Как продавцу анализировать и увеличивать прибыль на маркетплейсах

Ошибки, которые съедают прибыль

1. Неучтенные расходы на логистику и упаковку.

Многие продавцы закладывают только комиссию маркетплейса и прямую логистику, забывая про «дорогу» до своего склада, затраты на упаковку, расходные материалы, доставку между складами.

2. Учет по заказам, а не по фактическим продажам.

Если считать прибыльность по количеству оформленных заказов, а не по продажам, можно легко переоценить результаты. Возвраты, отмены, недовозы напрямую влияют на выручку и прибыль. Важно учитывать только те продажи, по которым деньги действительно поступили.

3. Игнорирование НДС.

При ценообразовании критически важно учитывать НДС. Например, если продавец работает на общей системе налогообложения, необходимо уменьшать выручку и затраты на сумму налога. Игнорирование НДС ведет к искажению финансового результата и завышенной рентабельности.

4. Упор на выручку без анализа рентабельности.

Частая ошибка — стремление достичь определенной выручки любой ценой. Важно отслеживать, какую прибыль приносит каждый рубль продаж с учетом всех затрат.

На практике зачастую оказывается, что меньший объем реализации при более высокой марже обеспечивает более значимую чистую прибыль для бизнеса.

5. Отсутствие складского учета и реальной себестоимости.

Без учета остатков невозможно понять, что действительно продается, а что остается на складе без движения. Некоторые продавцы считают себестоимость вручную в таблицах без учета изменения закупочных цен, логистики и дополнительных издержек, либо закладывают завышенные доли условных расходов. В результате решения о ценообразовании и закупках принимаются необоснованно.