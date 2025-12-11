Сокращение IT-бюджета без потери функций. Как сохранить ключевые сервисы и выиграть от аутсорсинга в кризис

Сокращение IT-штата в кризис: почему решение «оставим одного, справится» — роковая ошибка

Классическая картина в зрелой, но не очень крупной компании — небольшой внутренний IT-отдел. Как правило, это три ключевых звена: старший системный администратор, держащий на себе всю инфраструктуру, его молодой помощник, решающий оперативные задачи «на земле» (от замены картриджей до установки ПО) и специалист по критически важным бизнес-системам, например 1С.

Сталкиваясь с финансовыми трудностями, руководство часто принимает роковое решение: оставить из трех человек одного. Формально фонд оплаты труда снижен, в отчетности — плюс. Фактически — это головоломка без правильного ответа.

Оставить старшего сисадмина? Его разорвет шквал запросов от пользователей. Он физически не сможет одновременно бегать между офисами и поддерживать серверы, сети, безопасность. Инфраструктура начнет рассыпаться. Оставить «1С-ника»? Он не в курсе множества нюансов сетевой и серверной инфраструктуры. Когда встанут серверы и связь, не будет и его бухгалтерии. Молодого помощника? Он не обладает компетенциями для администрирования сложных систем и поддержки 1С.

Результат предсказуем — работа останавливается. И только когда техника окончательно перестает подчиняться, руководство начинает искать другие статьи экономии: «зачем нам такой быстрый интернет?», «может, отключить CRM?», «найдем кого подешевле».

Именно в этот момент становится ясно, что логичнее было не выжигать штат до основания, а с самого начала выстраивать переход к IT-аутсорсингу: передавать часть функций внешнему партнеру, сохраняя работоспособность ключевых сервисов и снижая постоянную нагрузку на фонд оплаты труда.