Утренний бухгалтер № 6015. Соцфонд просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет

Обсуждают бухгалтеры: пришло требование от СФР о том, что в ЕФС-1 указана среднесписочная численность как 0, а списочная – 1. Фонд предлагает исправить отчет, что делать?
Глава ФНС про АУСН: такой технологии не было использовано никогда ни одной налоговой службой мира.
Роструд: при разделении отпуска не обязательно именно первая часть должна быть не менее 14 дней.
Как выбрать оптимальный режим налогообложения и ставку НДС в 2026 году, узнаете здесь.
Налоговая служба пояснила, как указать в чеке предмет расчета и НДС при продаже физлицу цифровой валюты.
Государственная поддержка НИОКР как драйвер развития бизнеса, подробности в статье.
Кто может отправить УСН-декларацию курьерской доставкой, отвечает ФНС.
С какой суммы начинается казначейское сопровождение, узнаете из статьи.
🌴 ☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!
«Клерк» открывает продажу билетов на X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХ.СОВЕТ», которая пройдет 17 декабря 2025 года. В этот раз мы пригласили ведущих экспертов в области налогообложения, аудита, бухучета и трудовых отношений в Краснодар. Бухгалтерских конференций такого уровня в Краснодаре нет, не упустите свой шанс вживую пообщаться со спикерами такого уровня.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!
Разборы законов
— Когда можно не явиться в суд по гражданскому процессу. Мини-курс
При получении повестки необходимо явиться в суд. Однако из правила есть исключения — при наличии уважительных причин суд может перенести заседание. Подробнее в мини-курсе.
— Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.
— Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика
Бухгалтеры, выполняя свои профессиональные обязанности, несут не только административную и материальную ответственность. В самых серьезных случаях не исключена и уголовная ответственность. Разберем некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно.
— Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео
Разбираем, как работать с новым ФСБУ, как изменилась классификация доходов, нюансы при определении выручки. Даем практические рекомендации к переходу на новый стандарт.
— Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. Мини-курс
При увольнении сотрудника рекомендуем сразу позаботиться о мерах безопасности, чтоб не допустить утечки персональных данных. В мини-курсе расскажем, какая ответственность предусмотрена за утечку и использование персональных данных и как не допустить ее при увольнении.
Новости
1 💲 Центробанк снизил курс евро почти на 1 рубль
2 🐟 Специалистов рыбного хозяйства в 2025 году стали искать чаще
3 Запустят маркировку мясных продуктов и замороженных полуфабрикатов + овощей, фруктов, ягод, грибов
4 Как бухгалтеру работать с маркетплейсами в 2025-2026 годах
5 Снизятся тарифы по ОСГОП для большинства видов перевозок
6 🏃 Кто может отправить УСН-декларацию курьерской доставкой
7 Депутат рассказал, у кого в 2026 году останутся льготные тарифы страховых взносов
8 Оплату дополнительной работы предлагают не включать в оклад ниже МРОТ
9 📆 Налоговая напомнила о сроках уплаты налога и взносов на ПСН
10 У бизнеса дефицит специалистов по нейросетям
11 Центробанк предлагает финорганизациям вместе создавать ИИ-модели
12 Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль распространяется не на все обрабатывающие производства
13 ФНС объяснила что делать, если самозанятый случайно аннулировал чек
14 Поступления по налогу на прибыль на Кубани просели в среднем на 14%
15 В торговле все же будет можно применять ПСН в 2026 году
16 Компании смогут за деньги получить доступ к базам МВД о физлицах
17 ❔ Что с комиссией Авито, если самозанятый посуточно сдает квартиру
18 Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен!
