Как ИП на УСН с НДС работать с Ozon: УПД, возвраты, лояльность и проводки

С 1 января 2025 года всё больше продавцов на маркетплейсах стали плательщиками НДС. Особенно остро вопросы встают у ИП на УСН, которые торгуют через Ozon: кто выставляет УПД, как учесть возвраты, как правильно считать НДС по розничным и оптовым продажам, и что делать с «механиками лояльности».
Разберём все нюансы пошагово, приведём алгоритм закрытия месяца и типовые бухгалтерские проводки.
Продажи через Ozon: B2B и B2C
Продажи юридическим лицам (B2B)
Ozon, действуя как комиссионер, выставляет УПД-1 от имени продавца.
Эти документы фиксируют реализацию и формируют налоговую базу по НДС.
При возвратах Ozon же выставляет корректировочные УПД.
Продажи физическим лицам (B2C)
НДС считается на основании отчёта комиссионера.
По итогам месяца формируется сводная справка для налогового учёта.
Отдельные счета-фактуры на каждого покупателя не нужны.
«Механики лояльности партнёров»: скидка или услуга
Одно из главных затруднений у продавцов Ozon — как учитывать программы лояльности.
Если «лояльность» = скидка за счёт продавца → база по НДС уменьшается, потому что покупатель реально заплатил меньшую цену.
Если «лояльность» = услуга Ozon по продвижению → база по НДС не уменьшается. В этом случае маркетплейс выставляет УПД на услугу с выделенным НДС. Продавец учитывает это как расход и может принять входной НДС к вычету.
Иногда схема смешанная: часть суммы — скидка, часть — услуга. Тогда требуется подробная расшифровка в отчёте комиссионера.
Возвраты товаров: как учитывать НДС
Физлица (розница): база по НДС корректируется в том периоде, когда произошёл возврат. Основание — отчёт комиссионера и сводная справка.
Юрлица (опт): уменьшить НДС можно только при наличии корректировочного УПД, который оформляет Ozon (зеркально первоначальному УПД-1).
Важно: без корректировочного документа уменьшение базы по НДС для B2B невозможно.
Алгоритм закрытия месяца для ИП на УСН с НДС на Ozon
Собрать документы по B2B: УПД-1 и корректировочные УПД от Ozon.
Сформировать сводную справку по B2C с учётом возвратов.
Проверить строки отчёта комиссионера: выделить скидки и услуги.
Учесть услуги Ozon по отдельным УПД (входной НДС — к вычету).
Сверить движение денег по расчётному счёту с отчётом комиссионера.
Отразить все проводки в учёте и сформировать книгу продаж и покупок.
Типовые проводки
А. Реализация (розница, физлица)
Дебет 62 (76) Кредит 90.1 — отражена выручка от продаж через комиссионера.
Дебет 90.3 Кредит 68.НДС — начислен НДС с розничных продаж.
Б. Реализация (юрлица)
По УПД-1, выставленным Ozon:
Дебет 62 Кредит 90.1 — отражена выручка.
Дебет 90.3 Кредит 68.НДС — начислен НДС.
В. Вознаграждение Ozon (услуги)
Дебет 44 (91.2) Кредит 60 — отражены услуги маркетплейса (сумма с НДС).
Дебет 19 Кредит 60 — выделен входной НДС.
Дебет 68.НДС Кредит 19 — принят НДС к вычету (при выполнении условий).
Г. Возвраты физлиц
Дебет 90.1 Кредит 62 — уменьшена выручка.
Дебет 68.НДС Кредит 90.3 — сторнируется НДС.
Д. Возвраты юрлиц (по корректировочному УПД)
Дебет 90.1 Кредит 62 — сторно выручки.
Дебет 68.НДС Кредит 90.3 — уменьшение начисленного НДС.
