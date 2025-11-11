Половина работников готова уволиться из-за токсичной атмосферы на работе
Почти половина опрошенных россиян сообщили, что готовы уйти с работы из-за токсичной атмосферы в коллективе. Такие данные получил в ходе опроса финансовый маркетплейс «Сравни».
Самым важным фактором при выборе работы 46% опрошенных назвали дружелюбный и поддерживающий коллектив.
На втором месте оказался уровень зарплаты (37%). По 5% респондентом главным считают возможность профессионального роста и наличие соцпакета.
Токсичную атмосферу считают причиной для увольнения 46% работников. 29% готовы уволиться из-за низкой зарплаты и отсутствия перспектив развития. 7% назвали таким фактором чрезмерную загруженность и переработки
Баланс между работой и личной жизнью имеет значение для 87% участников исследования: 48% считают его крайне важным, еще 39% — скорее важным.
82% респондентов предпочитают долгосрочную работу в одной компании, а 12% готовы менять место работы каждые два-три года.
Опрос провели в октябре 2025 года среди более чем 1,5 тыс. пользователей платформы.
Комментарии6
Надо думать. Мы на работе проводим 9 часов в день
8 - на работе, час - в столовой )))
при одном важном условии - когда есть куда уйти!
Ну а когда реально некуда?
"куда ты денешься с подводной лодки"