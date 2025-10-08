ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Пониженный тариф страховых взносов
Какие тарифы взносов будут в 2026 году: сравнительная таблица

Вырастут взносы для IT-компаний и малого бизнеса, снизятся – для радиоэлектронных компаний.

Автор

Что случилось

Минфин подготовил законопроект с поправками в НК РФ. В октябре планируется его рассмотрение в первом чтении.

В этом материале разберем, как изменятся тарифы страховых взносов.

IT-компании

Для IT-компаний тариф взносов свыше предельной базы остался на прежнем уровне 7,6%.

А тариф до предельной базы вырос с 7,6% до 15%.

Радиоэлектронные компании

Для радиоэлектронных компаний льготу не отменили и даже улучшили ее.

Тариф до предельной базы на 2026 год остался прежним – 7,6%.

А тариф свыше предельной базы снизили с 7,6% до 0%.

Малый бизнес

Для большинства компаний малого и среднего бизнеса льготный тариф взносов отменяется. Они будут платить взносы по общему тарифу: 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы.

Однако для некоторых сфер малого бизнеса взносы будут пониженными. Но не 7,6% как было в 2025 году для обрабатывающего производства, а 15%.

Тариф такой:

  • 30% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – до предельной базы;

  • 15,1% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – свыше предельной базы.

Какие именно виды деятельности подпадут под этот льготный тариф, пока непонятно. Перечень кодов ОКВЭД должно утвердить Правительство.

Условие для применения такого тарифа: 70% доходов от льготного вида деятельности в течение года.

Если в течение года доля доходов снижается, то право на льготный тариф теряется с начала года.

Итоговая таблица

Смотрите в нашей таблице тарифы взносов на 2026 год.

Основание

Как будет в 2026

Как было в 2025

До предельной базы

Свыше предельной базы

До предельной базы

Свыше предельной базы

Общий случай

30%

15,1%

30%

15,1%

Малый и средний бизнес

30%

15,1%

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

Малый и средний бизнес отдельных отраслей

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

30% – с 1,5 МРОТ;

7,6% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

7,6% – свыше 1,5 МРОТ

Общепит

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

IT-компании

15%

7,6%

7,6%

7,6%

Радиоэлектронные компании

7,6%

0%

7,6%

7,6%

Выплаты членам экипажей судов

0%

0%

0%

0%

НКО на УСН (соцобслуживание, культура, спорт)

7,6%

0%

7,6%

0%

Благотворительные организации

7,6%

0%

7,6%

0%

Участники проекта «Сколково»

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

30% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

15,1% – с 1,5 МРОТ;

15% – свыше 1,5 МРОТ

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе

7,6%

0%

7,6%

0%

Участники СЭЗ в новых регионах

7,6%

0%

7,6%

0%

Резиденты ТОР

7,6%

0%

7,6%

0%

Резиденты СПВ

7,6%

0%

7,6%

0%

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области

7,6%

0%

7,6%

0%

Организации на Курильских островах

7,6%

0%

7,6%

0%

Участники промышленных кластеров

7,6%

0%

7,6%

0%

Производители анимационной аудиовизуальной продукции

7,6%

0%

7,6%

0%

Выплаты студентам в студотрядах

7,6%

0%

7,6%

0%

Централизованные религиозные организации

7,6%

0%

7,6%

0%

