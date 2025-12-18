Утренний бухгалтер № 6033. ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6032. Особые условия выбора ставок НДС на УСН: пояснения ФНС

Смотрите в таблице условия выбора ставки НДС на упрощенке в 2026 году.

— Что делать, если начальник не пускает в отпуск

Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.

— Как встать на учет по безработице в 2026 году: сроки, размер пособия, продолжительность выплаты

Безработные могут встать на учет в центре занятости и получать пособие, пока ищут новую работу. Рассказываем о процедуре постановки на учет, размере пособия и продолжительности выплаты.

— Увольнение по инициативе работодателя в 2026 году: основания, порядок и нюансы

Сотрудник может уволиться по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. В последнем случае закон предусматривает конкретные основания, увольнение по другим причинам работник может оспорить в суде. Рассказываем, как провести увольнение в 2026 году и какие нюансы стоит учесть.

— Как определять налоговую базу по НДС при торговле на Яндекс.Маркете

При торговле на маркетплейсе продавцу нужно корректно определять дату получения дохода. Рассказываем, как это сделать в целях исчисления НДС.

— Экспорт товаров в Турцию: документы, проводки, НДС

ООО на УСН планирует экспортировать оборудование в Турцию. Разбираем, какие проводки и отчетность требуются для отражения экспортной операции, возможно ли применение нулевой ставки НДС и как это оформить.

— В каких случаях нужно сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль

Когда организация обнаруживает ошибки в налоговой отчетности по прошедшим периодам, она подает корректировочную декларацию. Но нужно ли в таком случае подавать уточненный документ?

— Это не дробление: в каких случаях допустимо открывать новые направления в бизнесе

Развитие новых направлений — это продуманная стратегия роста и диверсификации рисков, которая часто не имеет отношения к дроблению бизнеса. Такие действия оправданы, если расширение логично дополняет текущее предложение, есть подтвержденный спрос, ресурсы, компетенции и ясная модель монетизации.

— Загранпаспорт в 2026 году: процедура оформления, цена и сроки

Загранпаспорт нужен для поездок зарубеж, а также для оформления визы. Рассказываем, как оформить документ через МФЦ и «Госуслуги», а также в каком размере уплачивать госпошлину и когда будет готов документ.

— Дальневосточная и арктическая ипотека в 2026 году: кто сможет взять и какие города входят в программу

Кто сможет воспользоваться программой в 2026 году, в каких регионах она действует и какие условия нужно выполнить для получения — подробно в нашей статье.

— S7 Airlines запустила продажу субсидированных авиабилетов на 2026 год

Рассказываем, кому доступны льготные тарифы, на какие направления действуют субсидии и как оформить такой билет.

— Для работы в Google-таблицах надо уведомлять Роскомнадзор. 📩«Ночной бухгалтер» № 2082

Ведение таблиц в Google — это трансграничная передача персданных.

— Как оформить Сельскую ипотеку в 2026 году: ставка, условия и требования

Сельская ипотека позволяет приобрести жилье по ставке до 3% годовых. Однако оформить ее могут не все: законом установлены требования как к заемщикам, так и к самой недвижимости. Разбираемся: как оформить сельскую ипотеку и что для этого нужно.