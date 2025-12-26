Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Топ-4 вопроса об отмене форматов электронных актов выполненных работ и ТОРГ-12 с 2026 года

С приближением 1 января 2026 года у пользователей возникают вопросы об отмене форматов электронных актов и товарных накладных, ведь приказы ФНС № 551 и № 552 прекращают действовать. В интернете появляется информация о том, что компаниям придется полностью отказаться от указанных документов и перейти на УПД. Так ли это?