Ответственность за экономические преступления: анализ судебной практики

Категории преступлений

Основное содержание главы 22 УК сформировано следующими категориями преступлений:

1. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК), в том числе осуществление операций без лицензии.

Например, в деле Коваленко А.М. суд установил осуществление банковских операций без лицензии, в том числе инкассацию, что было расценено как состав преступления с конфискацией имущества (приговор Щербинского р/с г. Москвы от 07.07.2017 по делу № 01-0260/2017).

2. Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 173.1 УК).

В деле Галимовой А.И. суд установил, что она, будучи подставным лицом, участвовала в создании ООО «СТРУКТУРА» через подставных лиц с целью незаконного образования юридического лица. Галимова А.И. предоставила свои документы и подписала необходимые бумаги для регистрации предприятия, понимая, что фактически не будет управлять его деятельностью.

3. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов (ст. 198—199 УК).

Распространены случаи, когда обвиняемые пытались снизить ответственность путем переквалификации или добивались условных сроков. Доказательная база включала сложные схемы, экспертизы и финансовый анализ.

4. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).

Известен случай Максима Тимошенкова, признанного виновным в управлении опасным производственным цехом без лицензии с доходом свыше 640 млн руб., наказание — крупный штраф.

При этом Конституционный Суд рассмотрел жалобу о конституционности статьи, подтвердив ее применимость (определение Конституционного Суда от 16.05.2024 № 1120-О/2024).