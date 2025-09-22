Какая ставка НДФЛ применяется для отпускных и командировочных на Крайнем Севере: новые разъяснения ФНС, пример расчета

Новые разъяснения ФНС про НДФЛ с районного коэффициента по пятиступенчатой шкале

Вышло новое письмо ФНС от 12.09.2025 № БС-16-11/262@, в котором ведомство в очередной раз подтвердило:

✅ отпускные и командировочные сотрудников Крайнего Севера относятся к основной налоговой базе и облагаются по ставкам НДФЛ 13%, 15%, 18%, 20%, 22%;

✅ прежнее письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@, с противоположными разъяснениями применять не надо;

✅ тем, кто ранее выделял из отпускных районный коэффициент и облагал его по шкале 13% и 15%, надо все пересчитать и пересдать 6-НДФЛ;

✅ при пересчете НДФЛ пеней не будет;

✅ штрафов за такое нарушение не будет.

Кроме того, Минфин впустил письмо от 22.08.2025 № 03-04-05/81996, в котором пояснил алгоритм действий при невозможности удержать у сотрудника пересчитанный НДФЛ.