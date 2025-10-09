ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года: кого коснется и как увеличится

Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 ноября.

Что такое утильсбор на автомобили

Утилизационный сбор — заранее предусмотренная составляющая стоимости транспортного средства, которая предназначена для покрытия будущих расходов на его переработку после завершения эксплуатационного ресурса. 

Это обязательный платеж. Он распространяется на все транспортные средства: легковые авто, грузовики, автобусы, прицепы, специализированную и прочую колесную технику.

Утильсбор рассчитывают по формуле: 

Базовая ставка х Коэффициент. 

Текущие коэффициенты указаны в постановлении Правительства от 26.12.2013 № 1291.

Кто уплачивает утильсбор

Уплачивать сбор должны:

  • производители транспортных средств, которые выпускают автомобили непосредственно в РФ;

  • лица либо организации, которые ввозят автотранспорт из-за рубежа. Они оплачивают сбор в процессе таможенного оформления.

  • покупатели или текущие владельцы транспортного средства, если ранее утилизационный сбор за этот автомобиль не вносили.

Если вы хотите купить подержанный автомобиль, уточните, вносили ли за него утильсбор.

Когда повысят утильсбор в 2025 году

Минпромторг внес законопроект об увеличении стоимости утильсбора и ввода нового критерия оценки по мощности двигателя. Стоимость утилизации нового автомобиля увеличится значительно: если раньше эта плата составляла всего 3 400 рублей, теперь ее размер будет начинаться от 150 тыс. руб. и больше. 

Владельцы автомобилей возрастом более трех лет столкнутся с еще большим ростом суммы: ранее взнос составлял скромные 5 200 руб., но вскоре минимальный порог поднимется до 383 тыс. руб.

Новые правила будут действовать для автомобилей от 160 л.с. и объемом двигателя до 3,0 литров или электрокаров от 80 л.с., а также для автомобилей свыше 3 л (будет учитываться мощность двигателя).

Утильсбор: таблица

В проекте указаны новые коэффициенты для машин физических лиц и юридических лиц. Для примера покажем новые показатели для ТС с объемом двигателя свыше 2 л, которые ввозят физлица для личного пользования.

Скриншот таблицы утильсбора для ТС с объемом двигателя от 2 до 3 тыс. куб. см

Как уплатить утилизационный сбор

Порядок уплаты утилизационного сбора в 2025 году:

  1. Рассчитайте размер утилизационного сбора согласно установленным тарифам.

  2. Заполните специальный бланк расчета суммы платежа.

  3. Оплатите сбор удобным способом: через отделение банка, мобильное приложение или услуги таможенного оператора.

  4. Подготовьте пакет документов для предоставления в таможню: расчет утилизационного сбора, копии одобрения типа транспортного средства, свидетельства о безопасности конструкции авто, сертификата соответствия, платежный документ об уплате сбора, копию паспорта владельца машины.

Далее представьте подготовленные бумаги в тот же таможенный орган, где транспортное средство было заявлено. Для машин, привезенных из стран ЕАЭС, подачу документов можно  осуществить по месту проживания и официальной регистрации автомобиля.

