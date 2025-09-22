Какая ставка НДФЛ применяется для отпускных и командировочных на Крайнем Севере: новые разъяснения ФНС, пример расчета

Новые разъяснения ФНС про НДФЛ с районного коэффициента по пятиступенчатой шкале
Вышло новое письмо ФНС от 12.09.2025 № БС-16-11/262@, в котором ведомство в очередной раз подтвердило:
✅ отпускные и командировочные сотрудников Крайнего Севера относятся к основной налоговой базе и облагаются по ставкам НДФЛ 13%, 15%, 18%, 20%, 22%;
✅ прежнее письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@, с противоположными разъяснениями применять не надо;
✅ тем, кто ранее выделял из отпускных районный коэффициент и облагал его по шкале 13% и 15%, надо все пересчитать и пересдать 6-НДФЛ;
✅ при пересчете НДФЛ пеней не будет;
✅ штрафов за такое нарушение не будет.
Кроме того, Минфин впустил письмо от 22.08.2025 № 03-04-05/81996, в котором пояснил алгоритм действий при невозможности удержать у сотрудника пересчитанный НДФЛ.
История с РК в среднем заработке
Ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ утверждала, что из среднего заработка северных сотрудников (в частности, отпускных) надо выделить районный коэффициент, чтобы применить к нему двухступенчатую шкалу НДФЛ.
Бухгалтеры придерживались этого правила, считали с отпускных НДФЛ частично по 5-ступенчатой шкале, частично – по 2-ступенчатой. Соответственно, в уведомлениях по ЕНП и 6-НДФЛ этот НДФЛ отражался по разным КБК.
Но затем вышли разъяснения Минфина: письма от 17.06.2025 № 03-04-07/58993 и от 10.04.2025 03-04-07/36075 доведены письмом ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@.
По новым вводным выделять РК из среднего заработка не надо.
Письмом от 26.06.2025 № БС- 4-11/6142@ ФНС дала бухгалтерам такие указания:
сделать перерасчет по НДФЛ;
сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года.
В этом же письме налоговики обещали, что ни пеней, ни штрафов за такой пересчет и пересдачу отчета не будет.
В свежем письме от 12.09.2025 № БС-16-11/262@ налоговики еще раз подтвердили, что никаких санкций за пересчет НДФЛ у бизнеса не будет.
Пример пересчета НДФЛ с районного коэффициента
Сотрудник живет в Мурманске. Его оклад – 400 000 руб. Районный коэффициент – 1,8. Итого начисления ежемесячно 720 000 руб.
В июне 2025 года он ушел в отпуск. Отпускные составили 684 000 руб. Бухгалтер разделила их на две части:
основная база: 380 000 руб.;
РК: 304 000 руб.
Смотрите в таблице расчет НДФЛ в такой ситуации.
Как было
Как надо
Перерасчет
Основная налоговая база
400 000 х 5 + 380 000 = 2 380 000
400 000 х 5 + 684 000 = 2 684 000
2 684 000 – 2 380 000 = 304 000
РК
320 000 х 5 + 304 000 = 1 904 000
320 000 х 5 = 1 600 000
1 600 000 – 1 904 000 = – 304 000
Итого доход
4 284 000
4 284 000
0
НДФЛ 13% с основной базы
2 380 000 х 13% = 309 400
2 400 000 х 13% = 312 000
312 000 – 309 400 = 2 600
НДФЛ 15% с основной базы
0
(2 684 000 – 2 400 000) х 15% = 42 600
42 600 – 0 = 42 600
НДФЛ 13% с РК
1 904 000 х 13% = 247 520
1 600 000 х 13% = 208 000
208 000 – 247 520 = – 39 520
556 920
562 600
5 680
Таким образом, в данном примере кроме пересортицы по КБК у компании возникла задолженность по НДФЛ.
КБК для НДФЛ
Для НДФЛ с зарплаты действуют такие КБК:
по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;
по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;
по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;
по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей — 18210102160011000110;
по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.
по ставке 13% при доходах в виде районного коэффициента до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;
по ставке 15% при доходах в виде районного коэффициента свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.
Что делать, если северный сотрудник уволился до перерасчета НДФЛ
Если сотрудник уволился до того, как бухгалтер произвел перерасчет налоговой базы и НДФЛ с отпускных и налог получился к доплате, удержать его с сотрудника уже не получится.
В письме от 22.08.2025 № 03-04-05/81996 Минфин пояснил, что на удержание НДФЛ у налогового агента есть время до 31 января 2026 года. Если до этого времени удержать не получится, то до 25 февраля надо сообщить о невозможности удержания в ФНС.
В этом случае человек доплатит налог самостоятельно по налоговому уведомлению до 1 декабря 2026 года.
