Как поменять участкового врача: пошаговая инструкция

Какие врачи ведут пациентов
За каждым человеком в поликлинике закрепляется его лечащий врач. У каждого он свой — сделали таблицу с разными вариантами.
Врач
Описание
Терапевт
Основной врач для взрослых, назначает обследование и лечение
Педиатр
Специалист по пациентам до 18 лет, работает аналогично терапевту
Врач общей практики
Ведет взрослых и детей, совмещает функции терапевта и педиатра
Фельдшер
Медработник со средним образованием, работает в небольших населенных пунктах
Можно ли ходить не к своему участковому врачу
Да, можно. Выбор конкретного терапевта возможен лишь при согласии самого врача вести пациента согласно ст. 21 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Доктор вправе отказаться, особенно если у него высокая нагрузка или ваш адрес находится далеко от зоны обслуживания его участка.
Практика показывает, что руководство медицинских учреждений прислушивается к мнению самих врачей, поэтому важно предварительно обсудить намерение перехода с выбранным специалистом.
Рекомендуется сначала заручиться поддержкой желаемого врача и отразить этот факт в своем заявлении. Однако если врач выразил отказ и замена все-таки необходима, подавайте обращение без указания конкретной кандидатуры. Тогда администрацию клиники обязаны будут подобрать альтернативного специалиста.а
Как изменить своего участкового врача
Чтобы сменить участкового терапевта, обращайтесь непосредственно к главному врачу вашей поликлиники. Законодательство гарантирует пациенту право выбрать подходящего врача, а руководство медицинского учреждения должно способствовать этому процессу.
Алгоритм смены участкового врача выглядит так:
Напишите заявление в двух экземплярах. Оформите заявку на смену врача в свободной форме: укажите ваше решение и мотивацию. Документ адресуется руководству вашей поликлиники.
Подайте заявление. Передайте составленное заявление администрации медицинского учреждения. При подаче заявления приложите копию паспорта и страхового полиса обязательного медицинского страхования.
Согласование с новым врачом. Администрация предложит другого врача, готового принять вас. Учтите, что выбранный специалист имеет право отказаться от приема новых пациентов, например, по причине загруженности участка.
Завершение процедуры. После одобрения вашего перевода новым врачом процедура завершается. Рекомендуется запросить официальное подтверждение перехода к указанному специалисту.
Медицинская организация обязана в течение трех рабочих дней уведомить вас лично либо письменно о наличии свободных мест у иных специалистов соответствующей квалификации.
Какую причину нужно указать при смене участкового врача
Выбрать причину смены врача может быть не так уж легко. Рекомендуем указывать одно из этих оснований:
Большая нагрузка у текущего врача.
Неудовлетворенность лечением.
Отказ от оказания медицинской помощи.
Выбранный врач более квалифицирован/опытен.
Другая причина.
Заявление может выглядеть так:
Как часто можно менять участкового врача
Обратите внимание: смена врача возможна максимум раз в год. Период исчисляется с даты первоначального прикрепления к поликлинике или предыдущего изменения врача. Исключение составляют случаи переезда — тогда поменять врача разрешается чаще.
Также стоит помнить, что прикрепиться разрешено не только к медицинскому учреждению по адресу прописки, но и к любому другому лечебному заведению по вашему выбору.
