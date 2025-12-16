Налоговое право-2026: самые актуальные и спорные вопросы в применении налогового законодательства

В данной статье разберемся, что будет с налогами в 2026 году, ведь цена ошибки велика.
Ставка НДС
Самое громкое, и наверное, значимое изменение коснется налога на добавленную стоимость (НДС). С этим налогом сталкивается каждый из нас ежедневно. Стоит лишь взглянуть на чек из магазина: «С Вас 300 рублей, в т.ч. НДС 20%».
Однако теперь цифра изменится, ведь ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет до 22%.
Каково последствие такого повышения? Товары и услуги станут дороже, ведь несмотря на то, что всю тяжесть НДС ощущает на себе конечный покупатель, участники производственной цепочки столкнуться с повышением цен на материалы, необходимые для создания того или иного продукта.
Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.).
НДС и упрощенная система налогообложения (УСН)
Организации и ИП, применяющие УСН, освобождаются от обязанности уплачивать НДС, если за календарный год, предшествующий тому, с которого они перешли на упрощенную систему налогообложения, у них сумма доходов не превысила:
20 млн руб. за 2025 год;
15 млн руб. за 2026 год;
10 млн руб. за 2027 год.
Это означает, что если доходы за 2025 год больше 20 млн руб., то с 1 января 2026 года налогоплательщик УСН должен будет исчислять и уплачивать НДС. Для поддержки бизнеса в 2026 году вводится мораторий: предпринимателей на УСН не будут привлекать к ответственности за нарушение правил уплаты НДС, совершенное впервые.
Региональное снижение ставок
Раньше регионы могли сами устанавливать пониженные налоговые ставки. С 2026 года возможность снизить ставку сохранится только для тех, кто работает в отраслях из специального списка, который сформирует Правительство. Этим же списком будут определяться «нулевые» ставки для новых ИП.
Патентная система налогообложения
Суть ее заключается в том, что вместо уплаты нескольких налогов ИП покупает патент — право заниматься определенным видом деятельности в течение заданного срока.
Это заменяет НДФЛ, НДС и налог на имущество, которое используется в патентной деятельности. С 2026 года нельзя применять патентную систему налогообложения (ПСН), если выручка за 2025 год либо с начала 2026 года превысит 20 млн руб., с 2027 года лимит годового дохода снижен до 15 млн руб., с 2028 года — до 10 млн руб.
Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
В 2025 году МСП могут пользоваться сниженными ставками страховых взносов.
Все компании, включенные в реестр МСП, платят по ставке 15 % (вместо стандартных 30 %). Для МСП из сферы обрабатывающей промышленности действует еще более льготная ставка — 7,6 %.
Согласно обновленным нормам, льготные тарифы по страховым взносам сохранятся лишь для трех категорий: предприятий общественного питания; компаний, занятых в обрабатывающих производствах; малых и средних предприятий из приоритетных отраслей экономики. Среди таких Минфин ранее выделял производство, транспорт, электронику и некоторые другие.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
С 2026 года максимальный размер материальной помощи, не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами, увеличивается с 50 000 до 1 000 000 рублей.
Это касается единовременных выплат, которые работодатель может предоставить сотруднику в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки.
Также с 1 января 2026 года начнет действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми — возврат части уплаченного НДФЛ. Выплата представляет собой разницу между уплаченным НДФЛ по стандартной ставке 13% и льготной ставкой 6%.
Например, если доход семьи за год составил 960 000 рублей (80 000 рублей в месяц), то: уплаченный НДФЛ: 960 000 × 13% = 124 800 рублей. НДФЛ по льготной ставке: 960 000 × 6% = 57 600 рублей. Сумма к возврату: 124 800 − 57 600 = 67 200 рублей.
Новые требования к отчетности по цифровым активам
С 2026 года вводится обязательная декларация доходов от операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Налогоплательщики должны указывать источники доходов и предоставлять подтверждающие документы.
Как готовиться к изменениям
1. Провести аудит текущих налоговых режимов: проверить соответствие критериям УСН и ПСН.
2. Обновить учетные политики: внести изменения в расчеты НДС.
3. Обучить персонал:
провести семинары по новым нормам для бухгалтеров и руководителей;
актуализировать внутренние регламенты.
4. Проверить основания для использования льгот:
проверить право на сниженные ставки страховых взносов;
оформить документы для возврата НДФЛ (для семей с детьми).
5. Мониторить разъяснения ФНС:
подписаться на официальные каналы налоговой службы;
участвовать в вебинарах и конференциях по налоговым изменениям.
В статье рассмотрены не все, но самые главные изменения налогового законодательства. Из их анализа видно, что увеличится налоговое бремя бизнеса. К этому стоит тщательно подготовиться, спланировать финансы предприятия и отслеживать новшества, ведь нововведения не заканчиваются теми, что уже приняты законодателем, они будут дополняться и бизнесу важно «держать руку на пульсе».
Начать дискуссию