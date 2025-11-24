Утренний бухгалтер № 6015. Соцфонд просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6014. Поправки в НК-2026 приняли в третьем чтении

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025

На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— Повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года: кого коснется и как увеличится

Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 декабря.

— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.

— Организация ремонтирует офис: можно ли включать расходы в ППА

Если у организации есть ППА, и она осуществляет ремонт предмета аренды, то расходы стоит учесть в бухучете. Разбираемся, как отражать затраты и какие проводки использовать.

— Как учитывать курсовые разницы при постоплате

При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.

— Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов

По кормам для животных необходимо начислять НДС по ставке 10%. Разбираемся, можно ли применять эту норму по кормам для непродуктивных животных.

— ИП на ОСНО продал металлолом: что будет с налогами

Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.

— Как учесть затраты на ремонт основных средств: расходы в бухгалтерском и налоговом учете, проводки

В процессе ремонта основных средств происходит восстановление рабочих свойств объекта, чтобы он был пригоден для дальнейшей эксплуатации. Разберем особенности учета затрат на ремонт ОС и какие проводки составляются в ходе процесса.

— Изменения в ставках НДС с 2026 года, новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и три изменения в счетах-фактурах: обзор для бухгалтера

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о налоговой реформе. Самые масштабные изменения связаны с НДС.

— Загруженность есть, результата нет: главные симптомы дублирования функций в компании

Дублирование функций сотрудников — проблема, с которой может столкнуться любой бизнес. Она приводит к запутыванию логики бизнес-процессов, проблемам с отчетностью и раздуванию бюджета. О том, как не допустить подобного в собственной компании, рассказали в статье.

— Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?

— Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять

Штатное расписание позволяет зафиксировать весь состав организации. Иногда в документ требуется внести правки. Рассказываем, как изменить штатное расписание.

— Технологический сбор на электронику в России – Госдума приняла закон

С 01.09.2026 вводится новый сбор за смартфоны и ноутбуки.

— У бухгалтеров и налоговиков сегодня праздник. 💐«Ночной бухгалтер» № 2064

На 21 ноября приходится два профессиональных праздника – день работника налоговых органов и день бухгалтера.