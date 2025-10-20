Где найти сотрудников на производство в 2025 году

Каких сотрудников не хватает и почему их трудно найти

Токари и сварщики — самые дефицитные профессии на производстве. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, когда проанализировали 11 млн предложений работодателей. Оказалось, что на одну вакансию токаря приходится 1,1 резюме активных соискателей, а на вакансию сварщика — 1,8 резюме.

Дефицит особенно заметен в тяжелом машиностроении. С января по сентябрь 2025 года представители отрасли опубликовали более 110 тысяч вакансий, на каждую из них пришлось лишь 1,3 резюме. И это несмотря на то, что в среднем зарплаты в отрасли выросли за год на 10%.

Доля молодежи на заводах снижается, средний возраст сотрудников растет. Основные причины падения интереса к рабочим специальностям — демографический спад, отток кадров в другие сферы или на СВО, где государство предлагает миллионные выплаты.

Сейчас любой человек может оформить самозанятость и работать на себя. Например, стать курьером: средний доход по стране в этой сфере составляет 100 тысяч рублей. Молодежь выбирает подобный путь и не хочет осваивать станки и повышать разряды на заводе. Это сужает воронку подбора для рекрутеров.