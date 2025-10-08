Какие тарифы взносов будут в 2026 году: сравнительная таблица

Малый бизнес

Для большинства компаний малого и среднего бизнеса льготный тариф взносов отменяется. Они будут платить взносы по общему тарифу: 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы.

Однако для некоторых сфер малого бизнеса взносы будут пониженными. Но не 7,6% как было в 2025 году для обрабатывающего производства, а 15%.

Тариф такой:

30% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – до предельной базы;

15,1% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – свыше предельной базы.

Какие именно виды деятельности подпадут под этот льготный тариф, пока непонятно. Перечень кодов ОКВЭД должно утвердить Правительство.

Условие для применения такого тарифа: 70% доходов от льготного вида деятельности в течение года.

Если в течение года доля доходов снижается, то право на льготный тариф теряется с начала года.