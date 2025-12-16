Налоговое право-2026: самые актуальные и спорные вопросы в применении налогового законодательства

Ставка НДС

Самое громкое, и наверное, значимое изменение коснется налога на добавленную стоимость (НДС). С этим налогом сталкивается каждый из нас ежедневно. Стоит лишь взглянуть на чек из магазина: «С Вас 300 рублей, в т.ч. НДС 20%».

Однако теперь цифра изменится, ведь ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет до 22%.

Каково последствие такого повышения? Товары и услуги станут дороже, ведь несмотря на то, что всю тяжесть НДС ощущает на себе конечный покупатель, участники производственной цепочки столкнуться с повышением цен на материалы, необходимые для создания того или иного продукта.