19 Роструд: при разделении отпуска не обязательно именно первая часть должна быть не менее 14 дней
20 Банки жалуются Правительству на скидки маркетплейсов
21 Можно ли вычесть НДС, если к строительству объекта применят инвестиционный вычет по налогу на прибыль
22 💰 Цифровые платформы будут тратить по 247 млн рублей в год на интеграцию с ФНС
23 🚖 Самозанятым могут разрешить работать в такси без постоянной регистрации
24 Больничные и пенсионные на АУСН: как обстоят дела с соцзащитой на спецрежиме
25 😮 СФР просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет: что делать
26 Егоров: амнистией за дробление бизнеса воспользовались 25 тысяч компаний
27 «Каждый из нас – большой профессионал своего дела, компетентный специалист и, прежде всего, неравнодушный человек» — так поздравляют с Днем работника налоговых органов
28 ⚡️ Специальный тариф подписки Клерк.Премиум ко Дню бухгалтера! Только один день
29 ФНС: как указать в чеке предмет расчета и НДС при продаже физлицу цифровой валюты
30 📚 Налоговики сократили истребование документов и пояснений на 40% в 2025 году
31 В 2026 году планируют запустить реестр доверенных туристических агрегаторов
32 Егоров про АУСН: такой технологии не было использовано никогда ни одной налоговой службой мира
33 Силуанов: 98% новых налогоплательщиков эффективно уплачивают НДС без сбоев и полностью
34 💥 Известны ключевые параметры налоговой реформы 2026, шестидневок не будет, перебор с блокировкой счетов, новые льготы по налогам на имущество. Топ новостей за неделю
35 Новинки в Клерк.Плюс: масштабные изменения в налоговой системе в 2026 году, новый ФСБУ, а также годовая отчетность
36 Все вывески с марта 2026 года нужно перевести на русский язык
Мероприятия
Мастер-класс Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке
Дата проведения: 24 ноября, понедельник
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 25 ноября, вторник
Дата проведения: 26 ноября, среда
Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 26 ноября, среда
Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход
Дата проведения: 27 ноября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6014. Поправки в НК-2026 приняли в третьем чтении
20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.
— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025
На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.
— Повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года: кого коснется и как увеличится
Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 декабря.
— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки
ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.
— Организация ремонтирует офис: можно ли включать расходы в ППА
Если у организации есть ППА, и она осуществляет ремонт предмета аренды, то расходы стоит учесть в бухучете. Разбираемся, как отражать затраты и какие проводки использовать.
— Как учитывать курсовые разницы при постоплате
При 100% предоплате за товар курсовые разницы не возникают. А вот при постоплате они появляются. Рассказываем, как скорректировать курсовые разницы и какие проводки нужно использовать.
— Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов
По кормам для животных необходимо начислять НДС по ставке 10%. Разбираемся, можно ли применять эту норму по кормам для непродуктивных животных.
— ИП на ОСНО продал металлолом: что будет с налогами
Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.
— Как учесть затраты на ремонт основных средств: расходы в бухгалтерском и налоговом учете, проводки
В процессе ремонта основных средств происходит восстановление рабочих свойств объекта, чтобы он был пригоден для дальнейшей эксплуатации. Разберем особенности учета затрат на ремонт ОС и какие проводки составляются в ходе процесса.
— Изменения в ставках НДС с 2026 года, новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и три изменения в счетах-фактурах: обзор для бухгалтера
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о налоговой реформе. Самые масштабные изменения связаны с НДС.
— Загруженность есть, результата нет: главные симптомы дублирования функций в компании
Дублирование функций сотрудников — проблема, с которой может столкнуться любой бизнес. Она приводит к запутыванию логики бизнес-процессов, проблемам с отчетностью и раздуванию бюджета. О том, как не допустить подобного в собственной компании, рассказали в статье.
— Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026
Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?
— Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять
Штатное расписание позволяет зафиксировать весь состав организации. Иногда в документ требуется внести правки. Рассказываем, как изменить штатное расписание.
— Технологический сбор на электронику в России – Госдума приняла закон
С 01.09.2026 вводится новый сбор за смартфоны и ноутбуки.
