Кадровику и работодателю на заметку: главные изменения в трудовом законодательстве

Что нужно учесть прямо сейчас

С 22 декабря ключевая ставка Банка России снизилась до 16,00%. Это важно, потому что от ключевой ставки зависит размер денежной компенсации, которую работодатель должен выплатить за каждый день задержки зарплаты, отпускных или других выплат работнику.

Статья 236 Трудового кодекса гласит, что эта компенсация не может быть ниже 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы. Следующее заседание по изменению ключевой ставки планируется в феврале 2026 года.

Кроме того, Конституционный Суд разъяснил, что эта же компенсация теперь применяется и в случае, если работодатель задерживает выплату компенсации морального вреда, назначенной работнику из-за несчастного случая на производстве. Если решение суда не выполняется, и работник незаконно лишен своих денег, он может потребовать проценты за задержку.