Ответственность руководителей компаний по долгам: как избежать «субсидиарки»

Размер долга не ограничен и может достигать десятков и даже сотен миллионов рублей, взыскиваемых за счет личного имущества учредителей, бенефициаров и (или) фактических руководителей бизнеса. Какие инструменты использовать, чтобы выстроить эффективную защиту, рассказали в статье.
Что это такое и когда наступает
Субсидиарной называют персональную ответственность человека, который имел возможность руководить действия компании-должника по неисполненным обязательствам перед кредиторами. Она устанавливается исключительно в судебном порядке. Ключевая особенность — презумпция виновности контролирующего должника лица (КДЛ), что означает — доказывать свою невиновность и добросовестность придется самому владельцу или основателю бизнеса, а не кредиторам.
Полный перечень лиц, относящихся к категории КДЛ, упоминается в письме ФНС № СА-4-18/16148@ от 16.08.2017 года. Согласно закону, к субсидиарной ответственности могут привлечь не только основателей и владельцев бизнеса с долей капитала свыше 50%, но и тех, кто формально занимал руководящие посты — генеральных директоров, членов правления или управляющих.
Суды в первую очередь анализируют фактическое влияние: если человек подписывал финансовые документы, распоряжался средствами или определял стратегию компании, он оказывается в зоне риска. Миноритарные акционеры тоже под угрозой, если будет доказано, что они влияли на движение денег.
Риск сохраняется и для тех, кто действует «в тени». Даже отсутствие записи в ЕГРЮЛ не станет защитой, если в распоряжении суда окажутся электронные письма, платежные поручения, внутренние отчеты или показания свидетелей, подтверждающие фактическое управление компанией. Не защищены от субсидиарной ответственности и ключевые специалисты — финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы.
Законодательство выделяет 3 основания, по которым можно привлечь к субсидиарной ответственности:
Неправомерные действия, которые привели к неплатежеспособности: заключение заведомо невыгодных сделок, вывод активов, работа с фирмами-однодневками.
Заявление о банкротстве, которое было подано несвоевременно: руководитель обязан обратиться в суд в течение месяца с момента, когда он узнал или должен был узнать о неплатежеспособности.
Непередача или искажение бухгалтерской и иной документации, что препятствует проведению полноценной процедуры банкротства.
В соответствии с п. 8 ст. 61.11 закона «О банкротстве» и абз. 1 ст. 1080 ГК, если несколько контролирующих лиц выполняли согласованные действия, которые нанесли финансовый ущерб компании, ответственность они несут солидарно до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Если процесс банкротства уже запущен, стоит обратиться к грамотному юристу, который сможет выстроить линию защиты.
Эффективные стратегии защиты от субсидиарной ответственности
Существуют основания, которые позволяют руководителям избежать негативных последствий.
Отсутствие статуса КДЛ
Если вы формально занимали должность, но не имели реальных рычагов влияния на принятие ключевых решений, этот статус можно оспорить. Например, акционер, владеющий 30% акций, не подписывал финансовых документов, не присутствовал на совещаниях, никак не влиял на решения руководителя, что могут подтвердить другие совладельцы бизнеса. В этом случае привлечь такого человека к субсидиарной ответственности нельзя.
Истек срок исковой давности
Фактор времени играет решающую роль. Кредиторы могут заявить требование о привлечении к субсидиарной ответственности в течение трех лет с момента, когда они узнали о нарушении своих прав, но не позднее чем через 10 лет с момента действий, по причине которых компания стала банкротом.
Опровержение презумпции виновности
Необходимо доказать, что все действия совершались добросовестно и разумно в интересах бизнеса. Например, ООО перестало справляться со своими обязательствами перед кредиторами. Но у руководителя были все основания полагать, что он скоро выйдет из кризиса, так как были заключены крупные госконтракты, прибыль по которым позволяла погасить долг.
Наличие уважительных причин для неподачи заявления о банкротстве
Если после возникновения признаков неплатежеспособности компания не приобретала новых обязательств, а вы активно работали над ее спасением, это может служить веским аргументом в суде. Само по себе наличие финансовых трудностей не является основанием для банкротства, особенно в некоторых сферах, например, ЖКХ, где на прибыль напрямую влияет тарифное урегулирование. Кроме того, важно доказать, что действия КДЛ действительно привели к ухудшению финансовых показателей.
Невозможность привлечения к ответственности дважды
Если за одни и те же действия с КДЛ уже были взысканы убытки в рамках другого дела, повторное привлечение не допускается.