— У бухгалтеров и налоговиков сегодня праздник. 💐«Ночной бухгалтер» № 2064
На 21 ноября приходится два профессиональных праздника – день работника налоговых органов и день бухгалтера.
Блоги компаний
💥 Специальный тариф подписки Клерк.Премиум ко Дню бухгалтера! Только один день
Как оплачивать Google Play в России 2025 — инструкция по безопасной оплате покупок
Как оплатить зарубежные сервисы из России: надежные способы в 2025 году
Ошибки бизнеса при уплате 3% сбора за рекламу
Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году
Сайт Федресурс: инструкция по публикации сообщений
Финлид от Точка Банк и Стас Костюшкин поздравляют вас с профессиональным праздником, бухгалтеры!
Кадровый учет и расчет зарплаты: пошаговый гид, как все сделать по закону
Какие документы нужны для Роскомнадзора в 2025 году по 152-ФЗ
С какой суммы начинается казначейское сопровождение
Как изменится предельная база для страховых взносов в 2026 году
Налог с доходов по вкладам ИП на УСН: как платить в 2025 году и что изменится с 2026
🎉 Дорогие бухгалтеры, с праздником! Не забудьте забрать свой подарок — спецтариф подписки Клерк.Премиум
МРОТ в 2026 — как изменится и на что повлияет
АУСН как альтернатива НДС на УСН в 2026 году: стоит ли переходить на автоматизированную упрощенку
Зачет переходящих авансов по НДС в 2026 году в 1С:Бухгалтерия 3.0
Разбираем реальные судебные претензии на онлайн-тренажерах — как построить стратегию защиты компании
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер - по работе с первичной документацией / маркировкой (Честный Знак), Мой склад Зарплата до 120000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 200000 до 200000 ₽, Москва, Полный день
— Главный Бухгалтер с функциями ФинДира Зарплата от 300000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер в частную школу Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Севастополь, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 180000 до 250000 ₽, Донецк, Полный день
— Бухгалтер-калькулятор в ресторан Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
⚡️Инвестиционные покупки в ноябре!
Чужой товарный знак на упаковке: когда не удастся свалить вину на упаковщика?
20% по облигациям компании Эталон
УСН и НДС в 2026: новые лимиты, пороги и правила для ИП и ООО
Мошенники атакуют Краснодар: жителям массово рассылают «письма от ФСБ» с тайными проверками
💥Обзор новостей: определились с налоговой реформой-2026, МРОТ — 27 093 рублей, День бухгалтера
Дедлайн по мирному плану: Оцениваем риски срыва и дальнейшую стратегию
Техносбор с электроники одобрен: что ждет покупателей и рынок в России с 2026 года
Почему маркетплейсы удешевляют товары только при оплате «своими» картами
Инвентаризация за один день: как компании переходят на быстрый учет с помощью мобильных решений
❤️ С Днем бухгалтера! Вам подарки от «Клерка»
Как я облегчил свой быт: ТОП-2 гаджета для ХОЛОСТЯКА-инвестора
Окончательные налоговые изменения 2026
Обязательства ФЛ при наличии счетов за пределами РФ
Краткий длиннопост о приобретательной давности
Превысили лимит 20 млн по УСН: что делать
Эффективное управление численностью линейного персонала: 9 уникальных шагов для бизнеса
🔥Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен
Глобализация современного мира: позитивные и негативные процессы
Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/17306@ от 13.11.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: как указать в чеке предмет расчета и НДС при продаже физлицу цифровой валюты
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98401 от 10.10.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли вычесть НДС, если к строительству объекта применят инвестиционный вычет по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/41198 от 04.10.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72782 от 28.07.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль распространяется не на все обрабатывающие производства
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/77564 от 09.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/77516 от 09.10.2019
Правительство РФ: Постановление № 620 от 17.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/77453 от 09.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/77404 от 09.10.2019
Правительство РФ: Постановление № 585 от 06.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию