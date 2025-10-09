Повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года: кого коснется и как увеличится

Что такое утильсбор на автомобили
Утилизационный сбор — заранее предусмотренная составляющая стоимости транспортного средства, которая предназначена для покрытия будущих расходов на его переработку после завершения эксплуатационного ресурса.
Это обязательный платеж. Он распространяется на все транспортные средства: легковые авто, грузовики, автобусы, прицепы, специализированную и прочую колесную технику.
Утильсбор рассчитывают по формуле:
Базовая ставка х Коэффициент.
Текущие коэффициенты указаны в постановлении Правительства от 26.12.2013 № 1291.
Кто уплачивает утильсбор
Уплачивать сбор должны:
производители транспортных средств, которые выпускают автомобили непосредственно в РФ;
лица либо организации, которые ввозят автотранспорт из-за рубежа. Они оплачивают сбор в процессе таможенного оформления.
покупатели или текущие владельцы транспортного средства, если ранее утилизационный сбор за этот автомобиль не вносили.
Если вы хотите купить подержанный автомобиль, уточните, вносили ли за него утильсбор. А о других нюансах покупки машины с пробегом мы рассказывали здесь.
Когда повысят утильсбор в 2025 году
Минпромторг внес законопроект об увеличении стоимости утильсбора и ввода нового критерия оценки по мощности двигателя. Стоимость утилизации нового автомобиля увеличится значительно: если раньше эта плата составляла всего 3 400 рублей, теперь ее размер будет начинаться от 150 тыс. руб. и больше.
Владельцы автомобилей возрастом более трех лет столкнутся с еще большим ростом суммы: ранее взнос составлял скромные 5 200 руб., но вскоре минимальный порог поднимется до 383 тыс. руб.
Новые правила будут действовать для автомобилей от 160 л.с. и объемом двигателя до 3,0 литров или электрокаров от 80 л.с., а также для автомобилей свыше 3 л (будет учитываться мощность двигателя).
Утильсбор: таблица
В проекте указаны новые коэффициенты для машин физических лиц и юридических лиц. Для примера покажем новые показатели для ТС с объемом двигателя свыше 2 л, которые ввозят физлица для личного пользования.
Как уплатить утилизационный сбор
Порядок уплаты утилизационного сбора в 2025 году:
Рассчитайте размер утилизационного сбора согласно установленным тарифам.
Заполните специальный бланк расчета суммы платежа.
Оплатите сбор удобным способом: через отделение банка, мобильное приложение или услуги таможенного оператора.
Подготовьте пакет документов для предоставления в таможню: расчет утилизационного сбора, копии одобрения типа транспортного средства, свидетельства о безопасности конструкции авто, сертификата соответствия, платежный документ об уплате сбора, копию паспорта владельца машины.
Далее представьте подготовленные бумаги в тот же таможенный орган, где транспортное средство было заявлено. Для машин, привезенных из стран ЕАЭС, подачу документов можно осуществить по месту проживания и официальной регистрации автомобиля.
