Учебные отпуска: все, что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Кратко об учебных отпусках: что это, кому положены и зачем нужны

Учебным называется дополнительный отпуск, который работодатель предоставляет работнику, совмещающему трудовую деятельность с получением образования, в том числе дистанционно (гл. 26 ТК). Он необходим, чтобы студент мог спокойно, не отвлекаясь на рабочие задачи, закрыть промежуточные сессии, сдать экзамены или защитить диссертацию.

При этом не важно: изъявил ли работник сам желание учиться или его на повышение квалификации направила компания. Учебный отпуск может быть оплачиваемым или неоплачиваемым, это зависит от формы обучения:

при очной форме — обычно отпуск не оплачивается;

при заочной или очно-заочной форме — как правило, подлежит оплате.

Имейте в виду, что всем без исключения предоставлять учебный отпуск работодатель не обязан: закон устанавливает определенные условия. Например, внешние и внутренние совместители вправе получить дополнительные дни отдыха во время сессии или госэкзаменов — одновременно с основным местом работы, но только за свой счет и (ст. 177, 287 ТК).

Также организация не обязана отпускать на учебу сотрудника и оплачивать ему дни отпуска, если он получает уже второе высшее образование (на это в своем письме от 08.11.2013 № 14-1-187 указывал Минтруд). Исключение — работодатель сам отправил его на вторую «вышку» в рамках трудового или ученического договора, заключенного в письменном виде.

Еще одно обязательное условие — наличие у программы, на которой учится работник, государственной аккредитации, то есть различные курсы, обучающие семинары, онлайн-интенсивы не всегда являются основанием для пропуска работы.