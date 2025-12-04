Счет покупателю в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Открываем раздел «Продажи» подраздел «Счета покупателям».
Нажимаем кнопку «Создать».
В открывшемся документе заполняем:
Дата счета. По умолчанию дата создания документа.
Контрагент. Выбираем из справочника контрагенты.
Договор. Выбираем или создаем нужный.
Банковский счет подтягивается тот, который указан как основной в вашей компании.
Заполняем раздел «Товары и услуги».
Чтобы заполнить номенклатуру по товарам или услугам, можно использовать три способа на выбор:
«Добавить»: выбираете нужную номенклатуру или выбирается из списка, после того как нажмете показать все.
«Заполнить» дает возможность заполнить счет на основании ранее созданного документа.
«Подбор»: выпадает весь список номенклатуры, где отражаются единица измерения и доступный остаток на складе
Далее заполняем «Количество» и «Цену». Цена подтягивается из последней проведенной реализации. Ее всегда можно поменять
Если вам необходимо установить точную дату, после которой счет будет недействительным, есть поле «Оплата до». Устанавливаем нужную дату и она отразится в печатной и электронной форме счета.
В счете покупателю предусмотрена возможность установить скидку как на отдельную номенклатуру из списка, так и на весь счет. Для этого нажимаем выпадающий список из поля «Скидка» и устанавливаем ее.
Далее проводим счет. Документ можно распечатать или послать по ЭДО.
Чтобы распечатать, нажимаем кнопку «Печать»:
В самой печатной форме есть возможность ручного редактирования счета. Нажимаете значок карандаша и вносите необходимые изменения.
Чтобы отправить счет по ЭДО, нужно нажать «Отправить» и выбрать «Электронный документ по ЭДО».
Также программа позволяет выставлять периодические счета.
Периодический счет — это счет, который повторяется от периода к периоду. Чтобы создать подобный документ, нужно провалиться в счет покупателя и нажать ссылку «Повторить».
Выбрать дату выставления следующего счета и периодичность выставления.
Чтобы посмотреть список таких счетов, нужно вернуться в раздел «Продажи» подраздел «Счета покупателям» и внизу списка выбрать ссылку «Периодические счета».
Пройдите по ссылке. В открывшемся окне вы увидите те действия, которые можете совершать с периодическими счетами:
Подготовить счет.
Изменить дату следующего.
Пропустить.
Больше не повторять.
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь:
настраивать 1С и автоматизировать работу;
вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по всем правилам;
быстро формировать отчетность и декларации.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Начать дискуссию