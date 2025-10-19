ФНС России опубликовала тезисы о взыскании налоговой задолженности с физических лиц без суда

Теперь, если человек согласен с суммой долга, суд больше не потребуется — ФНС сможет списать средства напрямую. Если не согласен — спор всё так же пойдёт в суд. Новый механизм должен сократить издержки, разгрузить суды и при этом сохранить права граждан на защиту и обжалование.

С 01 ноября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 287 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

Это закон о внесудебном порядке взыскания налоговых задолженностей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Это означает, что налоговая сможет взыскивать налоговую задолженность с физических лиц без обращения в суд.

▪️До 01 ноября 2025 года Налоговая задолженность может быть взыскана только в судебном порядке на основании: — Судебного приказа, выносимого мировыми судьями. — Решения суда при несогласии налогоплательщика со взысканием на основании судебного приказа.

▪️После 01 ноября 2025 года Налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой налога.

ФНС России выпустила комментарии об этом. Это письмо ФНС России от 13 октября 2025 года № БВ-4-7/9197@.

Там про:

Предпосылки изменения механизма взыскания

— Утрата действующим судебным порядком взыскания своего значения в качестве гарантии прав налогоплательщиков.

— Развитие альтернативных механизмов урегулирования споров с налогоплательщиками.

— Перегрузка судебной системы.

Принципы нового механизма взыскания

— Принцип бесспорности задолженности, подлежащей взысканию во внесудебном порядке.

— Принцип сохранения материально-правовых имущественных гарантий для физических лиц.

Преимущества нового порядка взыскания задолженности

— Сокращение взаимных издержек лиц, участвующих в механизме взыскания.

— Увеличение сроков для перехода в судебную процедуру взыскания.

— Повышение гарантий прав физических лиц на предварительный (до осуществления фактического взыскания) судебный и административный контроль.

— Дополнительный срок для обжалования решения о взыскании налогоплательщиком до начала принудительного взыскания задолженности.