Таблица: операции, документы, проводки и влияние на НДС
Операция
Документ
Проводка
Влияние на НДС
Продажа физлицу
Отчёт комиссионера, сводная справка
Д 62 К 90.1; Д 90.3 К 68.НДС
Начислен НДС
Продажа юрлицу
УПД-1 от Ozon
Д 62 К 90.1; Д 90.3 К 68.НДС
Начислен НДС
Вознаграждение Ozon
УПД на услуги
Д 44 (91.2) К 60; Д 19 К 60; Д 68.НДС К 19
Входной НДС к вычету
Возврат физлицом
Отчёт комиссионера
Д 90.1 К 62; Д 68.НДС К 90.3
Сторно НДС
Возврат юрлицу
Корректировочный УПД
Д 90.1 К 62; Д 68.НДС К 90.3
Уменьшение НДС
Чек-лист бухгалтера на конец месяца
Проверка
Да
Нет
Комментарии
Все УПД-1 по B2B получены
⬜
⬜
Корректировочные УПД по возвратам оформлены
⬜
⬜
Сводная справка по рознице составлена
⬜
⬜
Возвраты физлиц отражены
⬜
⬜
«Лояльность» проверена: скидка или услуга?
⬜
⬜
Услуги Ozon учтены отдельным УПД
⬜
⬜
Выплаты от Ozon сходятся с отчётом комиссионера
⬜
⬜
Книга продаж и книга покупок заполнены
⬜
⬜
Входной НДС по услугам Ozon принят к вычету
⬜
⬜
На что обратить внимание
Не вычитайте автоматически все суммы «лояльности» из базы по НДС. Сначала определите, это скидка или услуга.
Возвраты юрлиц должны быть оформлены корректировочными УПД от Ozon. Без них база не корректируется.
Розничные продажи оформляйте сводно. Это упрощает документооборот и снижает риск ошибок.
Таким образом, ИП на УСН с НДС, торгующий через Ozon, должен выстраивать учёт по двум потокам (B2B и B2C), корректно классифицировать лояльность и всегда требовать корректировочные документы по возвратам. Это позволит правильно начислять и уменьшать НДС, избежать споров с налоговой и сэкономить время на закрытии месяца.
Частые вопросы и ответы
Ключевое: что считать базой по НДС на маркетплейсе
Определите модель работы с Ozon по договору и в отчёте комиссионера:
— если «механики лояльности партнёров» — это скидка за счёт продавца (субсидия цены), то база по НДС формируется уже с учётом этой скидки;
— если «механики лояльности» отражены как маркетинговые/рекламные услуги Ozon (вознаграждение за продвижение), то это не уменьшает вашу выручку от продаж. В этом случае Ozon выставляет вам услугу с НДС (входной НДС к вычету при соблюдении условий), а выходной НДС по продажам покупателям не меняется.
Для B2B-продаж (юридическим лицам): Ozon, как комиссионер/агент, обычно выставляет УПД-1 от вашего имени. Вы признаёте реализацию и исчисляете НДС по данным этих УПД-1.
Для B2C-продаж (розница физлицам): НДС считаете по отчёту комиссионера через сводную справку (без счётов-фактур на каждую продажу).
Можно ли «просто посчитать по столбикам»?
Короткий ответ: можно только если правильно классифицирована «лояльность».
Допустимо брать «Реализовано на сумму» минус возвраты, и минус суммы лояльности, но только когда лояльность = скидка, уменьшающая цену товара покупателю за ваш счёт (то есть это часть цены реализации). Тогда НДС считается с фактически уплаченной покупателем цены.
Нельзя уменьшать базу на «Выплаты по механикам лояльности партнёров», если в ваших документах это услуги Ozon или иные вознаграждения/сервисы. Такие суммы вы не вычитаете из выручки: по ним — отдельный учёт (расходы, входной НДС к вычету при наличии первички), а база по НДС по продажам — без уменьшения.
Как понять, что у вас фактически? Сверьте:
— договор и приложение/оферту с Ozon (раздел о скидках и промо),
— структуру отчёта комиссионера и расшифровки строк,
— первичные документы от Ozon: УПД на услуги (если есть) или регистрация скидок в отчётах продаж.
