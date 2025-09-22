ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Какая ставка НДФЛ применяется для отпускных и командировочных на Крайнем Севере: новые разъяснения ФНС, пример расчета

Двухступенчатая шкала НДФЛ, которая применяется для районного коэффициента, не действует для РК, который «вшит» внутрь среднего заработка. Отпускные и командировочные северных сотрудников не надо делить на части, чтобы посчитать НДФЛ -- новое письмо ФНС от 12 сентября 2025 года.

Автор

Новые разъяснения ФНС про НДФЛ с районного коэффициента по пятиступенчатой шкале

Вышло новое письмо ФНС от 12.09.2025 № БС-16-11/262@, в котором ведомство в очередной раз подтвердило:

✅ отпускные и командировочные сотрудников Крайнего Севера относятся к основной налоговой базе и облагаются по ставкам НДФЛ 13%, 15%, 18%, 20%, 22%;

✅ прежнее письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@, с противоположными разъяснениями применять не надо;

✅ тем, кто ранее выделял из отпускных районный коэффициент и облагал его по шкале 13% и 15%, надо все пересчитать и пересдать 6-НДФЛ;

✅ при пересчете НДФЛ пеней не будет;

✅ штрафов за такое нарушение не будет.

Кроме того, Минфин впустил письмо от 22.08.2025 № 03-04-05/81996, в котором пояснил алгоритм действий при невозможности удержать у сотрудника пересчитанный НДФЛ.

История с РК в среднем заработке

Ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ утверждала, что из среднего заработка северных сотрудников (в частности, отпускных) надо выделить районный коэффициент, чтобы применить к нему двухступенчатую шкалу НДФЛ.

Бухгалтеры придерживались этого правила, считали с отпускных НДФЛ частично по 5-ступенчатой шкале, частично – по 2-ступенчатой. Соответственно, в уведомлениях по ЕНП и 6-НДФЛ этот НДФЛ отражался по разным КБК.

Но затем вышли разъяснения Минфина: письма от 17.06.2025 № 03-04-07/58993 и от 10.04.2025 03-04-07/36075 доведены письмом ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@.

По новым вводным выделять РК из среднего заработка не надо.

Письмом от 26.06.2025 № БС- 4-11/6142@ ФНС дала бухгалтерам такие указания:

  • сделать перерасчет по НДФЛ;

  • сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года.

В этом же письме налоговики обещали, что ни пеней, ни штрафов за такой пересчет и пересдачу отчета не будет.

В свежем письме от 12.09.2025 № БС-16-11/262@ налоговики еще раз подтвердили, что никаких санкций за пересчет НДФЛ у бизнеса не будет.

Пример пересчета НДФЛ с районного коэффициента

Сотрудник живет в Мурманске. Его оклад – 400 000 руб. Районный коэффициент – 1,8. Итого начисления ежемесячно 720 000 руб.

В июне 2025 года он ушел в отпуск. Отпускные составили 684 000 руб. Бухгалтер разделила их на две части:

  • основная база: 380 000 руб.;

  • РК: 304 000 руб.

Смотрите в таблице расчет НДФЛ в такой ситуации.

 

Как было

Как надо

Перерасчет

Основная налоговая база

400 000 х 5 + 380 000 = 2 380 000

400 000 х 5 + 684 000 = 2 684 000

2 684 000 – 2 380 000 = 304 000

РК

320 000 х 5 + 304 000 = 1 904 000

320 000 х 5 = 1 600 000

1 600 000 – 1 904 000 = – 304 000

Итого доход

4 284 000

4 284 000

0

НДФЛ 13% с основной базы

2 380 000 х 13% = 309 400

2 400 000 х 13% = 312 000

312 000 – 309 400 = 2 600

НДФЛ 15% с основной базы

0

(2 684 000 – 2 400 000) х 15% = 42 600

42 600 – 0 = 42 600

НДФЛ 13% с РК

1 904 000 х 13% = 247 520

1 600 000 х 13% = 208 000

208 000 – 247 520 = – 39 520

 

556 920

562 600

5 680

Таким образом, в данном примере кроме пересортицы по КБК у компании возникла задолженность по НДФЛ.

КБК для НДФЛ

Для НДФЛ с зарплаты действуют такие КБК:

  • по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

  • по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;

  • по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;

  • по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей — 18210102160011000110;

  • по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.

  • по ставке 13% при доходах в виде районного коэффициента до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;

  • по ставке 15% при доходах в виде районного коэффициента свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.

Что делать, если северный сотрудник уволился до перерасчета НДФЛ

Если сотрудник уволился до того, как бухгалтер произвел перерасчет налоговой базы и НДФЛ с отпускных и налог получился к доплате, удержать его с сотрудника уже не получится.

В письме от 22.08.2025 № 03-04-05/81996 Минфин пояснил, что на удержание НДФЛ у налогового агента есть время до 31 января 2026 года. Если до этого времени удержать не получится, то до 25 февраля надо сообщить о невозможности удержания в ФНС.

В этом случае человек доплатит налог самостоятельно по налоговому уведомлению до 1 декабря 2026 года.

