Положительный ЕНС не равно деньги на счете. Позиция ФНС и суда

Примеры того, как положительное сальдо ЕНС налогоплательщика может быть изъято в пользу бюджета по иску прокуратуры об оспаривании сделки по ст. 169 ГК (безнравственные сделки), мы с моим коллегой Иваном Кориковым рассказывали на Клерк.ру тут и тут.
Теперь такой подход стали применять налоговые органы, отказывая налогоплательщикам в возврате из бюджета сумм, имеющегося у них положительного сальдо ЕНС.
Примеры таких ситуаций уже есть в нашей стране и «первая ласточка» этой категории дел «долетела» до нашего региона — дело № А33-599/2025 рассмотрено в Арбитражном суде Красноярского края.
Суть спора
Житель Красноярска регистрируется в качестве ИП в сентябре 2024 года и уже через 2 дня компания заключает с ним договор на выполнение работ. Эти работы должны быть сделаны по адресу места нахождения заказчика, зарегистрированного в Ленинградской области.
Спустя две недели работы выполнены, оплата произведена заказчиком на расчетный счет ИП, открытый в банке.
Вскоре полученные от заказчика денежные средства ИП перечисляет в полном объеме на ЕНС и уже на следующий день обращается в налоговый орган с заявлением о возврате положительного сальдо ЕНС.
Отметим, что причины, по которым сделано перечисление на ЕНС, из судебного акта не следуют, можем только предположить, что это могло быть связано либо с блокировкой счетов, либо для целей легализации источника получения денежных средств.
Налоговая инспекция отказывает в возврате и ссылается на некорректное указание в заявлении реквизитов, а также на неподтвержденность суммы положительного сальдо ЕНС.
Кроме того, налоговый орган с помощью полиции узнает, что ИП в период исполнения договора не покидал территории Красноярска, а значит, не мог подписать спорный договор подряда и выполнить работы в Ленинградской области.
Также налоговым органом допрошен директор общества-заказчика работ, который при допросе затруднился назвать адрес, где выполнялись работы, указал, что ИП работы не выполнял, а только поставлял материалы. Кроме того, директор не смог пояснить, каким образом им принято решение о заключении договора именно с ИП, как оценивалась его деловая репутация.
Налоговый орган оценил и эти факты: сумма подлежащей исполнению ИП налоговой обязанности несопоставима с суммой перечисленных на ЕСН денежных средств + налоговый вычет по НДС заявлен около 100%.
Арбитражный суд, изучив обстоятельства и весь объем доказательств, сделал вывод, что денежные средства, являвшиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетный счет ИП не как оплата реальной сделки подряда.
Перечисление денежных средств производилось не с целью исполнения налоговых обязательств ИП, а для легализации доходов, полученных иными организациями.
В возврате положительного сальдо ЕНС предпринимателю было отказано. Предстоит апелляция.
Выводы, которые бизнесу лучше знать, чем не знать
Никогда не используйте ЕНС в качестве транзитного счета для осуществления платежей.
Налоговый орган не расценит сумму положительного сальдо ЕНС как излишне уплаченный налог и откажет в ее возврате.
Данный отказ будет поддержан арбитражными судами.
Начать дискуссию