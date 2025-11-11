Штрафы за экономические преступления хотят повысить в два раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2056

Неуплата налогов обойдется дороже

Кабмин одобрил предложение повысить штрафы за экономические преступления.

Штраф за за уклонение от уплаты налогов сейчас составляет 500 тыс., его хотят повысить до 1,5 млн рублей. А если ущерб — в особо крупном размере, то штраф составит 5 млн рублей.

Юристы отмечают, что одновременно с повышением штрафов логично было бы пересмотреть и критерии нарушений в крупном и особо крупном размерах, которые не менялись с 2003 года.