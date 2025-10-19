ФНС России опубликовала тезисы о взыскании налоговой задолженности с физических лиц без суда
С 01 ноября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 287 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".
Это закон о внесудебном порядке взыскания налоговых задолженностей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Это означает, что налоговая сможет взыскивать налоговую задолженность с физических лиц без обращения в суд.
▪️До 01 ноября 2025 года
Налоговая задолженность может быть взыскана только в судебном порядке на основании:
— Судебного приказа, выносимого мировыми судьями.
— Решения суда при несогласии налогоплательщика со взысканием на основании судебного приказа.
▪️После 01 ноября 2025 года
Налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой налога.
ФНС России выпустила комментарии об этом. Это письмо ФНС России от 13 октября 2025 года № БВ-4-7/9197@.
Там про:
Предпосылки изменения механизма взыскания
— Утрата действующим судебным порядком взыскания своего значения в качестве гарантии прав налогоплательщиков.
— Развитие альтернативных механизмов урегулирования споров с налогоплательщиками.
— Перегрузка судебной системы.
Принципы нового механизма взыскания
— Принцип бесспорности задолженности, подлежащей взысканию во внесудебном порядке.
— Принцип сохранения материально-правовых имущественных гарантий для физических лиц.
Преимущества нового порядка взыскания задолженности
— Сокращение взаимных издержек лиц, участвующих в механизме взыскания.
— Увеличение сроков для перехода в судебную процедуру взыскания.
— Повышение гарантий прав физических лиц на предварительный (до осуществления фактического взыскания) судебный и административный контроль.
— Дополнительный срок для обжалования решения о взыскании налогоплательщиком до начала принудительного взыскания задолженности.
