Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу
По пп. 26 п. 3 ст. 149 НК операции по уступке и переуступке прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме, освобождены от НДС.
В соответствии с п. 4 ст. 170 НК суммы НДС, предъявленные по товарам и имущественным правам, принимаются к вычету или учитываются по стоимости в пропорции, в которой их используют для производства или реализации товаров, имущественных прав.
По п. 4.1 ст. 170 НК пропорция определяется исходя из стоимости переданных имущественных прав, отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
В разделе 7 декларации по НДС отражается стоимость операций, освобожденных от налогообложения. От обложения НДС освобождается стоимость уступаемых прав, то есть та, по которой передаются права требования. Эту сумму и нужно использовать при расчете пропорции для распределения «входящего» налога в целях применения вычетов НДС.
Заполнять декларацию по НДС, а также восстанавливать, исчислять и уплачивать этот налог научим на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, настраивать учет НДС в 1С, определять налоговую базу и заполнять декларацию по НДС. Сейчас курс можно приобрести со скидкой 69% за 4 900 руб.
Читайте также на тему НДС:
НДС в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера.
Оказание услуг посольству: будет ли НДС у российской компании.
Как определять налоговую базу по НДС при торговле на Яндекс.Маркете.
Начать дискуссию