?

— В этом случае без автоматизации не обойтись. Нужен конструктор договоров и заданий, ЭДО с физлицами, шаблоны безопасных формулировок. Система должна проверять статус НПД до выплаты, собирать и валидировать чеки, сверять ИНН и реквизиты. Важно хранить доказательства результата — например, медиафайлы или геометки, а также оценивать риски: длительность, периодичность, долю дохода от одного заказчика. Для интеграции в бизнес-процессы востребованы связки с 1С, ДБО банков, массовые выплаты через СБП и карты, а также система логирования ошибок.

— Какие бухгалтерские нюансы важно учитывать при массовых выплатах самозанятым?

— Ключевой момент — заказчик не является налоговым агентом по НДФЛ и взносам, если есть корректный чек НПД. Без чека расход не признают. Сроки тоже критичны: при безналичных расчетах чек формируется до 9 числа следующего месяца, при наличных — сразу. В учете расходы нужно привязывать к акту или чеку. Для ОСНО они учитываются при расчете налога на прибыль по ст. 15 закона 422-ФЗ, для УСН — в КУДиР. И всегда стоит следить за превышением лимита дохода или снятием с учета — после этой даты обязанности компании меняются.

— Как в 2025 году компании автоматизируют выплаты самозанятым? Какие решения востребованы?

— Сегодня рынок уже зрелый: бизнес выбирает платформы, которые проверяют статус НПД, собирают и валидируют чеки, формируют договоры и акты, ведут риск-скоринг и обеспечивают массовые выплаты на карты, счета или через СБП. Среди решений можно назвать WinWork, Самозанятые.рф, «Консоль.Про», «Рокет Ворк».

В «Рокет Ворк» мы делаем акцент на практичности: это платежи через номинальные счета и сплит-платежи, API-интеграции, обязательная проверка статуса перед выплатой, автоматическое требование чека, алерты по рискам — длительность, периодичность, концентрация дохода у одного заказчика. Для бухгалтерии особенно удобно: выгрузки в 1С, массовые выплаты по реестрам, в том числе через СБП и карты. При этом мы стараемся не навязывать дополнительные услуги, не имеющие реального эффекта.

— Какие тренды вы видите в регулировании самозанятых и договоров ГПХ в ближайшие 1—2 года? Будет ли ужесточение?

— Да, тренд на ужесточение есть. Речь идет о формализации критериев и совместном контроле. Минтруд уже вынес на обсуждение расширенный перечень признаков трудовых отношений и новые полномочия ГИТ. ФНС и Роструд синхронизируют проверочные критерии и аналитику. Для бизнеса это означает: чем более массовая модель используется и чем больше она похожа на работу штатных сотрудников, тем выше вероятность проверки.

Кратко о главном

Количество самозанятых в России перевалило за 12 млн, и бизнес все активнее использует этот формат для гибкости и масштабирования. Но вместе с возможностями растут и риски: от нестабильности исполнителей до ошибок с чеками и опасности переквалификации отношений в трудовые.

Автоматизация становится ключом к безопасной работе: платформы проверяют статус НПД, собирают чеки, формируют договоры и помогают бухгалтерии вести учет без ошибок. Но полагаться только на «технику» нельзя — бизнесу важно понимать суть отношений и выстраивать их так, чтобы они не напоминали найм.

Тренд ближайших лет — переход к агентской модели. Это формат, где компания выступает посредником, декомпозирует услуги до задач и сделок, а риски переквалификации минимизируются. Крупные игроки уже признают: только эта модель будет долгосрочно жизнеспособна.

