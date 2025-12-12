Утренний бухгалтер № 6029. От чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН

Эксперт: ставку НДС следует выбирать в зависимости от размера вычетов в среднем по году.
На АУСН нет переноса расходов и корректировок позже. То есть если не успели учесть расход — вычет потерян.
Власти установили новые налоговые стимулы для рождения детей и долгосрочных сбережений.
Налогоплательщиков начинает проверять искусственный интеллект (ИИ) от ФНС — ИТ-платформа «Puzzle RPA».
Если предприниматель на автоУСН совмещает предпринимательскую деятельность с иной, то он будет платить страховые взносы в размере 1%.
С годового отчета за 2025 год нужно раскрывать в бухбалансе больше сведений.
⚡️ Обновленный курс по ОСНО для уверенной работы в 2026 году
Мы обновили наш топовый курс профпереподготовки Главный бухгалтер на ОСНО с дипломом и добавили в программу новый модуль с разбором главных изменений налоговой реформы-2026!
На курсе вы научитесь вести учет по новым ФСБУ, без ошибок составите отчетность за 2025 год, узнаете, как рассчитывать НДС, НДФЛ и страховые взносы по ставкам 2026 года, работать с кадрами и проходить налоговые проверки без штрафов и претензий.
Цена со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Старт потока — 15 декабря.
Разборы законов
— Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников
Разберемся, как учитывать кофейно-чайные расходы. В бухучете можно учитывать такие затраты, в налоговом — нет, поэтому возникнут временные разницы.
— Как заключить договор аренды земли с частным собственником. Мини-курс
Как бизнесу заключить договор аренды земли? Расскажем по порядку.
— Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс
За пару минут видео в мини-курсе разберем, можно ли не вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 декабря 2025 года
2 Стали известны победили премии за выдающиеся управленческие достижения
3 🎅 Дед Мороз в Москве заработает до 150 тыс. рублей, а Снегурочка – 120 тыс.
4 Для банков вырастут штрафы за нарушение прав клиентов
5 💊 Появился реестр недобросовестных поставщиков БАД
6 🚶 Как добраться на конференцию Бух.Совет 2026
7 🎉 «Клерк» начинает конференцию Бух.Совет 2026!
8 У многодетных должников запретят отбирать земельные участки
9 Какой будет средний размер социальной пенсии в 2026 году — рассчитали сумму
10 Переход на новый порядок отражения кодов ОКВЭД будет поэтапным
11 ❕ Чтобы работать на НПД, при регистрации ИП не нужно выбирать спецрежимы
12 ❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю
13 С 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к онлайн-кассам
14 ❔ Можно ли перейти на АУСН, если директор – нерезидент РФ
15 💢 С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки
16 Эксперт Митюкова объяснила, почему компаниям на УСН в 2026 году выгоднее заниматься экспортом
17 Эксперт объяснила, от чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН
18 💥 Профкурсы с уроками по налоговой реформе-2026. Старт обучения 15 декабря
19 Чиновников предлагают освободить от подачи деклараций о доходах
20 С НДС при частичной отгрузке возникают «неотработанные» авансы: пример расчета
21 Для пенсионеров и предпенсионеров предложили снизить ставки НДФЛ
22 Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема
23 ❗ На АУСН планировать расходы лучше заранее
24 💓 Эксперт: банк — это сердце АУСН
25 Налоговики закрыли одну из фирм Филиппа Киркорова
26 🔥 Новые онлайн-курсы + курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум
27 С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов
28 Санкт-Петербург запретил мигрантам работать в такси и курьерами до конца 2026 года
29 Какие дополнительные тарифы пенсионных взносов 2026 и от чего зависят
30 ❗️ У ФНС заработал калькулятор ПСН на 2026 год
31 Представитель Минфина рассказала, как в 2026 году будут платить страховые взносы на АУСН при совмещении деятельности
32 По итогам 1 квартала 2026 компании смогут свериться с налоговой
33 С 20 декабря 2025 меняется порядок выдачи больничных после военной службы
34 Путин: к 2036 году уровень бедности составит менее 5%
35 😎 Все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026»: льготы, ставки и декларация
36 Экс-судьи Кубани и Адыгеи вошли в список лидеров по изъятому имуществу
37 📌 Минимальный перечень показателей бухгалтерского баланса стал больше
38 ✔ В отчете о финансовых результатах — новый обязательный показатель
39 ❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость
40 😲 42 785 ККТ ежедневно нарушают закрытие смены
41 💥 Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль
42 🔎 ФНС реализует новые форматы налогового контроля
43 👀👀 Что видит ИИ налогового органа
Мероприятия
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 12 декабря, пятница
Дата проведения: 12 декабря, пятница
Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!
Дата проведения: 15 декабря, понедельник
Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 17 декабря, среда
Налоги - изменения 2025 - 2026
Дата проведения: 17 декабря, среда
Статьи
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица
По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.
— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать
Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.
— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.
— Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС
В 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.
— Что нужно указать в Положении о переходе на КЭДО
Все больше компаний сейчас стремятся автоматизировать документооборот. Чтобы перейти на КЭДО, нужно учесть множество нюансов: разработать локальный акт, ознакомить с ним работников. Рассказываем, что обязательно стоит указать в этом документе.
— Перевод сотрудника с основной работы на внешнее совместительство: порядок оформления
Нередко возникает ситуация, когда сотрудник, работающий на основной работе, хочет перейти на позицию внешнего совместителя. Или наоборот — работодатель заинтересован в оптимизации штатного расписания.
