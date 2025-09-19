На какие профессии лучше не брать интровертов

Где интровертам может быть сложно

Тем не менее есть сферы деятельности, в которых интровертам будет особенно сложно. Речь идет о профессиях, где требуется постоянное и активное общение в очном формате.

Например, менеджер по продажам должен быть проактивным в коммуникациях, местами даже настойчивым, уметь легко адаптироваться к разным собеседникам и получать удовольствие от общения. Для интроверта это затруднительно.

Кроме того, им тяжело работать в крупных опенспейсах или, например, в торговых центрах на промо-островках, где необходимо презентовать продукцию и рассказывать о ней. Подобная публичность также требует больших энергозатрат.

Сложности могут возникнуть и в сфере публичных выступлений — например, у преподавателей вузов или бизнес-школ, когда необходимо обращаться к большой аудитории и отвечать на вопросы. Это отнимает много сил.

Интровертам непросто и в переговорных процессах, например, на уровне совета директоров, где нужно активно отстаивать свою точку зрения. В политике также может быть трудно, так как там требуется постоянное взаимодействие с большим количеством людей.

Поэтому интровертам в первую очередь стоит ориентироваться на те сферы деятельности, где можно минимизировать количество коммуникаций: предпочесть формат тет-а-тет или онлайн-взаимодействие, где нет необходимости в активном очном общении с разными людьми.