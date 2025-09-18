Новые этапы маркировки для розницы и общепита

Какие этапы маркировки потребуется соблюдать

Пиво в потребительской упаковке

С 1 сентября 2025 года для этой товарной группы вступят в силу сразу несколько обязательных этапов маркировки. Они распространятся на продукцию, произведенную или ввезенную в РФ с этой же даты. Что изменится в работе: Нужно будет передавать данные об обороте через ЭДО в поэкземплярном формате. Поэкземплярный учет предполагает указание кодов маркировки для каждой единицы товара. Розница и общепит будут получать эти данные в универсальных передаточных документах (УПД). Чтобы работать по новым правилам и принимать УПД, предприниматели должны заключить договор с оператором электронного документооборота (ЭДО).

Потребуется сообщать о перемещении товаров между собственными подразделениями. По закону это можно делать как в формате объемно-сортового учета (ОСУ), так и поэкземплярно (ПЭУ). Теперь розница и общепит должны будут оформлять не только расходную ЕГАИС-накладную на перемещение, но и исходящий УПД.

Появится обязанность передавать сведения о выводе товаров из оборота, если причина не связана с продажей. Например, к таким причинам относятся: утрата, уничтожение, конфискация товаров, истечение срока годности, использование для собственных нужд или производственных целей. Рознице и общепиту нужно будет формировать уведомление о выводе из оборота и передавать его в Честный знак. Аналитики Контур.Маркета изучили, как изменились цены и спрос на пиво в России. Для этого они сравнили данные за июнь–июль 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. По результатам исследования выяснилось, что в России продажи пива сократились в среднем на 23%. Больше всего спрос на пиво упал в Краснодарском крае — на 39%. Второе место по снижению спроса занимает Свердловская область (-35%), а третье — Ставропольский край (-34%).

Безалкогольные напитки

До 1 сентября 2025 года продавцы безалкогольных напитков могут выводить кеги из оборота целиком с причиной «Другое». С 1 сентября 2025 года при первой продаже напитка из кега потребуется оформлять в системе маркировки документ «Вывод из оборота». В нем необходимо указать код маркировки и причину «Фасовка». Сервис Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) проанализировал изменения в продажах маркированных безалкогольных напитков на маркетплейсах. Для этого эксперты собрали данные за период с 1 июля по 26 августа 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. На Wildberries наибольший рост показал нектар (+199,3%). Средний чек за него снизился на 35,12% — с 598 до 388 рублей. Также увеличились продажи морса (+60,54%) и сока (+23,05%). В то же время другие маркированные напитки стали продаваться хуже. Особенно заметно снизились продажи газировки — на 74,24%. На Ozon ситуация другая. Продажи нектара снизились на 30,04%, а средний чек увеличился на 41,58%. Сок, как и нектар, стал продаваться меньше — на 15,93%. Однако продажи других напитков выросли. Энергетиков продали на 94,26% больше, а средний чек за них увеличился на 26,65% — с 454 до 575 рублей. Также возросли продажи кваса (+51,71%), газировки (+46,56%) и напитков на растительной основе (+35,46%).

БАДы

Для всех маркированных БАДов, кроме исключений, нужно будет передавать сведения об обороте в поэкземплярном формате. Это означает, что в поступающих УПД будут указаны коды маркировки каждой единицы продукции. Исключение составляют БАДы в упаковке цилиндрической формы с размерами до 7 см в длину и 2 см в диаметре. Для них сохраняется объемно-сортовой учет, который предполагает указание GTIN и количества упаковок. Аналитики сервиса Moneyplace исследовали, как изменились цены и спрос на БАДы. Для этого они сравнили данные за июль — 26 августа 2025 года с таким же периодом 2024 года. Результаты исследования показали, что на Wildberries продажи БАДов увеличились на 26,75%, а на Ozon — на 101,23%. Средний чек за упаковку также возрос: На Wildberries он составил 845 рублей. Это на 24,26% больше, чем годом ранее.

На Ozon средний чек — 958 рублей, рост среднего чека — 9,74%. Из-за роста как количества продаж, так и среднего чека, выручка тоже увеличилась: на Wildberries — на 57,58%, на Ozon — на 120,82%.

Табачная и никотинсодержащая продукция

С 1 сентября 2025 года Честный знак автоматически выведет из оборота часть промаркированных остатков табачной и никотинсодержащей продукции (НСП). Согласно закону № 537, продавать будет запрещено: сигареты и папиросы , которые находились в обороте без маркировки по 30 июня 2020 года и были промаркированы до 1 декабря 2020 года;

стики и бестабачные смеси для кальяна, которые были в обороте без маркировки по 1 марта 2022 года и были промаркированы до 1 октября 2023 года. Коды маркировки этих остатков не пройдут онлайн-проверку. После 1 сентября 2025 года такую продукцию необходимо будет утилизировать. Аналитики Контур.Маркета проанализировали 9 млн чеков за период с 1 июля по 14 августа 2025 года. И сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты выяснили, что за год в России спрос на сигареты снизился на 20%. Средняя цена пачки при этом выросла на 11%. Лидером по снижению продаж среди анализируемых регионов стала Новосибирская область, где спрос упал на 32%. Также значительное снижение спроса показали Пермский край (-30%) и Свердловская область (-28%).

