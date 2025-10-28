Утренний бухгалтер № 5998. Кабмин: с 1 января 2026 ставки таможенных сборов на импортные товары вырастут

С 1 января 2026 года Кабмин поднимет ставки таможенных сборов на импортные товары.
Региональное УФНС рассказало, как проверить подлинность кассового чека в приложении.
Больше 60% предпринимателей поднимут цены из-за роста налоговой нагрузки в 2026 году.
ФНС: повторно перейти на АУСН можно, но есть нюанс.
ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
❗ 2026 год станет переломным для УСН и ПСН
Разборы законов
— Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс
Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.
— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки
Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.
— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.
— Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года
Новый лимит дохода 3 млрд рублей применяется для НДС-льготы в общепите и не применяется для льготы по страховым взносам.
— Смена генерального директора: что делать с УКЭП. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что делать с электронной подписью генерального директора после его увольнения.
Новости
Мероприятия
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний
Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025
Налоговый контроль и налоговое консультирование в период изменений НК РФ – 2026
Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5997. Как шестидневка перед ноябрьскими праздниками скажется на зарплате
В октябре 2025 год всего будет 23 рабочих дня. Последняя неделя месяца и 1 ноября образуют в этом году шестидневную рабочую неделю.
— Сейчас самое время: правда ли, что инвестиции в недвижимость — самое выгодное поле для заработка
Инвестиции в недвижимость всегда считались «тихой гаванью» для капитала. Но начало и середина 2020-х кардинально изменили рынок: экономическая турбулентность, обесценение валюты и неустойчивость акций и крипторынка заставили инвесторов искать более устойчивые решения.
— Как отключить платные подписки: банковские, мобильные и другие
Банковские сервисы, мобильные приложения и онлайн-сервисы часто предлагают бесплатные пробные периоды, которые автоматически переводятся в платные, если вовремя не отказаться. Как обезопасить себя и избежать ненужных трат? Разбираемся, как легко и быстро отключать любые платные подписки.
Блоги компаний
Кто будет платить НДС на УСН в 2026 году и как к этому подготовиться уже сейчас
Как выбрать подрядчика для внедрения 1С: 7 шагов без ошибок
Анализ мер по оптимизации налоговых льгот в регионах России в условиях роста бюджетного дефицита
Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей
Сколько стоит услуга банкротства физического лица в 2025 г. — считаем расходы
Бизнес против ФНС: обзор судебной практики по самозанятым
НДС 2026: пора закрываться или сразу поднимать цены
Как составить график отпусков на 2026 год: 10 главных правил
Власти обсуждают смягчение НДС-реформы: малый бизнес предупреждает о риске массового ухода в тень
Банковская гарантия по 44-ФЗ: правила, ошибки и быстрый способ оформления
Какие налоги нужно включить в уведомление по ЕНП за октябрь 2025 года
Консультации
Вакансии
Трибуна
Армения для россиян: регистрация компании и налоги в 2025 году. Полное руководство к действию
🏭Отчет ММК за 9 месяцев 2025 года. Сложный период для металлургов
Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал: как не попасть под пристальное внимание ФНС
⚡️ Топ-8 надежных облигаций с высокой доходностью
💥Обзор новостей: началась шестидневная рабочая неделя, пенсионеры со стажем до 1997 года могут получить перерасчет, повысятся таможенные ставки на импортные товары
Российский рынок у критической черты: что будет дальше? Разбор событий и перспектив индекса
НейроДайджест — приложения на изи, ИИ-браузер, позор OpenAI и нейростахановцы
Где и как купить недвижимость в Сербии: гайд по ценам и районам Белграда
Выкуп лизинговой машины за тысячу рублей
👓 Параметры налоговой реформы 2026, НДС на УСН, изменения с ноября, что будет с НПД и самозанятыми: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (20-26.10.2025)
Об Уведомлении о контролируемых сделках
Илон Маск хочет армию роботов, а также упавший AWS вскипятил «умные матрасы»
Об учете доходов упрощенца, торгующего на маркетплейсах
Особенности и методология расчета НДС
Как пережить налоговую реформу 2026: пошаговый разбор на примере грузоперевозок
Как за счет контрагента получить вычет НДС? Анонс Клерк.Плюс 27 – 31 октября
Как вдвое снизить лимит без НДС так, чтобы бизнес еще и поблагодарил
Документы
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-17352/2025 от 29.07.2025
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21022/2025 от 12.08.2025
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-17421/2025 от 12.08.2025
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-18523/2025 от 13.08.2025
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-9947/2025 от 21.07.2025
Последние темы форума