Возвраты товаров
Розница (физлица): корректируете базу по НДС в периоде возврата на основании отчёта комиссионера и вашей сводной корректирующей справки (отдельные счета-фактуры на физлиц не требуются). Важно, чтобы возвраты были выделены в отчёте и подтверждены движением денег/зачётами.
B2B (юрлица): если первоначальные УПД-1 выставлял Ozon от вашего имени, то корректировочные УПД при возврате тоже должен оформить Ozon от вашего имени (зеркально первоначальным документам). Вы на их основании уменьшаете базу и «выходной» НДС.
Пошаговый алгоритм расчёта по периоду
Разделите поток на два сегмента:
B2B (по УПД-1, выставленным Ozon от вашего имени);
B2C (по отчёту комиссионера → сводная справка).
Проверьте «механики лояльности»:
Если это скидка к цене (за ваш счёт): включайте её как уменьшение выручки (и, соответственно, налоговой базы).
Если это услуги Ozon: не уменьшайте выручку; учтите услугу отдельно, входной НДС — к вычету при наличии УПД/счёта-фактуры от Ozon и выполнении условий.
Соберите базу по НДС:
B2B: суммируете базы из УПД-1 минус корректировки из КУПД (если были возвраты/пересчёты).
B2C: по отчёту комиссионера: «Реализовано на сумму» минус возвраты минус суммы скидок по лояльности только если это именно скидка к цене, а не услуга.
Проверьте возвраты:
Физлица — через сводную корректировку в периоде возврата (по данным отчёта).
Юрлица — ожидайте от Ozon корректировочные УПД (как к первоначальным), отразите уменьшение базы в книге продаж/раздельном регистре.
Сверка с денежными потоками:
Не путайте «Выплаты по механикам лояльности партнёров» с выплатами вам за товар. Денежные расчёты у маркетплейса идут «общими пакетами», но для НДС важна экономическая природа строки (цена товара vs услуга/штраф/вознаграждение).
Частые ошибки
Механически вычитать все «выплаты по лояльности» из выручки. Если часть из них — услуги маркетплейса, снижение базы по НДС будет неправомерным.
Не запрашивать у Ozon корректировочные УПД по B2B-возвратам. Без корректировок нельзя уменьшить «выходной» НДС по первоначальному УПД-1.
Сводить розницу и B2B «в одну кучу». Для НДС это разные процедуры оформления.
Что попросить у Ozon/проверить в своём документообороте
В договоре/оферте — как оформляются «механики лояльности партнёров»: скидка к цене товара или услуга/вознаграждение.
В отчёте комиссионера — расшифровку строк, где явно выделено:
«Реализовано на сумму» (по товарам),
«Возвраты»,
«Скидки/субсидии цены за счёт продавца»,
«Услуги/вознаграждения маркетплейса» с НДС.
Наличие УПД-1 по B2B и КУПД по возвратам B2B, оформленных Ozon от вашего имени.
Наличие УПД/счётов-фактур от Ozon на услуги (если лояльность — это услуга), чтобы принять входной НДС.
Регламент «Как закрывать НДС по продажам через Ozon»
Общий алгоритм по периоду
Разделить продажи:
B2B (юрлица) → по УПД-1, выставленным Ozon от имени ИП.
B2C (физлица) → по отчёту комиссионера → сводная справка.
Проверить классификацию «механик лояльности партнёров»:
Если это скидка за счёт продавца → уменьшает выручку (базу по НДС).
Если это услуга/вознаграждение Ozon → база не уменьшается, отражается как расход + входной НДС.
Сформировать базу по НДС:
B2B → УПД-1 минус корректировки (КУПД).
B2C → «Реализовано на сумму» минус возвраты, минус скидки (только если скидки — за ваш счёт).
Учесть возвраты:
Физлица → через корректировку в сводной справке в периоде возврата.
Юрлица → только по корректировочным УПД, которые выставляет Ozon.
Сверить:
Итоговую базу по НДС с данными отчёта комиссионера.
Денежные выплаты (сальдо по отчётам Ozon).
Первичные документы: УПД, КУПД, УПД на услуги маркетплейса.
