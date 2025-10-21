Итог

Если клиентов немного и структура платежей проста — 1С полностью закроет задачу. Если же компания растет, а счета нужно выставлять регулярно и без ошибок — специализированный биллинг избавит от ручных операций и задержек.

На практике эффективнее всего работает связка: 1С — для учета, биллинг — для автоматизации. Так бухгалтерия сохраняет контроль, а бизнес — прозрачность выручки.