Как избежать субсидиарной ответственности
Оптимальная стратегия — не дожидаться иска, а заранее провести предбанкротный анализ. Не стоит игнорировать этот шаг и полагаться на традиционную финансовую отчетность, поскольку арбитражный управляющий будет действовать на основании постановления Правительства 25 июня 2003 г. № 367. Лучше пригласить специалистов, которые изучат документацию, оценят риски оспаривания сделок и выявят «слабые места», которые могут стать основанием для субсидиарной ответственности.
Например, даже обычная хозяйственная операция, такая как договор поставки, впоследствии может быть оспорена арбитражным управляющим. Основанием для этого послужит существенное отклонение цены сделки от рыночного уровня, допустим, приобретение товара по стоимости, в два раза превышающей среднерыночную. В такой ситуации управляющий вправе утверждать, что сделка причинила убытки кредиторам, поскольку средства были выведены из компании без адекватного встречного предоставления.
Иными словами, она трактуется как классический вывод активов и становится основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Мотивы сторон в данном случае правового значения не имеют — ключевым критерием является объективное несоответствие цены.
Предбанкротный анализ лучше провести до сдачи годовой отчетности в налоговую. Дело в том, что суд признает несостоятельным предприятие, в бухгалтерских документах которого указана отрицательная стоимость чистых активов. Если вы еще не предоставили отчет в ФНС, можно попытаться «поиграть» датами возникновения факта неплатежеспособности. После сделать это будет сложно, и суд вряд ли признает корректировки.
Своевременно проведенный предбанкротный анализ позволяет разработать план мероприятий по легальной минимизации рисков и укреплению позиции на случай будущего банкротства. Точный список действий будет зависеть от ситуации, но есть ряд мер, которые важно предпринять при реальной угрозе субсидиарной ответственности:
1. Восстановите документацию. Сформируйте полный архив документов компании: договоры, банковские выписки, внутренние протоколы, служебную переписку. Отсутствие бухгалтерского учета само по себе является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, а обязанность доказать его ведение лежит на руководителе.
2. Обоснуйте спорные операции. По каждой сделке, вызывающей вопросы, подготовьте подробное экономическое обоснование. Продемонстрируйте ее коммерческую целесообразность с помощью расчетов рентабельности, сравнительного анализа рыночных цен или официальных подтверждений от контрагентов.
3. Подтвердите отсутствие контроля. Если в критический период вы фактически не управляли компанией, предоставьте документальные свидетельства: приказ о передаче полномочий, уведомления, направленные по электронной почте, или иные доказательства, фиксирующие изменение вашего статуса.
4. Соблюдайте сроки инициации банкротства. В соответствии со ст. 61.12 закона о банкротстве, задержка подачи заявления свыше 30 дней с момента возникновения признаков неплатежеспособности расценивается как нарушение добросовестности. С 2025 года судебная практика последовательно рассматривает такое промедление как действие, приведшее к ущербу для кредиторов.
5. Рассмотрите возможность мирового соглашения. При наличии достаточных активов данный инструмент позволяет избежать субсидиарной ответственности. Если вы можете предложить кредиторам реальный план погашения задолженности с обеспечением, высока вероятность, что суд утвердит соглашение, что позволит обеим сторонам найти выход из ситуации.
6. Ссылайтесь на внешние обстоятельства. Защита может быть построена на доказательстве того, что банкротство стало следствием объективных рыночных рисков, а не виновных действий контролирующих лиц. Предпринимательский риск, реализовавшийся вопреки принятию всех разумных мер, является самостоятельным и весомым аргументом в суде.
Что делать, если иск уже подан
Если процесс уже запущен, ключевая задача — грамотно оспорить предъявленные требования в суде и попытаться уменьшить объем выплат по задолженностям. Сделать это можно вполне легально, если прибегнуть к следующей практике.
Исключите налоговые санкции
Согласно постановлению № 50-П от 30.10.2023, пеням и штрафам, начисленным на юридическое лицо, не место в реестре требований к контролирующему лицу. Ответственность физического лица ограничивается исключительно суммой основной налоговой недоимки. Следовательно, первым шагом в защите должно быть ходатайство об исключении фискальных санкций.
Исключите требования аффилированных кредиторов
В определении от 14.11.2024 № 305-ЭС23-29227(3) Экономическая коллегия ВС подтвердила, что закон о банкротстве прямо запрещает учитывать долги перед организациями, связанными с самим контролирующим лицом.
Докажите неполноту объема причиненного вреда
Пункт 11 статьи 61.11 закона о банкротстве позволяет уменьшить размер ответственности, если удастся доказать, что действия (или бездействие) руководителя привели лишь к части ущерба, а не ко всей сумме долгов. В качестве обоснования используются заключения финансовых экспертиз, анализ движения активов компании и доказательства погашения части задолженности иными лицами.
Таким образом, успех в спорах с кредиторами зависит от своевременного привлечения квалифицированных юристов, способных выстроить комплексную защиту и доказать вашу добросовестность.