— НДС 22%, новые пороги УСН, Pillar 2 и технологический сбор: полный разбор налоговой реформы-2026 от экспертов
Страна входит в 2026 год с крупнейшей налоговой реформой за последнее десятилетие: новая ставка НДС, ужесточение правил для УСН, международный минимум 15% и технологический сбор меняют правила игры для бизнеса. Коллеги из фирмы "Технологии Доверия" (бывший PwC) сделали обзор масштабного налогового закона.
— Организация оплачивала товары по частям наличными: как учесть чеки
Оплата товаров частями — довольно распространенная практика, однако она все еще вызывает вопросы при учете таких расходов. Можно ли учесть чеки, разбитые на несколько платежей?
— Наложенный платеж: что это такое и как работает
Полное руководство по наложенному платежу: схема работы, плюсы и минусы для отправителя и получателя, стоимость услуги и последствия невостребования посылки.
— Налог на добавленную стоимость: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в НДС с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.
— Налог на прибыль: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в налоге на прибыль с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.
— Сокращение IT-бюджета без потери функций. Как сохранить ключевые сервисы и выиграть от аутсорсинга в кризис
IT-аутсорсинг в кризис становится стратегическим решением для компаний, которым необходимо провести сокращение IT-бюджета без потери нужного функционала IT-систем. В шторм капитан инстинктивно избавляется от балласта, и для многих собственников малого и растущего среднего бизнеса таким «балластом» первой очереди ошибочно кажутся информационные технологии.
— Международное налогообложение: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в международном налогообложении с 2026 года, смотрите в обзоре.
— Новые тарифы ОСАГО в 2026 году: ЦБ расширил тарифные коридоры для автострахования
Узнайте, как в 2026 году изменятся тарифы ОСАГО: расширенный коридор, обновленные коэффициенты, регионы с ростом и снижением цен, штрафы за отсутствие полиса.
— Трансфертное ценообразование: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в трансфертном ценообразовании с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.
— Алименты в 2026 году: кто получает, в каком размере и какова ответственность за неуплату
Алименты выплачивают на содержание детей, нетрудоспособных родителей и супругов. В каком размере их исчисляют, кто имеет право на получение и какая ответственность предусмотрена за неуплату — рассказали в статье.
— Налог на доходы физических лиц: изменения в 2026 году
Какие изменения произойдут в НДФЛ с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.
— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность
Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.
— Эксперты на конференции «Клерка» рассказали про новое в НК-2026. 💥 «Ночной бухгалтер» № 2078
При повышении ставки НДС с 20 до 22% важно учесть нюансы переходного периода.
Блоги компаний
Как оплатить бронирование Airbnb из России: рабочие способы бронирования жилья для путешественников
Перевод в Грузию и из Грузии в Россию: как переводить деньги в Грузию быстро и безопасно в 2025 году
Как переводить с Bybit: подробная инструкция по выводу средств с Байбита
Купить Звезды Телеграм: где выгодно приобрести Telegram Stars в 2025 году
SWIFT-переводы из России в 2025 году: какие банки еще работают и стоит ли рисковать
Как составить политику конфиденциальности для сайта: пошаговая инструкция
Как бизнесу на УСН перейти на уплату НДС с 2026 года: инструкция к применению
Аутсорсинг бухгалтерских услуг 2026: почему бизнесу не нужно бояться доверить свою бухгалтерию
Лучшие компании по банкротству в Новосибирске в 2025 году
Как обжаловать результаты камеральной проверки в 2026 году
Нужно ли малому бизнесу делать сайт в 2026 году
Портативные A4-принтеры 2025: обзор лидеров рынка и роль сервиса «Подпислон» в цифровом документообороте
Освободите менеджеров от рутины с B2B-порталом для оптовых продаж
⚡️ Обновленные курсы для уверенной работы в 2026 году со скидками до -75%
В каких регионах будет действовать АУСН в 2026 году
НДС на УСН, налоговая реформа-2026 и АУСН — самые свежие курсы «Клерка» уже в подписке Клерк.Премиум
Консультации
Переход с УСН на АУСН срок подачи декларации по УСН
Переход с УСН 6 на ОСНО, остатки товаров
ООО на УСН 6% общепит и гостиница с 2026 на НДС
Обработка перс. данных после увольнения
Льготная ставка по УСН в Астраханской области
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 200000 до 250000 ₽, Казань, Полный день
— Бухгалтер (на участок поставщики) Зарплата до 120000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
Субфедеральные облигации с купоном выше 20%
Заблокировали карту или счет по 161-ФЗ? Инструкция по снятию блокировки
Как избежать рисков из-за новой ставки НДС 22%
⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года
Рынок замер в ожидании ответа Трампа, пока ЕС готовит новый удар
Как участнику не провалить закупку из-за баллов по 719-ПП
Станислав Кондрашов: Claude превращает каждого в разработчика
Как правильно составить договор аренды коммерческого помещения
🚩 «Почему я не доверяю налоговым консультантам». История одной рабочей встречи
Готовимся к лучшему будущему: национальная модель условий ведения бизнеса до 2030 года
Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам КИК
Бренд юриста или бренд фирмы: что развивать руководителю юридической компании
В какой бизнес инвестировать: доходный автомобиль как стабильный актив для диверсификации портфеля
Какие настройки нужно сделать в 1С Бухгалтерия «упрощенцам» перед началом работы с НДС
Почему хороший руководитель не всегда лидер — и почему это важно понимать командам и территориям
Как современные лидеры создают психологическую безопасность в командах
Поправки в регулирование иностранных инвестиций в стратегические предприятия: обзор нового законопроекта
Вайбкодеры клерка снова радуют новинками. Обновление игры "Кликомания" уже доступно пользователям!
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/70187 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/70335 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/70163 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70336 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-03-01/70185 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/70274 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70186 от 12.09.2019
Минфин РФ: Письма № 03-04-05/70192 от 12.09.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/18399@ от 12.09.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию