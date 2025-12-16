8054 Премиум 3 mobile Радость
Налоговое право-2026: самые актуальные и спорные вопросы в применении налогового законодательства

Налоговое законодательство меняется стремительно, отслеживать нововведения довольно сложно. Однако незнание не освобождает от ответственности. Несмотря на порой сложный юридический язык правовых норм и постоянное внесение поправок в Налоговый кодекс, знать, к чему готовиться, необходимо для каждого человека, предпринимателя, бизнеса.

В данной статье разберемся, что будет с налогами в 2026 году, ведь цена ошибки велика.

Ставка НДС

Самое громкое, и наверное, значимое изменение коснется налога на добавленную стоимость (НДС). С этим налогом сталкивается каждый из нас ежедневно. Стоит лишь взглянуть на чек из магазина: «С Вас 300 рублей, в т.ч. НДС 20%». 

Однако теперь цифра изменится, ведь ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет до 22%. 

Каково последствие такого повышения? Товары и услуги станут дороже, ведь несмотря на то, что всю тяжесть НДС ощущает на себе конечный покупатель, участники производственной цепочки столкнуться с повышением цен на материалы, необходимые для создания того или иного продукта.

Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.).

НДС и упрощенная система налогообложения (УСН)

Организации и ИП, применяющие УСН, освобождаются от обязанности уплачивать НДС, если за календарный год, предшествующий тому, с которого они перешли на упрощенную систему налогообложения, у них сумма доходов не превысила: 

  • 20 млн руб. за 2025 год; 

  • 15 млн руб. за 2026 год; 

  • 10 млн руб. за 2027 год. 

Это означает, что если доходы за 2025 год больше 20 млн руб., то с 1 января 2026 года налогоплательщик УСН должен будет исчислять и уплачивать НДС. Для поддержки бизнеса в 2026 году вводится мораторий: предпринимателей на УСН не будут привлекать к ответственности за нарушение правил уплаты НДС, совершенное впервые.

Региональное снижение ставок

Раньше регионы могли сами устанавливать пониженные налоговые ставки. С 2026 года возможность снизить ставку сохранится только для тех, кто работает в отраслях из специального списка, который сформирует Правительство. Этим же списком будут определяться «нулевые» ставки для новых ИП.

Патентная система налогообложения

Суть ее заключается в том, что вместо уплаты нескольких налогов ИП покупает патент — право заниматься определенным видом деятельности в течение заданного срока. 

Это заменяет НДФЛ, НДС и налог на имущество, которое используется в патентной деятельности. С 2026 года нельзя применять патентную систему налогообложения (ПСН), если выручка за 2025 год либо с начала 2026 года превысит 20 млн руб., с 2027 года лимит годового дохода снижен до 15 млн руб., с 2028 года — до 10 млн руб.

Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

В 2025 году МСП могут пользоваться сниженными ставками страховых взносов.

Все компании, включенные в реестр МСП, платят по ставке 15 % (вместо стандартных 30 %). Для МСП из сферы обрабатывающей промышленности действует еще более льготная ставка — 7,6 %.

Согласно обновленным нормам, льготные тарифы по страховым взносам сохранятся лишь для трех категорий: предприятий общественного питания; компаний, занятых в обрабатывающих производствах; малых и средних предприятий из приоритетных отраслей экономики. Среди таких Минфин ранее выделял производство, транспорт, электронику и некоторые другие.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

С 2026 года максимальный размер материальной помощи, не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами, увеличивается с 50 000 до 1 000 000 рублей. 

Это касается единовременных выплат, которые работодатель может предоставить сотруднику в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки. 

Также с 1 января 2026 года начнет действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми — возврат части уплаченного НДФЛ. Выплата представляет собой разницу между уплаченным НДФЛ по стандартной ставке 13% и льготной ставкой 6%. 

Например, если доход семьи за год составил 960 000 рублей (80 000 рублей в месяц), то: уплаченный НДФЛ: 960 000 × 13% = 124 800 рублей. НДФЛ по льготной ставке: 960 000 × 6% = 57 600 рублей. Сумма к возврату: 124 800 − 57 600 = 67 200 рублей.

Новые требования к отчетности по цифровым активам

С 2026 года вводится обязательная декларация доходов от операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Налогоплательщики должны указывать источники доходов и предоставлять подтверждающие документы.

Как готовиться к изменениям

1. Провести аудит текущих налоговых режимов: проверить соответствие критериям УСН и ПСН.

2. Обновить учетные политики: внести изменения в расчеты НДС.

3. Обучить персонал:

  • провести семинары по новым нормам для бухгалтеров и руководителей;

  • актуализировать внутренние регламенты.

4. Проверить основания для использования льгот:

  • проверить право на сниженные ставки страховых взносов;

  • оформить документы для возврата НДФЛ (для семей с детьми).

5. Мониторить разъяснения ФНС:

  • подписаться на официальные каналы налоговой службы;

  • участвовать в вебинарах и конференциях по налоговым изменениям.

В статье рассмотрены не все, но самые главные изменения налогового законодательства. Из их анализа видно, что увеличится налоговое бремя бизнеса. К этому стоит тщательно подготовиться, спланировать финансы предприятия и отслеживать новшества, ведь нововведения не заканчиваются теми, что уже приняты законодателем, они будут дополняться и бизнесу важно «держать руку на пульсе».

