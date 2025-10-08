Какие тарифы взносов будут в 2026 году: сравнительная таблица

Что случилось
Минфин подготовил законопроект с поправками в НК РФ. В октябре планируется его рассмотрение в первом чтении.
В этом материале разберем, как изменятся тарифы страховых взносов.
IT-компании
Для IT-компаний тариф взносов свыше предельной базы остался на прежнем уровне 7,6%.
А тариф до предельной базы вырос с 7,6% до 15%.
Радиоэлектронные компании
Для радиоэлектронных компаний льготу не отменили и даже улучшили ее.
Тариф до предельной базы на 2026 год остался прежним – 7,6%.
А тариф свыше предельной базы снизили с 7,6% до 0%.
Малый бизнес
Для большинства компаний малого и среднего бизнеса льготный тариф взносов отменяется. Они будут платить взносы по общему тарифу: 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы.
Однако для некоторых сфер малого бизнеса взносы будут пониженными. Но не 7,6% как было в 2025 году для обрабатывающего производства, а 15%.
Тариф такой:
30% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – до предельной базы;
15,1% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – свыше предельной базы.
Какие именно виды деятельности подпадут под этот льготный тариф, пока непонятно. Перечень кодов ОКВЭД должно утвердить Правительство.
Условие для применения такого тарифа: 70% доходов от льготного вида деятельности в течение года.
Если в течение года доля доходов снижается, то право на льготный тариф теряется с начала года.
Итоговая таблица
Смотрите в нашей таблице тарифы взносов на 2026 год.
Основание
Как будет в 2026
Как было в 2025
До предельной базы
Свыше предельной базы
До предельной базы
Свыше предельной базы
Общий случай
30%
15,1%
30%
15,1%
Малый и средний бизнес
30%
15,1%
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
Малый и средний бизнес отдельных отраслей
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
30% – с 1,5 МРОТ;
7,6% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
7,6% – свыше 1,5 МРОТ
Общепит
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
IT-компании
15%
7,6%
7,6%
7,6%
Радиоэлектронные компании
7,6%
0%
7,6%
7,6%
Выплаты членам экипажей судов
0%
0%
0%
0%
НКО на УСН (соцобслуживание, культура, спорт)
7,6%
0%
7,6%
0%
Благотворительные организации
7,6%
0%
7,6%
0%
Участники проекта «Сколково»
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
30% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
15,1% – с 1,5 МРОТ;
15% – свыше 1,5 МРОТ
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе
7,6%
0%
7,6%
0%
Участники СЭЗ в новых регионах
7,6%
0%
7,6%
0%
Резиденты ТОР
7,6%
0%
7,6%
0%
Резиденты СПВ
7,6%
0%
7,6%
0%
Резиденты ОЭЗ в Калининградской области
7,6%
0%
7,6%
0%
Организации на Курильских островах
7,6%
0%
7,6%
0%
Участники промышленных кластеров
7,6%
0%
7,6%
0%
Производители анимационной аудиовизуальной продукции
7,6%
0%
7,6%
0%
Выплаты студентам в студотрядах
7,6%
0%
7,6%
0%
Централизованные религиозные организации
7,6%
0%
7,6%
0%
