Как ИП на УСН с НДС работать с Ozon: УПД, возвраты, лояльность и проводки

Определите модель работы с Ozon по договору и в отчёте комиссионера:

— если «механики лояльности партнёров» — это скидка за счёт продавца (субсидия цены), то база по НДС формируется уже с учётом этой скидки;

— если «механики лояльности» отражены как маркетинговые/рекламные услуги Ozon (вознаграждение за продвижение), то это не уменьшает вашу выручку от продаж. В этом случае Ozon выставляет вам услугу с НДС (входной НДС к вычету при соблюдении условий), а выходной НДС по продажам покупателям не меняется.