Главные ошибки в учете при торговле на маркетплейсе

Нет ясности с датой признания доходов и расходов

Законодательно вопрос о дате признания доходов и расходов селлеров не урегулирован. Но в отношении упрощенцев на этот счет есть мнения ведомств.

ФНС считает, что доход следует признавать на дату, когда покупатель расплатился за товар с маркетплейсом (письма от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@, от 09.08.2018 № АС-4-20/15481@).

Минфин считает, что доход надо признавать на дату поступления на расчетный счет, когда продавец может им распоряжаться (письмо от 04.09.24 № 03-11-11/84125).

Для упрощенцев есть еще один вариант: если маркетплейс перечисляет продавцу деньги за вычетом своей комиссии, то признавать доход нужно на дату утверждения отчета маркетплейса (письмо Минфина от 5.06.2007 № 03-11-04/2/160 и письмо УФНС по г. Москве от 5.03.2007 № 18-11/3/19844@).

В любом случае выбор остается за продавцом, и для корректной работы последовательно придерживайтесь выбранного способа. А еще будьте готовы обосновать свой выбор в случае претензий от ФНС.