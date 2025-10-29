Учебные отпуска: все, что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Кратко об учебных отпусках: что это, кому положены и зачем нужны
Учебным называется дополнительный отпуск, который работодатель предоставляет работнику, совмещающему трудовую деятельность с получением образования, в том числе дистанционно (гл. 26 ТК). Он необходим, чтобы студент мог спокойно, не отвлекаясь на рабочие задачи, закрыть промежуточные сессии, сдать экзамены или защитить диссертацию.
При этом не важно: изъявил ли работник сам желание учиться или его на повышение квалификации направила компания. Учебный отпуск может быть оплачиваемым или неоплачиваемым, это зависит от формы обучения:
при очной форме — обычно отпуск не оплачивается;
при заочной или очно-заочной форме — как правило, подлежит оплате.
Имейте в виду, что всем без исключения предоставлять учебный отпуск работодатель не обязан: закон устанавливает определенные условия. Например, внешние и внутренние совместители вправе получить дополнительные дни отдыха во время сессии или госэкзаменов — одновременно с основным местом работы, но только за свой счет и (ст. 177, 287 ТК).
Также организация не обязана отпускать на учебу сотрудника и оплачивать ему дни отпуска, если он получает уже второе высшее образование (на это в своем письме от 08.11.2013 № 14-1-187 указывал Минтруд). Исключение — работодатель сам отправил его на вторую «вышку» в рамках трудового или ученического договора, заключенного в письменном виде.
Еще одно обязательное условие — наличие у программы, на которой учится работник, государственной аккредитации, то есть различные курсы, обучающие семинары, онлайн-интенсивы не всегда являются основанием для пропуска работы.
Чем отличается обычный отпуск от учебного
Основные отличия учебного дополнительного отпуска от ежегодного оплачиваемого собрали для вас в таблицу.
Критерий
Учебный отпуск
Ежегодный оплачиваемый отпуск
Цель — для чего может быть предоставлен
Предоставляется для сдачи сессий, защиты диплома и других образовательных целей, что подтверждается справкой-вызовом из учебного заведения
Предназначен для отдыха и восстановления сил работника
Зависимость от стажа
Не зависит
Полный отпуск предоставляется после 6 месяцев непрерывной работы
Продолжительность
Определяется типом образования и формой обучения
Имеет стандартную длительность — минимум 28 календарных дней в год
Возможность разделить на части и перенести
Нельзя разделять на части и нельзя переносить на праздничные дни или на следующий календарный год
Можно делить (при условии, что одна из частей не меньше 14 дней), переносить и продлевать на праздничные и выходные дни
Оплата отпуска
Может быть оплачиваемым или неоплачиваемым в зависимости от формы обучения
Оплачивается
Компенсация за неиспользованные дни
Нельзя получить денежную компенсацию при увольнении или по другим причинам
За неиспользованные дни при увольнении можно получить компенсацию
Применение по месту работы
Положен только по основному месту работы
Предоставляется по основному месту работы и по совместительству
Какие документы нужны для оформления учебного отпуска
Учебный отпуск оформляется справкой-вызовом, заявлением самого работника и внутренним приказом организации (ч. 4 ст. 177 ТК).
Справка-вызов из учебного заведения — это основной документ, подтверждающий необходимость отпуска для прохождения экзаменов, сдачи сессии, защиты диплома или других учебных мероприятий. Если студент такую справку предоставить не может, то и на учебу работодатель его вправе не отпускать.
Унифицированной формы не существует, но справка-вызов должна быть оформлена официально с указанием данных обучающегося, причин вызова и сроков, а также содержать подпись декана (ректора) и печать образовательного учреждения.
Что касается заявления работника о предоставлении учебного отпуска, закон не требует его обязательного оформления. Прямо это предписано только для лиц, допущенных к соисканию ученой степени кандидата или доктора наук (п. 1, 3, 5 постановления Правительства от 05.05.2014 № 409). Тем не менее, чтобы был документ-основание для составления приказа на отпуск, лучше попросить работника предоставить такое заявление в свободной форме.
Третий документ — приказ о предоставлении учебного отпуска — оформляется обычно по стандартной форме Т-6, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Однако в графе для вида отпуска вместо формулировки «ежегодный оплачиваемый отпуск» следует вписать в строку Б — «учебный отпуск с сохранением среднего заработка».
Если учебный отпуск оплачиваемый, не забудьте произвести оплату не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК, письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693‑6‑1).
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Сколько дней учебного отпуска положено студенту
Продолжительность оплачиваемого учебного отпуска регламентирована ст. 173-176 ТК и зависит от формы обучения — очно-заочная и заочная. Более подробно информации представлена в сводной таблице.
Программа образования
Форма обучения
Цель
Продолжительность оплачиваемого отпуска
Высшее образование (бакалавриат, магистратура, спец.)
Заочная, очно-заочная
Промежуточная аттестация, 1-2 курс
40 дней
Промежуточная аттестация, 3+ курс
50 дней
Гос. итоговая аттестация
До 4 месяцев
Подготовка научно-педагогических кадров
Заочная
Программа аспирантуры, ординатуры и др.
