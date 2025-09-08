Положительный ЕНС не равно деньги на счете. Позиция ФНС и суда

Суть спора

Житель Красноярска регистрируется в качестве ИП в сентябре 2024 года и уже через 2 дня компания заключает с ним договор на выполнение работ. Эти работы должны быть сделаны по адресу места нахождения заказчика, зарегистрированного в Ленинградской области.

Спустя две недели работы выполнены, оплата произведена заказчиком на расчетный счет ИП, открытый в банке.

Вскоре полученные от заказчика денежные средства ИП перечисляет в полном объеме на ЕНС и уже на следующий день обращается в налоговый орган с заявлением о возврате положительного сальдо ЕНС.

Отметим, что причины, по которым сделано перечисление на ЕНС, из судебного акта не следуют, можем только предположить, что это могло быть связано либо с блокировкой счетов, либо для целей легализации источника получения денежных средств.

Налоговая инспекция отказывает в возврате и ссылается на некорректное указание в заявлении реквизитов, а также на неподтвержденность суммы положительного сальдо ЕНС.

Кроме того, налоговый орган с помощью полиции узнает, что ИП в период исполнения договора не покидал территории Красноярска, а значит, не мог подписать спорный договор подряда и выполнить работы в Ленинградской области.

Также налоговым органом допрошен директор общества-заказчика работ, который при допросе затруднился назвать адрес, где выполнялись работы, указал, что ИП работы не выполнял, а только поставлял материалы. Кроме того, директор не смог пояснить, каким образом им принято решение о заключении договора именно с ИП, как оценивалась его деловая репутация.

Налоговый орган оценил и эти факты: сумма подлежащей исполнению ИП налоговой обязанности несопоставима с суммой перечисленных на ЕСН денежных средств + налоговый вычет по НДС заявлен около 100%.

Арбитражный суд, изучив обстоятельства и весь объем доказательств, сделал вывод, что денежные средства, являвшиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетный счет ИП не как оплата реальной сделки подряда.

Перечисление денежных средств производилось не с целью исполнения налоговых обязательств ИП, а для легализации доходов, полученных иными организациями.



В возврате положительного сальдо ЕНС предпринимателю было отказано. Предстоит апелляция.