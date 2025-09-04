Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу

По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.

По пп. 26 п. 3 ст. 149 НК операции по уступке и переуступке прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме, освобождены от НДС.

В соответствии с п. 4 ст. 170 НК суммы НДС, предъявленные по товарам и имущественным правам, принимаются к вычету или учитываются по стоимости в пропорции, в которой их используют для производства или реализации товаров, имущественных прав.

По п. 4.1 ст. 170 НК пропорция определяется исходя из стоимости переданных имущественных прав, отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

В разделе 7 декларации по НДС отражается стоимость операций, освобожденных от налогообложения. От обложения НДС освобождается стоимость уступаемых прав, то есть та, по которой передаются права требования. Эту сумму и нужно использовать при расчете пропорции для распределения «входящего» налога в целях применения вычетов НДС.

Заполнять декларацию по НДС, а также восстанавливать, исчислять и уплачивать этот налог научим на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, настраивать учет НДС в 1С, определять налоговую базу и заполнять декларацию по НДС. Сейчас курс можно приобрести со скидкой 69% за 4 900 руб.

Читайте также на тему НДС: