Утренний бухгалтер № 6033. ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

Инспекторы назвали срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН.
Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета от эксперта.
ИП переходит на самозанятость, а на ОСНО был в октябре 2025 года. В декларации по НДС нужен код 24.
При утрате права на автоУСН можно перейти на УСН и выбрать иной объект.
С 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже.
Если ИП превысит лимит даже на 1 рубль — это ведет к автоматическому прекращению права на ПСН.
Разборы законов
— Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда работник может взять отгул и как работодателю его оформить.
— Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Сотрудник заболевает — это ситуация, ставящая под угрозу нормальную работу организации. Еще хуже, когда он просто «прописался» на больничном. Эту ситуацию можно охарактеризовать как безвыходную, но варианты есть.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.
— Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника: пример расчета
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как посчитать алименты с зарплаты работника.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
— Утренний бухгалтер № 6032. Особые условия выбора ставок НДС на УСН: пояснения ФНС
Смотрите в таблице условия выбора ставки НДС на упрощенке в 2026 году.
— Что делать, если начальник не пускает в отпуск
Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.
— Как встать на учет по безработице в 2026 году: сроки, размер пособия, продолжительность выплаты
Безработные могут встать на учет в центре занятости и получать пособие, пока ищут новую работу. Рассказываем о процедуре постановки на учет, размере пособия и продолжительности выплаты.
— Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы
Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.
— Как определять налоговую базу по НДС при торговле на Яндекс.Маркете
При торговле на маркетплейсе продавцу нужно корректно определять дату получения дохода. Рассказываем, как это сделать в целях исчисления НДС.
— Экспорт товаров в Турцию: документы, проводки, НДС
ООО на УСН планирует экспортировать оборудование в Турцию. Разбираем, какие проводки и отчетность требуются для отражения экспортной операции, возможно ли применение нулевой ставки НДС и как это оформить.
— В каких случаях нужно сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль
Когда организация обнаруживает ошибки в налоговой отчетности по прошедшим периодам, она подает корректировочную декларацию. Но нужно ли в таком случае подавать уточненный документ?
— Это не дробление: в каких случаях допустимо открывать новые направления в бизнесе
Развитие новых направлений — это продуманная стратегия роста и диверсификации рисков, которая часто не имеет отношения к дроблению бизнеса. Такие действия оправданы, если расширение логично дополняет текущее предложение, есть подтвержденный спрос, ресурсы, компетенции и ясная модель монетизации.
— Загранпаспорт в 2026 году: процедура оформления, цена и сроки
Загранпаспорт нужен для поездок зарубеж, а также для оформления визы. Рассказываем, как оформить документ через МФЦ и «Госуслуги», а также в каком размере уплачивать госпошлину и когда будет готов документ.
— Дальневосточная и арктическая ипотека в 2026 году: кто сможет взять и какие города входят в программу
Кто сможет воспользоваться программой в 2026 году, в каких регионах она действует и какие условия нужно выполнить для получения — подробно в нашей статье.
— S7 Airlines запустила продажу субсидированных авиабилетов на 2026 год
Рассказываем, кому доступны льготные тарифы, на какие направления действуют субсидии и как оформить такой билет.
— Для работы в Google-таблицах надо уведомлять Роскомнадзор. 📩«Ночной бухгалтер» № 2082
Ведение таблиц в Google — это трансграничная передача персданных.
— Как оформить Сельскую ипотеку в 2026 году: ставка, условия и требования
Сельская ипотека позволяет приобрести жилье по ставке до 3% годовых. Однако оформить ее могут не все: законом установлены требования как к заемщикам, так и к самой недвижимости. Разбираемся: как оформить сельскую ипотеку и что для этого нужно.
Уволился и жду прибавку: как и когда пересчитают пенсию после того, как вы закончили работать
Перед Новым 2026 годом: проверьте свои соцсети по этому чек-листу
Повышение НДС и его реальная цена
💥Обзор новостей: ВС вернул квартиру Долиной покупателю, маркетплейсы впишут в ТК, правила выдачи микрозаймов ужесточат
До важнейшего дедлайна остается совсем немного. Рынок преисполнен оптимизмом
Перетягивание замороженных активов с ЕС, а также космические дата-центры Илона Маска
Об организации комнат отдыха для сотрудников
Бухгалтерша пропала в день выхода статьи. Потом пришел ее муж…
Маркировка товаров в 2026 году: новые требования и как бизнесу подготовиться
❓ Мы с партнером решили делать бизнес. Что лучше регистрировать: ИП или ООО?
Как выйти из бизнеса с долей и не разрушить все
Выходные на Новый год 2025-2026: как отдыхаем в новогодние праздники
Цифровой призрак главбуха: кто будет получать вашу зарплату после увольнения (или смерти)?
ТОП-10 актов Верховного Суда по налогам за ноябрь 2025
«Бухгалтер на грани» — новая абсурдная игра на Клерк или будний день бухгалтера?
Как предъявить претензию подрядчику за некачественные работы
Почему я не инвестирую в ИнтерРАО — разбор акции!
Налоговая амнистия — есть ли время в 2026 году
5 мифов о фондах денежного рынка
Новые флоатеры: Алроса 002P-01 против Россети Волга 001Р-01. Основные риски и 10 альтернатив
Начать дискуссию