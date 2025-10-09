Повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года: кого коснется и как увеличится

Когда повысят утильсбор в 2025 году

Минпромторг внес законопроект об увеличении стоимости утильсбора и ввода нового критерия оценки по мощности двигателя. Стоимость утилизации нового автомобиля увеличится значительно: если раньше эта плата составляла всего 3 400 рублей, теперь ее размер будет начинаться от 150 тыс. руб. и больше.

Владельцы автомобилей возрастом более трех лет столкнутся с еще большим ростом суммы: ранее взнос составлял скромные 5 200 руб., но вскоре минимальный порог поднимется до 383 тыс. руб.

Новые правила будут действовать для автомобилей от 160 л.с. и объемом двигателя до 3,0 литров или электрокаров от 80 л.с., а также для автомобилей свыше 3 л (будет учитываться мощность двигателя).