30 + время проезда
Соискатель степени кандидата наук
-
Подготовка к защите диссертации
3 месяца
Соискатель степени доктора наук
-
6 месяцев
Среднее профессиональное образование
Заочная,
очно-заочная
Промежуточная аттестация, 1-2 курс
30 дней
Промежуточная аттестация, 3+ курс
40 дней
Гос. итоговая аттестация
До 2 месяцев
Основное общее образование
Очно-заочная
Гос. итоговая аттестация
9 дней
Среднее общее
22 дня
В отдельной таблице рассмотрим продолжительность неоплачиваемых отпусков для студентов разных форм обучения.
Программа образования
Форма обучения
Цель
Продолжительность НЕоплачиваемого отпуска
Высшее образование (бакалавриат, магистратура, спец.)
Любая
Итоговая аттестация (подготовительное отделение); вступительные испытания
15 дней
Очная
Промежуточная аттестация в учебном году
Итоговые госэкзамены
1 месяц
Госэкзамены + защита ВКР
До 4 месяцев
Среднее профессиональное образование
Любая
Вступительные испытания
10 дней
Очная
Промежуточная аттестация
Гос. итоговая аттестация
До 2 месяцев
Работодатель обязан возместить расходы на проезд сотрудника к месту обучения и обратно только тем, кто обучается заочно, и только один раз в учебном году. При этом для работников, получающих высшее образование заочно, проезд оплачивается полностью, то есть в стопроцентном размере, а для студентов средних специальных учебных заведений — возмещается только 50% стоимости проезда. Эти правила закреплены в статьях 173 и 174 ТК.
Важно: возмещению подлежат расходы по фактическим проездным документам (определение Девятого КСОЮ от 28.04.2024 № 8Г-1336/2024), вне зависимости от времени поездки, если обучение подтверждено справкой-вызовом.
Может ли студент уйти в отпуск на меньший или больший срок, чем указано в справке-вызове
Работник может использовать отпуск только в рамках продолжительности, указанной в документе из учебного заведения. Использовать его можно полностью или частично (указать желаемый период в заявлении), но перерасходовать дни нельзя.
Таким образом, если хочется больше времени для учебы, придется либо согласовывать отпуск без сохранения заработной платы, либо брать дополнительные дни по другим основаниям.
Еще один важный момент: если вдруг учебный отпуск совпадает с ежегодным оплачиваемым, то ежегодный следует перенести на другое время (ст. 124 ТК, апелляционное определение Ярославского областного суда от 23.07.2012 № 33-3831/2012). Второй выход из ситуации — по соглашению сторон продлить очередной отпуск на срок учебного (ст. 177 ТК). Но одновременно находиться в двух отпусках нельзя.
Расчет среднего заработка для учебного отпуска
В период нахождения работника в учебном отпуске ему выплачивается средний заработок. Расчет производится по общим правилам, установленным статьей 139 ТК и постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540.
Разберем пошагово, как это сделать.
Шаг 1. Определите расчетный период
Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих началу учебного отпуска. Например, если сотрудник уходит на сессию 15 декабря 2025 года, то расчетный период будет с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года.То есть включаются именно полные календарные месяцы, которые идут подряд перед месяцем начала отпуска.
Шаг 2. Сложите все выплаты, входящие в заработок
В расчет включаются: начисленная зарплата, премии, надбавки, доплаты и другие фиксированные регулярные выплаты за труд. И не учитываются социальные пособия, больничные, материальная помощь, командировочные, компенсации за питание, проезд и т.д..
Шаг 3. Рассчитайте средний заработок
С сентября 2025 года для расчета отпускных применяется следующая формула:
Средний месячный заработок = Сумма выплат / 12
Далее определите средний дневной заработок:
Средний дневной заработок = Средний месячный заработок / 29,3
где 29,3— это среднемесячное число календарных дней.
Оплате подлежат все календарные дни учебного отпуска, включая праздничные и выходные (если они выпадают на период по справке-вызову).
Формула итоговой суммы для учебного отпуска:
Сумма к выплате = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска
Разберем конкретный пример.
Помощник бухгалтера ООО «Лютик» Никифорова Светлана Павловна взяла оплачиваемый учебный отпуск на 10 дней с 15 по 24 декабря 2025 года. Расчетным периодом будут последние 12 календарных месяцев, то есть с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Предположим, что за этот период она заработала 720 000 руб.
1. Рассчитаем средний месячный заработок:
720 000 / 12 = 60 000 руб.
2. Найдем средний дневной заработок:
60 000 / 29,3 = 2 047,78 руб.
3. Перемножить средний дневной заработок на количество дней отпуска:
2 047,78 × 10 = 20 477,8 руб.
Это и есть сумма, которую Светлана Павловна получит за 10 дней.
Важно: при повышении оклада в течение периода средний заработок пересчитывается с учетом коэффициента повышения.
Может ли работодатель отказать в учебном отпуске
Подведем итог, что основания для отказа есть лишь в случаях, когда работник:
не предоставил оригинал справки-вызова из учебного заведения;
получает не первое, а второе или последующее высшее образование;
учится очно, а не заочно или очно-заочно;
проходит программу обучения, которая не имеет государственной аккредитации;
является совместителем по этому месту работы.
В остальных случаях, если со стороны работника-студента соблюдены все требования закона, отказ будет незаконным и может быть обжалован в ГИТ или суде. При невозможности предоставить оплачиваемый учебный отпуск, студент вправе воспользоваться альтернативными вариантами, например, попросить для учебы несколько дней за свой счет.
Начать дискуссию