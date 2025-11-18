Как GPT помогает сократить стоимость найма без потери кандидатов: инструкция для HR-специалиста

Риски и ограничения при использовании GPT

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации процесса найма персонала, есть обратная сторона, несущая риски и угрозы, которые нельзя не учитывать в процессе работы. Важно помнить, что ИИ — это умный алгоритм, который можно (и нужно) контролировать. Вот несколько очевидных проблем и их решений:

1. «Галлюцинации». Ответы часто базируются на основе вероятностей. Алгоритм может уверенно выдавать факты, которых нет, ссылаясь на базу данных. Но при проверке эти ссылки оказываются фейками. Если не проводить фактчекинг, то рекрутер рискует попасть в неловкое положение. Поэтому всегда необходима тщательный анализ информации, сгенерированной ИИ.

Доверяйте и проверяйте цифры, законы, исследования, тренды в оплате труда в официальных источниках, на профильных сайтах и площадках. Нельзя в чистом виде копировать текст GPT в письма кандидатам и отчеты для руководства. Если ИИ дает ссылку, то не поленитесь и проверьте ее вручную, чтобы убедиться, что информация реально существует.

2. Эмоции. Многие забывают, что GPT — это не человек, который может на собеседовании читать «между строк», понимать ценность компании, командный дух. Как доверить ИИ «софт-скиллы» кандидата, его мотивацию, культурную совместимость с коллегами? Однозначно, что живое общение не заменить.

Решением может стать использование GPT для структуры, а не для решений о людях. Например, что может сделать ИИ: «Предложи план интервью», «Сформулируй вопросы», но нельзя просить: «Реши, подходит кандидат для этой вакансии или нет». Хорошо если вы добавите в тексты свои формулировки, примеры, легкий юмор, человеческое обращение к кандидату.

3. Конфиденциальность и безопасность данных. Поскольку работа связана с персональными данными кандидата, то всегда есть риск утечки этих сведений во внешний AI-сервис. То же может произойти с внутренними документами компании, если бездумно «сливать» в нейросеть резюме, паспортные данные, внутренние таблицы и отчеты.

В таких случаях можно порекомендовать работать либо с обезличенными фрагментами (без ФИО, телефонов, конкретных сумм), либо использовать корпоративное решение ИИ с прописанными условиями. Внутри компании утвердить простую инструкцию: что можно, а что нельзя загружать в нейросеть.

4. Репутационные риски. Все больше становится случаев, когда во время удаленного формата собеседования кандидаты прибегали к помощи ИИ (подсказки, использование цифрового аватара). Другой момент, когда алгоритм выдавал кандидату «отказ» необоснованно. Также кандидат может догадаться, что с ним общается бот (сухие шаблонные ответы, повторы, странные формулировки).

На практике используйте GPT только для написания черновика письма, но имя кандидата, должность, формулировку отказа или приглашения всегда проверяет рекрутер. Заранее утвердите набор шаблонов (отказ, приглашение, «вернемся позже») и просите GPT только адаптировать их под конкретную ситуацию, а не придумывать с нуля. Если текст выглядит искусственным, бездушным, то надо переписать вручную, не споря с нейросетью.

5. Правовые ограничения. К сожалению, законодательная база в сфере применения в работе ИИ еще не сформирована, но за рубежом уже наем сотрудников признан как высокорискованный. HR-специалистам важно следить за этическими нормами, чтобы использование GPT не нарушало закон. Непрозрачные алгоритмы, дискриминационные критерии отбора, хранение данных вне юрисдикции компании — все это может привести к претензиям со стороны кандидатов.

Совет от специалиста: закрепить в локальных документах, согласовать с юристами, что GPT —всего лишь инструмент, который не может принимать решения. Ответственность несет человек. Нельзя использовать нейросеть для отбора по дискриминационным признакам (пол, возраст, национальность, место проживания). Оспариваемые решения (отказ, пересмотр оффера и т.п.) должны быть логично объяснены кандидату. Проводите для HR обучающие мини-сессии.