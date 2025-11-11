Половина работников готова уволиться из-за токсичной атмосферы на работе

Главное для россиян в работе – не уровень зарплаты, а психологический комфорт.

Почти половина опрошенных россиян сообщили, что готовы уйти с работы из-за токсичной атмосферы в коллективе. Такие данные получил в ходе опроса финансовый маркетплейс «Сравни».

Самым важным фактором при выборе работы 46% опрошенных назвали дружелюбный и поддерживающий коллектив.

На втором месте оказался уровень зарплаты (37%). По 5% респондентом главным считают возможность профессионального роста и наличие соцпакета.

Токсичную атмосферу считают причиной для увольнения 46% работников. 29% готовы уволиться из-за низкой зарплаты и отсутствия перспектив развития. 7% назвали таким фактором чрезмерную загруженность и переработки

Баланс между работой и личной жизнью имеет значение для 87% участников исследования: 48% считают его крайне важным, еще 39% — скорее важным.

82% респондентов предпочитают долгосрочную работу в одной компании, а 12% готовы менять место работы каждые два-три года.

Опрос провели в октябре 2025 года среди более чем 1,5 тыс. пользователей платформы.