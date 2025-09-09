Почему бизнесу больше недостаточно классической рекламы? Какие существуют альтернативы

Новый арсенал: какие инструменты выходят на первый план

Успешные компании уже не полагаются на один канал, а выстраивают экосистему взаимодействия с клиентом , используя целый ряд высокотехнологичных альтернатив.

Гиперперсонализация на базе ИИ

Это главный инструмент современного маркетинга. Нейросети, анализируя историю приобретений, поведение посетителей на сайте, поисковые запросы, создают детальный портрет покупателя.

Результат — индивидуальные подборки товаров, которые настолько точны, что обеспечивают более половины всех продаж площадки, как в случае с Amazon. Это реальная помощь бизнесу, которая экономит время клиента и финансы продавца.

Например, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет активно используют рекомендательные системы. Шопинг из утомительного поиска превращается для покупателя в увлекательное путешествие с персональным гидом, который прекрасно понимает вкусы клиента.