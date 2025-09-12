Российские аналоги Zoom, Figma, Notion и другого ПО: чем заменить западные сервисы из реестра отечественного ПО Минцифры
После ограничений на иностранные IT-продукты у бизнеса и бухгалтеров встал вопрос: какие российские программы могут заменить привычные сервисы. Минцифры ведёт Единый реестр отечественного ПО, где уже десятки тысяч решений — от бухгалтерии и CRM до систем видеосвязи и дизайна.
Офисные пакеты
Операционные системы
Astra Linux — защищённая ОС для бизнеса и госструктур.
РЕД ОС — корпоративная российская ОС.
Бухгалтерия и учёт
1С:Бухгалтерия — массовое решение для учёта в организациях.
Клерк.Премиум — сервис для бухгалтеров и предпринимателей: разборы, курсы, консультации и правовые материалы.
Правовые системы
Консультант+ — база законодательства и практики.
Гарант — правовая система с аналитикой.
CRM и управление
Базы данных и разработка
PostgreSQL Pro — российская сборка PostgreSQL.
ClickHouse — СУБД для аналитики больших данных.
Коммуникации и коллаборация
VK WorkSpace — корпоративная почта, мессенджер, звонки.
Яндекс 360 для бизнеса — почта, диск, календарь.
Вместо Zoom: видеосвязь и веб-конференции
Российский сервис
Возможности
В реестре?
МТС Линк Встречи
Видеозвонки, конференции, демонстрация экрана, запись встреч
Да
Контур.Толк
Онлайн-собрания до 400 участников, чат, запись
Да
VideoMost
ВКС, whiteboard, совместная работа
Да
TrueConf
Конференции, вебинары, чаты
Отечественный, в реестре не найден
IVA MCU
Облачная ВКС-платформа, масштабируемая для бизнеса
Нет данных
Вместо Notion: базы знаний и управление проектами
Российский сервис
Возможности
В реестре?
Teamly
База знаний, задачи, проекты
Да
Заметки, таблицы, доски, совместная работа
Да
WEEEK
Менеджмент задач, доски, база знаний
Да
Kaiten
Управление процессами, интеграции
Да
Strive
Документы, регламенты, база знаний компании
Упоминается как российский
Вместо Figma: дизайн и прототипирование
Российский сервис
Возможности
В реестре?
Penpot
Open-source дизайн и прототипирование интерфейсов
Нет данных
Pixso
Совместный дизайн, импорт макетов из Figma
Нет данных
Taptop
Визуальное проектирование и no-code верстка
Нет данных
Важно для бухгалтеров
Большинство перечисленных сервисов универсальны и подходят для любых компаний. Но у бухгалтеров есть отдельная задача — работать с учётом, налогами и правовой информацией.
Клерк.Премиум — сервис, который объединяет разборы, мини-курсы, консультации и правовые материалы в одном доступе.
Программное обеспечение сайта Клерк.ру внесено в Единый реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись №24076 от 23.09.2024, правообладатель ООО «Аффинити Индекс»).
