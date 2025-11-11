Штрафы за экономические преступления хотят повысить в два раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2056

Сегодня в выпуске:
Максимальный штраф, который назначают в качестве уголовной ответственности за экономические преступления, может повыситься в 1,5 — 2 раза.
Зарплата – это не главное при выборе работы.
Из-за форс-мажора с задержкой рейсов командировку надо продлить и оплатить это время сотруднику.
Мошенники обманывают россиян, желающих работать удаленно.
Этой зимой работать придется меньше обычного.
Неуплата налогов обойдется дороже
Кабмин одобрил предложение повысить штрафы за экономические преступления.
Штраф за за уклонение от уплаты налогов сейчас составляет 500 тыс., его хотят повысить до 1,5 млн рублей. А если ущерб — в особо крупном размере, то штраф составит 5 млн рублей.
Юристы отмечают, что одновременно с повышением штрафов логично было бы пересмотреть и критерии нарушений в крупном и особо крупном размерах, которые не менялись с 2003 года.
Хорошие коллеги важнее зарплаты
Дружелюбный коллектив – это самый важный фактор при выборе работы. За него проголосовали 46% участников опроса.
Даже зарплата менее важна. Этот показатель как самый важный на новой работе выбрали 37% респондентов.
Большинство работников не намерены терпеть токсичную атмосферу в коллективе и готовы уволиться, если возникнет такая ситуация.
«Ковер» продлевает командировку
Если сотрудник не смог вовремя вылететь из командировки из-за введения режима «Ковер» при атаках БПЛА, то его командировка пролонгируется.
Работодатель должен оплатить это продление по-среднему. Но если время в пути – ночное, положена доплата за работу в ночное время. Если это выходной день, то будет двойная оплата. Потому что время в пути во время командировки – это работа, предупреждает Роструд.
Мошенники обманывают удаленщиков
Люди, которые ищут работа на удаленке, рискуют нарваться на мошенников.
Схема такая: псевдоработодатели просят кандидатов на должность оформить на себя кредитную карту, которая якобы будет нужна для работы. Деньги с кредитки соискатель перечисляет на чужой счет и остается без работы им без денег.
Будьте бдительны!
Зима будет короткой
Зима – близко. Но в рабочем плане это будет короткая зима.
С декабря 2025 по февраль 2026 года – 90 календарных дней. Из них рабочими будут только 56 дней.
Таким образом, рабочая зима в 2025-2026 годах будет самой короткой за последние 20 лет, подсчитали в Госдуме.