Корм для животных

Информацию об обороте корма для животных нужно будет передавать через ЭДО в формате объемно-сортового учета (ОСУ). Это означает, что потребуется указывать GTIN и количество упаковок. Продавцы также должны будут выводить корм для животных — как на кассе, так и по другим причинам. В последнем случае необходимо будет передавать в формате ОСУ уведомление о выводе из оборота. Для работы потребуется: договор с оператором электронного документооборота;

2D-сканер, чтобы считывать коды Data Matrix;

онлайн-касса, которая поддерживает формат фискальных документов 1.2.

Ветеринарные препараты

С 1 сентября 2025 года для ветеринарных препаратов вступят в силу оба этапа разрешительного режима — режимы онлайн- и офлайн-проверки. Во время продажи кассовая программа будет обращаться за проверкой кода маркировки в Честный знак. Если в торговой точке возникнут проблемы с интернетом, проверка будет происходить через Локальный модуль. Кроме того, с 1 сентября 2025 года начнется поэкземплярная передача сведений о выводе ветеринарных препаратов из оборота по причинам, не связанным с продажей. Также эксперты Контур.Маркета проанализировали 3,4 млн чеков за июль 2025 года. Результаты показали, что за год спрос на вакцины снизился на 40%, а на корма для животных — на 12,8%. При этом в 2025 году вакцины для домашних животных в среднем стоили 882 рубля, что на 31,4% больше, чем годом ранее. А за 100 граммов корма для животных в среднем пришлось заплатить 139 рублей. Это всего на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Велосипеды

Для велосипедов также станет обязательным разрешительный режим. Однако с 1 сентября 2025 года нужно будет соблюдать только первый этап — режим онлайн-проверки. Селлеры на маркетплейсах за период с июля по 26 августа выручили 367,9 млн рублей за велозапчасти, что на 33,57% больше, чем в прошлом году. Количество продаж выросло на 10,53%, а средний чек — на 16,99%. Продажи трехколесных велосипедов увеличились в среднем на 425,3%, а двухколесных — на 69,53%. Выручка составила 45,9 млн и 50,6 млн рублей соответственно, по данным аналитиков сервиса Moneyplace.

Медицинские изделия

С 1 сентября нужно будет в поэкземплярном формате передавать данные об обороте медицинских изделий, вводимых с этой же даты. Для соблюдения этого требования необходимо подключить ЭДО. Исключения: медицинские перчатки и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании. Для них обязательная поэкземплярная передача сведений об обороте начнется позже — с 1 марта 2026 года. Это закреплено в постановлении Правительства от 12.09.2025 № 1409. Кроме того, с 1 сентября 2025 года запрещено продавать немаркированные остатки медицинских перчаток. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 15.12 КоАП. Эксперты сервиса Moneyplace выяснили, что с июля по 26 августа 2025 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, на Ozon и Wildberries значительно выросли продажи медицинских перчаток — на 204,38%. Продажи рециркуляторов увеличились на 16,27%, а ортопедических стелек и полустелек — на 15,36%. В этот же период 2025 года было продано 25 886 слуховых аппаратов, что на 5,81% больше, чем в 2024 году. Однако продажи ортопедической обуви снизились на 21,84%.

Антисептики и дезинфицирующие средства

Передача сведений о выводе из оборота на кассе начнется для дезинфицирующих средств, на которые обязательная маркировка распространилась с 1 марта 2025 года. Также нужно будет сообщать о выводе дезинфицирующих средств из оборота по другим причинам, не связанным с продажей. Это необходимо делать в поэкземплярном формате, указывая коды маркировки каждого товара. Еще с 1 сентября 2025 года вступит в силу запрет на продажу немаркированных остатков дезинфицирующих средств. Также начнется обязательная передача сведений через ЭДО: в формате поэкземплярного учета — для категории антисептиков;

в формате объемно-сортового учета — для категории дезинфицирующих средств. Аналитики сервиса Moneyplace изучили продажи антисептиков и дезинфицирующих средств на маркетплейсах. Для этого сравнили данные за период с июля по 26 августа 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. На Wildberries спрос на эти товары снизился: продажи антисептиков упали на 30,18%, а дезинфицирующих средств — на 18,61%. На Ozon ситуация противоположная: продажи антисептиков выросли на 603%, а дезинфицирующих средств — на 39,43%. При этом средний чек за эти товары вырос. На Wildberries антисептики подорожали на 27,78%, а дезинфицирующие средства — на 20,55%. А на Ozon средний чек за антисептики вырос на 58,31%, за дезинфицирующие средства — на 27,5%.

Технические средства реабилитации

С 1 сентября 2025 года будет запрещено продавать немаркированные остатки технических средств реабилитации (ТСР). Также необходимо будет передавать данные об обороте ТСР через ЭДО в поэкземплярном формате. По данным экспертов сервиса Moneyplace, на маркетплейсах в июле-августе 2025 года было продано 41 472 поручня для ванны, что на 35,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний чек увеличился на 15,45%, а выручка — на 79,78%. Селлеры также заработали на ортезах. Выручка составила 54,1 млн рублей, что на 43,63% больше, чем в 2024 году. Средний чек вырос на 41,54%, а количество продаж — всего на 5,48%. Также было приобретено 31 243 костыля, что на 56,37% больше, чем в прошлом году. Средняя цена на костыли увеличилась на 41,17%, что привело к росту выручки на 73,85%. В период с 1 июля по 26 августа 2025 года общая выручка от продаж костылей составила 34,5 млн рублей. Кроме того, значительно выросли продажи тростей опорных (+48,55%) и тактильных (+31,68%).

Автомобильные жидкости