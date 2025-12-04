Счет покупателю в 1С 8.3: пошаговая инструкция

В программе 1С 8.3 разработан простой и удобный механизм выставления счетов покупателю. Давайте рассмотрим на примере.

Открываем раздел «Продажи» подраздел «Счета покупателям».

Подраздел «Счета покупателям» в 1С 8.3

Нажимаем кнопку «Создать».

Создание счета покупателю в 1С 8.3

В открывшемся документе заполняем:

Дата счета . По умолчанию дата создания документа.

Контрагент . Выбираем из справочника контрагенты.

Договор . Выбираем или создаем нужный.

Банковский счет подтягивается тот, который указан как основной в вашей компании.

Раздел «Товары и услуги» в счете покупателю

Заполняем раздел «Товары и услуги».

Чтобы заполнить номенклатуру по товарам или услугам, можно использовать три способа на выбор:

«Добавить»: выбираете нужную номенклатуру или выбирается из списка, после того как нажмете показать все.

«Заполнить» дает возможность заполнить счет на основании ранее созданного документа.

«Подбор»: выпадает весь список номенклатуры, где отражаются единица измерения и доступный остаток на складе

Далее заполняем «Количество» и «Цену». Цена подтягивается из последней проведенной реализации. Ее всегда можно поменять

Заполнение вкладок «Количество» и «Цена» на странице создания счета покупателю в 1С 8.3

Если вам необходимо установить точную дату, после которой счет будет недействительным, есть поле «Оплата до». Устанавливаем нужную дату и она отразится в печатной и электронной форме счета.

Установление нужной даты в счете оплаты

В счете покупателю предусмотрена возможность установить скидку как на отдельную номенклатуру из списка, так и на весь счет. Для этого нажимаем выпадающий список из поля «Скидка» и устанавливаем ее.

Установление скидки в счете покупателю в программе 1С 8.3

Далее проводим счет. Документ можно распечатать или послать по ЭДО.

Чтобы распечатать, нажимаем кнопку «Печать»:

Печать готового счета покупателю в программе 1С 8.3

В самой печатной форме есть возможность ручного редактирования счета. Нажимаете значок карандаша и вносите необходимые изменения.

Ручное редактирование счета в программе 1С 8.3

Чтобы отправить счет по ЭДО, нужно нажать «Отправить» и выбрать «Электронный документ по ЭДО».

Отправка счета покупателю по ЭДО в программе 1С 8.3

Также программа позволяет выставлять периодические счета.

Периодический счет — это счет, который повторяется от периода к периоду. Чтобы создать подобный документ, нужно провалиться в счет покупателя и нажать ссылку «Повторить».

Повторение периодического счета в программе 1С 8.3

Выбрать дату выставления следующего счета и периодичность выставления.

Выбор даты и периодичности выставления счета в программе 1С 8.3

Чтобы посмотреть список таких счетов, нужно вернуться в раздел «Продажи» подраздел «Счета покупателям» и внизу списка выбрать ссылку «Периодические счета».

Вкладка «Счета покупателям» в программе 1С 8.3

Пройдите по ссылке. В открывшемся окне вы увидите те действия, которые можете совершать с периодическими счетами:

Подготовить счет.

Изменить дату следующего.

Пропустить.

Больше не повторять.

Периодические счета в программе 1С 8.3

