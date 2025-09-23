Как внедрить изменения в компании без саботажа со стороны сотрудников

Сопротивление — это не «вредность персонала», а естественная реакция на движение. Вопрос в том, как с ним работать: ломать или использовать как топливо.

Сопротивление — это естественно. Это не дефект сотрудников, а закон природы. Любая попытка что-то поменять вызывает реакцию: «А зачем это вообще?». Поэтому первое, что нужно руководителю — перестать пугаться.