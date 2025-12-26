Топ-4 вопроса об отмене форматов электронных актов выполненных работ и ТОРГ-12 с 2026 года

Нет, это не так: обязательного отказа от электронных актов и товарных накладных не предусмотрено. Так как же будет выстроена работа с электронными документами со следующего года? Отвечаем на вопросы.
Вопрос 1: можно ли с 1 января 2026 года отправлять акт выполненных работ и накладную ТОРГ-12
Да. С этой даты прекращают действовать только приказы ФНС № 551 и 552, в которых зафиксированы форматы электронного акта выполненных работ и товарной накладной ТОРГ-12. О прекращении действия приказов говорится в приказе ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.
После прекращения действия приказов бизнес по-прежнему сможет обмениваться электронными актами и накладными — в формате, утвержденном приказом ФНС от 19.12.2023 № 970, либо в неформализованном виде.
Вопрос 2: останется ли с 1 января 2026 года единственным вариантом УПД
Нет. УПД не становится обязательным и не вытесняет другие виды первичных документов.
Бизнес сам решает, в каком виде обмениваться первичной документацией. Главное, чтобы документы соответствовали текущему законодательству и содержали все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Вопрос 3: какие варианты отправки этих документов будут доступны с 1 января 2026 года
Для актов и накладных не установлено обязательных требований к формату. Обмен первичными документами в неформализованном виде разрешен сейчас и будет доступен после 1 января 2026 года.
Можно отправлять:
акт и накладную в формате по приказу ФНС от 19.12.2023 № 970;
акт и накладную в форматах doc, pdf или xml, разработанных самим хозяйствующим субъектом.
Запрет касается только документов, сформированных по приказам ФНС № 551 и № 552.
Вопрос 4: что изменится в сервисах ЭДО с 1 января
Операторы закроют возможность обмениваться актами и накладными в форматах № 551 и № 552. Но если эти документы вы отправили или получили до 31 декабря включительно, то завершить документооборот получится даже после 1 января 2026 года.
Отправлять, получать и подписывать акты выполненных работ и ТОРГ-12 в других форматах сохранится и после отмены перечисленных форматов.
