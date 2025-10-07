Главные ошибки в учете при торговле на маркетплейсе

Неправильный учет доходов и расходов
Самая частая ошибка — неверное определение выручки у продавца. Но это связано не только с популярным заблуждением новичков, что в доходах нужно указывать только поступления на расчетный счет от маркетплейса. Ошибки в учете доходов и расходов появляются и в других ситуациях, например, при возвратах.
Правильное решение — принимать к учету выручку и расходы по отчетам площадки. И к доходам будет относиться не только сумма реализации товара, но и, например, компенсация ущерба, компенсация скидки по программе лояльности и другие выплаты от маркетплейса продавцу.
Чтобы корректно отражать данные в учете, разберитесь в устройстве отчетов каждой площадки, с которой работаете: изучите базу знаний в личном кабинете, подключите техподдержку. Доходы могут фиксироваться в разных документах: например, если маркетплейс выкупает у селлера товар для продажи в страны ЕАЭС, это может отражаться в отдельном уведомлении.
Нет ясности с датой признания доходов и расходов
Законодательно вопрос о дате признания доходов и расходов селлеров не урегулирован. Но в отношении упрощенцев на этот счет есть мнения ведомств.
ФНС считает, что доход следует признавать на дату, когда покупатель расплатился за товар с маркетплейсом (письма от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@, от 09.08.2018 № АС-4-20/15481@).
Минфин считает, что доход надо признавать на дату поступления на расчетный счет, когда продавец может им распоряжаться (письмо от 04.09.24 № 03-11-11/84125).
Для упрощенцев есть еще один вариант: если маркетплейс перечисляет продавцу деньги за вычетом своей комиссии, то признавать доход нужно на дату утверждения отчета маркетплейса (письмо Минфина от 5.06.2007 № 03-11-04/2/160 и письмо УФНС по г. Москве от 5.03.2007 № 18-11/3/19844@).
В любом случае выбор остается за продавцом, и для корректной работы последовательно придерживайтесь выбранного способа. А еще будьте готовы обосновать свой выбор в случае претензий от ФНС.
Нет контроля за изменениями в отчетах маркетплейсов
Площадки периодически меняют правила работы, и это касается не только механизмов ранжирования карточек или запуска рекламных кампаний. Изменения происходят и в структуре отчетов о реализации.
Например, маркетплейс может включить в форму отчета новую строку с типом дохода или ввести дополнительный документ с существенными для налогового учета данными.
О таких изменениях площадка рассказывает в обновленной оферте и официальных новостях. Если упускать такие обновления и не обращать внимания на изменения в структуре отчетов о реализации, в учете могут появляться ошибки. Поэтому следите за новшествами со стороны маркетплейсов.
Некорректный учет возвратов
Маркетплейсы часто принимают возвраты, но продавцы забывают корректировать налоговую базу и платят налог с денег, которые фактически не получены.
Оформление возвращенного товара от покупателя будет зависеть от того, в каком календарном году произошел возврат. При возврате в том же периоде сумма сторнируется в бухучете. При возврате в новом периоде отразите убыток прошлых лет.
Деньги за возвращенные товары покупателю перечисляет маркетплейс, и у организации возникает долг перед маркетплейсом, как правило деньги удерживаются из текущей выручки, реже — перечисляются маркетплейсу.
Не оформлены УПД для маркетплейса
Многие площадки продают товары в страны ЕАЭС. Для этого сначала маркетплейс выкупает товар у селлера, после этого продает его покупателю за границей от своего имени. Между площадкой и продавцом происходит прямая сделка, при которой селлер должен предоставить УПД на продаваемый товар в определенные сроки через ЭДО.
Если продавец не сформировал УПД для маркетплейса, оплата за товар будет заморожена, хотя сам селлер может считать, что получил от площадки всю причитающуюся выручку.
Чтобы избежать таких ситуаций, анализируйте информацию в личном кабинете селлера и документы по продажам: вы можете увидеть штрафы от площадки или блокировки денег. Тогда разберитесь, по каким товарам не хватает УПД и предоставьте их.
Учет продаж на маркетплейсах требует внимательного изучения работы каждой площадки, на которой селлер продает товары, и структуры отчетов маркетплейса. Также важно следить за изменениями и принимать доходы к учету последовательно тем способом, который вы выберете.
