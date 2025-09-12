Российские аналоги Zoom, Figma, Notion и другого ПО: чем заменить западные сервисы из реестра отечественного ПО Минцифры

Западные сервисы постепенно уходят с российского рынка, и компании ищут альтернативы. Минцифры ведёт реестр отечественного ПО, в который уже внесены десятки тысяч решений — от бухгалтерии и CRM до видеосвязи и дизайна. Разбираем, чем заменить Zoom, Figma, Notion и другие привычные инструменты.

Офисные пакеты

МойОфис — текст, таблицы, почта, документы.

Р7-Офис — офисные приложения и совместная работа.

Операционные системы

Astra Linux — защищённая ОС для бизнеса и госструктур.

РЕД ОС — корпоративная российская ОС.

Бухгалтерия и учёт

1С:Бухгалтерия — массовое решение для учёта в организациях.

Клерк.Премиум — сервис для бухгалтеров и предпринимателей: разборы, курсы, консультации и правовые материалы.

Правовые системы

Консультант+ — база законодательства и практики.

Гарант — правовая система с аналитикой.

CRM и управление

Базы данных и разработка

PostgreSQL Pro — российская сборка PostgreSQL.

ClickHouse — СУБД для аналитики больших данных.

Коммуникации и коллаборация

Вместо Zoom: видеосвязь и веб-конференции

Российский сервис Возможности В реестре? МТС Линк Встречи Видеозвонки, конференции, демонстрация экрана, запись встреч Да Контур.Толк Онлайн-собрания до 400 участников, чат, запись Да VideoMost ВКС, whiteboard, совместная работа Да TrueConf Конференции, вебинары, чаты Отечественный, в реестре не найден IVA MCU Облачная ВКС-платформа, масштабируемая для бизнеса Нет данных

Вместо Notion: базы знаний и управление проектами

Российский сервис Возможности В реестре? Teamly База знаний, задачи, проекты Да Yonote Заметки, таблицы, доски, совместная работа Да WEEEK Менеджмент задач, доски, база знаний Да Kaiten Управление процессами, интеграции Да Strive Документы, регламенты, база знаний компании Упоминается как российский

Вместо Figma: дизайн и прототипирование

Российский сервис Возможности В реестре? Penpot Open-source дизайн и прототипирование интерфейсов Нет данных Pixso Совместный дизайн, импорт макетов из Figma Нет данных Taptop Визуальное проектирование и no-code верстка Нет данных

Важно для бухгалтеров

Большинство перечисленных сервисов универсальны и подходят для любых компаний. Но у бухгалтеров есть отдельная задача — работать с учётом, налогами и правовой информацией.

Клерк.Премиум — сервис, который объединяет разборы, мини-курсы, консультации и правовые материалы в одном доступе.