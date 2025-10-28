Утренний бухгалтер № 5998. Кабмин: с 1 января 2026 ставки таможенных сборов на импортные товары вырастут

Разборы законов

— Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс

Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.

— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки

Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.

— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.

— Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года

Новый лимит дохода 3 млрд рублей применяется для НДС-льготы в общепите и не применяется для льготы по страховым взносам.

— Смена генерального директора: что делать с УКЭП. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что делать с электронной подписью генерального директора после его увольнения.