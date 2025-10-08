Ответственность руководителей компаний по долгам: как избежать «субсидиарки»

Что это такое и когда наступает

Субсидиарной называют персональную ответственность человека, который имел возможность руководить действия компании-должника по неисполненным обязательствам перед кредиторами. Она устанавливается исключительно в судебном порядке. Ключевая особенность — презумпция виновности контролирующего должника лица (КДЛ), что означает — доказывать свою невиновность и добросовестность придется самому владельцу или основателю бизнеса, а не кредиторам.

Полный перечень лиц, относящихся к категории КДЛ, упоминается в письме ФНС № СА-4-18/16148@ от 16.08.2017 года. Согласно закону, к субсидиарной ответственности могут привлечь не только основателей и владельцев бизнеса с долей капитала свыше 50%, но и тех, кто формально занимал руководящие посты — генеральных директоров, членов правления или управляющих.

Суды в первую очередь анализируют фактическое влияние: если человек подписывал финансовые документы, распоряжался средствами или определял стратегию компании, он оказывается в зоне риска. Миноритарные акционеры тоже под угрозой, если будет доказано, что они влияли на движение денег.

Риск сохраняется и для тех, кто действует «в тени». Даже отсутствие записи в ЕГРЮЛ не станет защитой, если в распоряжении суда окажутся электронные письма, платежные поручения, внутренние отчеты или показания свидетелей, подтверждающие фактическое управление компанией. Не защищены от субсидиарной ответственности и ключевые специалисты — финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы.

Законодательство выделяет 3 основания, по которым можно привлечь к субсидиарной ответственности:

Неправомерные действия, которые привели к неплатежеспособности: заключение заведомо невыгодных сделок, вывод активов, работа с фирмами-однодневками.

Заявление о банкротстве, которое было подано несвоевременно: руководитель обязан обратиться в суд в течение месяца с момента, когда он узнал или должен был узнать о неплатежеспособности.

Непередача или искажение бухгалтерской и иной документации, что препятствует проведению полноценной процедуры банкротства.

В соответствии с п. 8 ст. 61.11 закона «О банкротстве» и абз. 1 ст. 1080 ГК, если несколько контролирующих лиц выполняли согласованные действия, которые нанесли финансовый ущерб компании, ответственность они несут солидарно до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Если процесс банкротства уже запущен, стоит обратиться к грамотному юристу, который сможет выстроить линию защиты.