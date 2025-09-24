Какой налог будет, если продать одну квартиру и сразу купить другую: примеры для разных ситуаций

Примеры по НДФЛ с продажи и покупки квартир

Рассмотрим примеры разных ситуаций.

Пример № 1

Сергей Сафронов в 2025 году продал квартиру № 1, которой владел 2 года, за 3 млн рублей. Эта квартира досталась ему по наследству от родителей, которые в свое время ее приватизировали.

В этом же 2025 году Сергей покупает квартиру № 2 за 4 млн рублей. Имущественным вычетом на покупку квартиры он ранее не пользовался.

В декларации 3-НДФЛ за 2025 год у Сергея будет:

доход от квартиры № 1 – 3 000 000 руб.;

вычет по квартире № 1 – 1 000 000 руб.;

вычет по квартире № 2 – 2 000 000 руб.

Налоговая база по НДФЛ = 3 000 000 – 1 000 000 – 2 000 000 = 0.

То есть налога за 2025 год у Сергея Сафронова не будет, доходы от продажи одной квартиры уменьшились за счет расходов на покупку другой.

Пример № 2

Олег Семенов в 2024 году продал квартиру № 1, которой владел 2 года, за 3 млн рублей. Эта квартира досталась ему по наследству от родителей, которые в свое время ее приватизировали.

В 2025 году Сергей покупает квартиру № 2 за 4 млн рублей. Имущественным вычетом на покупку квартиры он ранее не пользовался.

Но так как покупка новой квартиры произошла в другом году, уменьшить доходы от продажи старой квартиры нельзя.

В декларации 3-НДФЛ за 2024 год у Олега будет:

доход от квартиры № 1 – 3 000 000 руб.;

вычет по квартире № 1 – 1 000 000 руб.;

Налоговая база по НДФЛ = 3 000 000 – 1 000 000 = 2 000 000.

То есть за 2024 год Олегу придется уплатить налог с продажи квартиры в сумме 260 тыс. рублей. Доходы от продажи одной квартиры уменьшить за счет расходов на покупку другой не получится.

Пример № 3

Анна Игошина в 2025 году продала квартиру № 1, которой владела 2 года, за 3 млн рублей. Эта квартира досталась ей по наследству от родителей, которые в свое время ее приватизировали.

В этом же 2025 году Анна покупает квартиру № 2 за 4 млн рублей. Но ранее она уже использовала свое право на имущественный вычетом на покупку квартиры.

Таким образом Анна не может заявить в декларации вычет на покупку квартиры № 2.

В декларации 3-НДФЛ за 2024 год у Анны будет:

доход от квартиры № 1 – 3 000 000 руб.;

вычет по квартире № 1 – 1 000 000 руб.;

Налоговая база по НДФЛ = 3 000 000 – 1 000 000 = 2 000 000.

То есть за 2025 год Анне придется уплатить налог с продажи квартиры в сумме 260 тыс. рублей. Доходы от продажи одной квартиры уменьшить за счет расходов на покупку другой не получится.

Пример № 4

Вадим Иванов в 2025 году продал квартиру № 1, которой владел 2 года, за 5 млн рублей. Эта квартира досталась ему по наследству от родителей, которые в свое время ее приватизировали.

В этом же 2025 году Вадим покупает квартиру № 2 за 5 млн рублей. Имущественным вычетом на покупку квартиры он ранее не пользовался.

В декларации 3-НДФЛ за 2025 год у Вадима будет:

доход от квартиры № 1 – 5 000 000 руб.;

вычет по квартире № 1 – 1 000 000 руб.;

вычет по квартире № 2 – 2 000 000 руб.

Налоговая база по НДФЛ = 5 000 000 – 1 000 000 – 2 000 000 = 2 000 000.

То есть за 2025 год Антону придется уплатить налог с продажи квартиры в сумме 260 тыс. рублей. Доходы от продажи одной квартиры можно только частично уменьшить за счет расходов на покупку другой, потому что предельный размер вычета на покупку – 2 млн рублей.