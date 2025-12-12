Утренний бухгалтер № 6029. От чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН

Статьи

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать

Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.

— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

— Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС

В 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.

— Что нужно указать в Положении о переходе на КЭДО

Все больше компаний сейчас стремятся автоматизировать документооборот. Чтобы перейти на КЭДО, нужно учесть множество нюансов: разработать локальный акт, ознакомить с ним работников. Рассказываем, что обязательно стоит указать в этом документе.

— Перевод сотрудника с основной работы на внешнее совместительство: порядок оформления

Нередко возникает ситуация, когда сотрудник, работающий на основной работе, хочет перейти на позицию внешнего совместителя. Или наоборот — работодатель заинтересован в оптимизации штатного расписания.

— НДС 22%, новые пороги УСН, Pillar 2 и технологический сбор: полный разбор налоговой реформы-2026 от экспертов

Страна входит в 2026 год с крупнейшей налоговой реформой за последнее десятилетие: новая ставка НДС, ужесточение правил для УСН, международный минимум 15% и технологический сбор меняют правила игры для бизнеса. Коллеги из фирмы "Технологии Доверия" (бывший PwC) сделали обзор масштабного налогового закона.

— Организация оплачивала товары по частям наличными: как учесть чеки

Оплата товаров частями — довольно распространенная практика, однако она все еще вызывает вопросы при учете таких расходов. Можно ли учесть чеки, разбитые на несколько платежей?

— Наложенный платеж: что это такое и как работает

Полное руководство по наложенному платежу: схема работы, плюсы и минусы для отправителя и получателя, стоимость услуги и последствия невостребования посылки.

— Налог на добавленную стоимость: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в НДС с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

— Налог на прибыль: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в налоге на прибыль с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

— Сокращение IT-бюджета без потери функций. Как сохранить ключевые сервисы и выиграть от аутсорсинга в кризис

IT-аутсорсинг в кризис становится стратегическим решением для компаний, которым необходимо провести сокращение IT-бюджета без потери нужного функционала IT-систем. В шторм капитан инстинктивно избавляется от балласта, и для многих собственников малого и растущего среднего бизнеса таким «балластом» первой очереди ошибочно кажутся информационные технологии.

— Международное налогообложение: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в международном налогообложении с 2026 года, смотрите в обзоре.

— Новые тарифы ОСАГО в 2026 году: ЦБ расширил тарифные коридоры для автострахования

Узнайте, как в 2026 году изменятся тарифы ОСАГО: расширенный коридор, обновленные коэффициенты, регионы с ростом и снижением цен, штрафы за отсутствие полиса.

— Трансфертное ценообразование: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в трансфертном ценообразовании с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

— Алименты в 2026 году: кто получает, в каком размере и какова ответственность за неуплату

Алименты выплачивают на содержание детей, нетрудоспособных родителей и супругов. В каком размере их исчисляют, кто имеет право на получение и какая ответственность предусмотрена за неуплату — рассказали в статье.

— Налог на доходы физических лиц: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в НДФЛ с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

— Эксперты на конференции «Клерка» рассказали про новое в НК-2026. 💥 «Ночной бухгалтер» № 2078

При повышении ставки НДС с 20 до 22% важно учесть нюансы переходного периода.