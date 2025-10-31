Как поменять участкового врача: пошаговая инструкция

Можно ли ходить не к своему участковому врачу

Да, можно. Выбор конкретного терапевта возможен лишь при согласии самого врача вести пациента согласно ст. 21 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Доктор вправе отказаться, особенно если у него высокая нагрузка или ваш адрес находится далеко от зоны обслуживания его участка.

Практика показывает, что руководство медицинских учреждений прислушивается к мнению самих врачей, поэтому важно предварительно обсудить намерение перехода с выбранным специалистом.

Рекомендуется сначала заручиться поддержкой желаемого врача и отразить этот факт в своем заявлении. Однако если врач выразил отказ и замена все-таки необходима, подавайте обращение без указания конкретной кандидатуры. Тогда администрацию клиники обязаны будут подобрать альтернативного специалиста.а