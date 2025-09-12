Premium 12.09 Десктоп мобильная Б
Российские аналоги Zoom, Figma, Notion и другого ПО: чем заменить западные сервисы из реестра отечественного ПО Минцифры

Западные сервисы постепенно уходят с российского рынка, и компании ищут альтернативы. Минцифры ведёт реестр отечественного ПО, в который уже внесены десятки тысяч решений — от бухгалтерии и CRM до видеосвязи и дизайна. Разбираем, чем заменить Zoom, Figma, Notion и другие привычные инструменты.

Автор

После ограничений на иностранные IT-продукты у бизнеса и бухгалтеров встал вопрос: какие российские программы могут заменить привычные сервисы. Минцифры ведёт Единый реестр отечественного ПО, где уже десятки тысяч решений — от бухгалтерии и CRM до систем видеосвязи и дизайна.

Офисные пакеты

  • МойОфис — текст, таблицы, почта, документы.

  • Р7-Офис — офисные приложения и совместная работа.

Операционные системы

  • Astra Linux — защищённая ОС для бизнеса и госструктур.

  • РЕД ОС — корпоративная российская ОС.

Бухгалтерия и учёт

  • 1С:Бухгалтерия — массовое решение для учёта в организациях.

  • Клерк.Премиум — сервис для бухгалтеров и предпринимателей: разборы, курсы, консультации и правовые материалы.

Правовые системы

CRM и управление

  • Битрикс24 — CRM, проекты, задачи, коммуникации.

  • amoCRM — продажи, воронки, интеграции.

Базы данных и разработка

  • PostgreSQL Pro — российская сборка PostgreSQL.

  • ClickHouse — СУБД для аналитики больших данных.

Коммуникации и коллаборация

Вместо Zoom: видеосвязь и веб-конференции

Российский сервис

Возможности

В реестре?

МТС Линк Встречи

Видеозвонки, конференции, демонстрация экрана, запись встреч

Да

Контур.Толк

Онлайн-собрания до 400 участников, чат, запись

Да

VideoMost

ВКС, whiteboard, совместная работа

Да

TrueConf

Конференции, вебинары, чаты

Отечественный, в реестре не найден

IVA MCU

Облачная ВКС-платформа, масштабируемая для бизнеса

Нет данных

Вместо Notion: базы знаний и управление проектами

Российский сервис

Возможности

В реестре?

Teamly

База знаний, задачи, проекты

Да

Yonote

Заметки, таблицы, доски, совместная работа

Да

WEEEK

Менеджмент задач, доски, база знаний

Да

Kaiten

Управление процессами, интеграции

Да

Strive

Документы, регламенты, база знаний компании

Упоминается как российский

Вместо Figma: дизайн и прототипирование

Российский сервис

Возможности

В реестре?

Penpot

Open-source дизайн и прототипирование интерфейсов

Нет данных

Pixso

Совместный дизайн, импорт макетов из Figma

Нет данных

Taptop

Визуальное проектирование и no-code верстка

Нет данных

Важно для бухгалтеров

Большинство перечисленных сервисов универсальны и подходят для любых компаний. Но у бухгалтеров есть отдельная задача — работать с учётом, налогами и правовой информацией.

Клерк.Премиум — сервис, который объединяет разборы, мини-курсы, консультации и правовые материалы в одном доступе.

Программное обеспечение сайта Клерк.ру внесено в Единый реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись №24076 от 23.09.2024, правообладатель ООО «Аффинити Индекс»).

