Дефицит кадров в России в 2025 году: причины, отрасли

Как эффективно привлекать и удерживать сотрудников

В условиях дефицита сотрудников компаниям нужно пересмотреть свои внутренние процессы и изменить подход к работе HR. РШУ (Российская Школа Управления) опросила 1253 представителей бизнеса из разных Федеральных округов России.

На основании результатов исследований* «Клерк» подготовил рекомендации — как свести к минимуму потребность компании в кадрах.

1. Изучите целевую аудиторию своих сотрудников. Что важнее для вашей отрасли — молодость или опыт? Сотрудник без опыта может быстрее адаптироваться в вашей компании, чем специалист, пришедший из крупной структуры. И, наоборот, сотрудник с богатым корпоративным опытом может оказаться для вас самым ценным кадром.

2. Тестируйте разные инструменты привлечения кадров. 90% компаний используют традиционные каналы поиска сотрудников — рекрутинговые сайты, объявления, мониторинг резюме. 73% продвигают своих сотрудников на ключевые должности. 23% пополняют кадры с помощью программ стажировок и подготовки молодых специалистов.

3. Выставляйте к кандидатам реалистичные требования. Компании нередко используют в объявлениях широкие эпитеты — «многозадачный», «универсальный». Подобные описания, скорее, отталкивают потенциальных сотрудников. Упор на конкретных качествах позволит расширить воронку кандидатов.

4. Описывайте вакансии понятным языком. Сложные формулировки не привлекут соискателя. Обозначьте реальные задачи: вместо «Требуется специалист с лидерскими качествами, стрессоустойчивый, коммуникабельный, инициативный» лучше написать «Нужно будет вести 2–3 проекта одновременно, общаться с клиентами и решать нестандартные задачи. Идеально, если вы умеете быстро находить общий язык с людьми».

7. Относитесь к сотрудникам с пониманием. Многие управленцы собственную вовлеченность и переработки в проекте перекладывают на сотрудников. Но нужно учитывать желание специалистов разделять работу и личную жизнь.

8. Используйте аутсорсинг и аутстаффинг. Потребность в штатных сотрудниках помогают закрывать аутсорсинговые компании — они решают разовые задачи или предлагают комплексную помощь. Аутстафферы предоставляют сотрудников в штат работодателя — часто этот способ используют, когда нужен временный сотрудник или специалист с редкими навыками. 13% компаний пользуются услугами кадровых агентств. 11% привлекают к сотрудничеству фрилансеров и временных специалистов.

9. Вкладывайтесь в профессионализм HR-отдела. Сильный HR сегодня — конкурентное преимущество. От качества его работы зависит, насколько компания умеет адаптироваться к рынку, выстраивать карьерные треки (30% работодателей уже их внедряют) и удерживать сотрудников.

10. Внедрите гибкий формат работы. Многие кандидаты поколения Z ценят удаленный формат работы или гибрид. 38% работодателей считает, что ключевые специалисты остаются в компании благодаря гибкому подходу руководства.

11. Используйте нематериальную мотивацию. Зарплата — самый распространенный инструмент удержания кадров, но имеет ограниченный эффект. В дополнение важно использовать различные бонусы и мотивацию — например, расширенный ДМС, обучение иностранному языку, абонементы на фитнес.

По мнению представителей бизнеса лучше всего работают: признание и благодарность (72%), возможность участия в значимых проектах (55%), сильная корпоративная культура (53%).

12. Обучайте сотрудников смежным навыкам. Профессиональные навыки (hard skills) ценят 81% работодателей. Но в условиях нехватки кадров все больше компаний уделяет внимание гибким качествам специалистов (soft skills).

*Результаты исследований есть в распоряжении «Клерка». Респонденты могли выбирать из нескольких вариантов ответов.