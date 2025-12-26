8087 КПП УСН Моб
Топ-4 вопроса об отмене форматов электронных актов выполненных работ и ТОРГ-12 с 2026 года

С приближением 1 января 2026 года у пользователей возникают вопросы об отмене форматов электронных актов и товарных накладных, ведь приказы ФНС № 551 и № 552 прекращают действовать. В интернете появляется информация о том, что компаниям придется полностью отказаться от указанных документов и перейти на УПД. Так ли это?

Нет, это не так: обязательного отказа от электронных актов и товарных накладных не предусмотрено. Так как же будет выстроена работа с электронными документами со следующего года? Отвечаем на вопросы.

Вопрос 1: можно ли с 1 января 2026 года отправлять акт выполненных работ и накладную ТОРГ-12

Да. С этой даты прекращают действовать только приказы ФНС № 551 и 552, в которых зафиксированы форматы электронного акта выполненных работ и товарной накладной ТОРГ-12. О прекращении действия приказов говорится в приказе ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@

После прекращения действия приказов бизнес по-прежнему сможет обмениваться электронными актами и накладными — в формате, утвержденном приказом ФНС от 19.12.2023 № 970, либо в неформализованном виде.

Вопрос 2: останется ли с 1 января 2026 года единственным вариантом УПД

Нет. УПД не становится обязательным и не вытесняет другие виды первичных документов.

Бизнес сам решает, в каком виде обмениваться первичной документацией. Главное, чтобы документы соответствовали текущему законодательству и содержали все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Вопрос 3: какие варианты отправки этих документов будут доступны с 1 января 2026 года

Для актов и накладных не установлено обязательных требований к формату. Обмен первичными документами в неформализованном виде разрешен сейчас и будет доступен после 1 января 2026 года.

Можно отправлять:

  • акт и накладную в формате по приказу ФНС от 19.12.2023 № 970;

  • акт и накладную в форматах doc, pdf или xml, разработанных самим хозяйствующим субъектом.

Запрет касается только документов, сформированных по приказам ФНС № 551 и № 552. 

Вопрос 4: что изменится в сервисах ЭДО с 1 января

Операторы закроют возможность обмениваться актами и накладными в форматах № 551 и № 552. Но если эти документы вы отправили или получили до 31 декабря включительно, то завершить документооборот получится даже после 1 января 2026 года.

Отправлять, получать и подписывать акты выполненных работ и ТОРГ-12 в других форматах сохранится и после отмены перечисленных форматов.

