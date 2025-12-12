8034 ЦОК КПП mobile
Утренний бухгалтер № 6029. От чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН

Упрощенец вправе выбрать пониженную ставку НДС 5% либо 7% без права на вычеты или общую 22% с 2026 года (10%).

Эксперт: ставку НДС следует выбирать в зависимости от размера вычетов в среднем по году.

На АУСН нет переноса расходов и корректировок позже. То есть если не успели учесть расход — вычет потерян.

Власти установили новые налоговые стимулы для рождения детей и долгосрочных сбережений.

Налогоплательщиков начинает проверять искусственный интеллект (ИИ) от ФНС — ИТ-платформа «Puzzle RPA».

Если предприниматель на автоУСН совмещает предпринимательскую деятельность с иной, то он будет платить страховые взносы в размере 1%.

С годового отчета за 2025 год нужно раскрывать в бухбалансе больше сведений.

Разборы законов

Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников

Разберемся, как учитывать кофейно-чайные расходы. В бухучете можно учитывать такие затраты, в налоговом — нет, поэтому возникнут временные разницы.

Как заключить договор аренды земли с частным собственником. Мини-курс

Как бизнесу заключить договор аренды земли? Расскажем по порядку.

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс

За пару минут видео в мини-курсе разберем, можно ли не вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций.

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать

Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.

Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

Утренний бухгалтер № 6028. В 2026 году заработают новые правила зачета взносов и НДФЛ с сальдо ЕНС

В 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.

Что нужно указать в Положении о переходе на КЭДО

Все больше компаний сейчас стремятся автоматизировать документооборот. Чтобы перейти на КЭДО, нужно учесть множество нюансов: разработать локальный акт, ознакомить с ним работников. Рассказываем, что обязательно стоит указать в этом документе.

Перевод сотрудника с основной работы на внешнее совместительство: порядок оформления

Нередко возникает ситуация, когда сотрудник, работающий на основной работе, хочет перейти на позицию внешнего совместителя. Или наоборот — работодатель заинтересован в оптимизации штатного расписания.

НДС 22%, новые пороги УСН, Pillar 2 и технологический сбор: полный разбор налоговой реформы-2026 от экспертов

Страна входит в 2026 год с крупнейшей налоговой реформой за последнее десятилетие: новая ставка НДС, ужесточение правил для УСН, международный минимум 15% и технологический сбор меняют правила игры для бизнеса. Коллеги из фирмы "Технологии Доверия" (бывший PwC) сделали обзор масштабного налогового закона.

Организация оплачивала товары по частям наличными: как учесть чеки

Оплата товаров частями — довольно распространенная практика, однако она все еще вызывает вопросы при учете таких расходов. Можно ли учесть чеки, разбитые на несколько платежей?

Наложенный платеж: что это такое и как работает

Полное руководство по наложенному платежу: схема работы, плюсы и минусы для отправителя и получателя, стоимость услуги и последствия невостребования посылки.

Налог на добавленную стоимость: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в НДС с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

Налог на прибыль: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в налоге на прибыль с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

Сокращение IT-бюджета без потери функций. Как сохранить ключевые сервисы и выиграть от аутсорсинга в кризис

IT-аутсорсинг в кризис становится стратегическим решением для компаний, которым необходимо провести сокращение IT-бюджета без потери нужного функционала IT-систем. В шторм капитан инстинктивно избавляется от балласта, и для многих собственников малого и растущего среднего бизнеса таким «балластом» первой очереди ошибочно кажутся информационные технологии.

Международное налогообложение: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в международном налогообложении с 2026 года, смотрите в обзоре.

Новые тарифы ОСАГО в 2026 году: ЦБ расширил тарифные коридоры для автострахования

Узнайте, как в 2026 году изменятся тарифы ОСАГО: расширенный коридор, обновленные коэффициенты, регионы с ростом и снижением цен, штрафы за отсутствие полиса.

Трансфертное ценообразование: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в трансфертном ценообразовании с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

Алименты в 2026 году: кто получает, в каком размере и какова ответственность за неуплату

Алименты выплачивают на содержание детей, нетрудоспособных родителей и супругов. В каком размере их исчисляют, кто имеет право на получение и какая ответственность предусмотрена за неуплату — рассказали в статье.

Налог на доходы физических лиц: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в НДФЛ с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

Эксперты на конференции «Клерка» рассказали про новое в НК-2026. 💥 «Ночной бухгалтер» № 2078

При повышении ставки НДС с 20 до 22% важно учесть нюансы переходного периода.

Субфедеральные облигации с купоном выше 20%

Заблокировали карту или счет по 161-ФЗ? Инструкция по снятию блокировки

Как избежать рисков из-за новой ставки НДС 22%

⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года

Рынок замер в ожидании ответа Трампа, пока ЕС готовит новый удар

Как участнику не провалить закупку из-за баллов по 719-ПП

Станислав Кондрашов: Claude превращает каждого в разработчика

Как правильно составить договор аренды коммерческого помещения

🚩 «Почему я не доверяю налоговым консультантам». История одной рабочей встречи

Готовимся к лучшему будущему: национальная модель условий ведения бизнеса до 2030 года

Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам КИК

Бренд юриста или бренд фирмы: что развивать руководителю юридической компании

В какой бизнес инвестировать: доходный автомобиль как стабильный актив для диверсификации портфеля

Какие настройки нужно сделать в 1С Бухгалтерия «упрощенцам» перед началом работы с НДС

Почему хороший руководитель не всегда лидер — и почему это важно понимать командам и территориям

Как современные лидеры создают психологическую безопасность в командах

Поправки в регулирование иностранных инвестиций в стратегические предприятия: обзор нового законопроекта

Вайбкодеры клерка снова радуют новинками. Обновление игры "Кликомания" уже доступно пользователям!

