Кадровику и работодателю на заметку: главные изменения в трудовом законодательстве

Что нужно учесть прямо сейчас
С 22 декабря ключевая ставка Банка России снизилась до 16,00%. Это важно, потому что от ключевой ставки зависит размер денежной компенсации, которую работодатель должен выплатить за каждый день задержки зарплаты, отпускных или других выплат работнику.
Статья 236 Трудового кодекса гласит, что эта компенсация не может быть ниже 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы. Следующее заседание по изменению ключевой ставки планируется в феврале 2026 года.
Кроме того, Конституционный Суд разъяснил, что эта же компенсация теперь применяется и в случае, если работодатель задерживает выплату компенсации морального вреда, назначенной работнику из-за несчастного случая на производстве. Если решение суда не выполняется, и работник незаконно лишен своих денег, он может потребовать проценты за задержку.
Главные изменения с 1 января 2026 года
1. Новый классификатор профессий
Вводится новый Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Он приходит на смену старому документу, которым пользовались около 30 лет. Новый классификатор приведен в соответствие с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС), Единым квалификационным справочником (ЕКС) и профессиональными стандартами.
В новом классификаторе сохранен общий принцип: два раздела — «Профессии рабочих» и «Должности служащих». Но теперь коды стали шестизначными вместо пятизначных. Список должностей дополнен современными профессиями, а устаревшие и повторяющиеся позиции исключены.
Работодателям важно проверить свои локальные документы: штатные расписания, трудовые договоры и другую кадровую документацию. Названия должностей должны соответствовать новому классификатору, ЕТКС, ЕКС и обязательным профессиональным стандартам. Эти же документы используются для идентификации должностей по спискам для назначения досрочной пенсии за работу во вредных условиях.
Ошибки в названиях могут в будущем привести к проблемам: например, у работника могут не зачесть стаж для досрочной пенсии, и доказывать его придется через суд. Минтруд обращает внимание, что именно работодатель отвечает за подтверждение такого стажа и хранение соответствующих документов.
Также нужно подготовить кадровые и бухгалтерские системы и учитывать новый классификатор при заполнении статистической отчетности.
2. Повышение МРОТ
Федеральный МРОТ будет увеличен на 20,7% и составит 27 093 рубля. Это минимальная сумма для полностью отработанного месяца без учета районных коэффициентов, стимулирующих и иных выплат. С повышением МРОТ увеличиваются и размеры некоторых социальных пособий.
Также к 2030 году планируется повысить МРОТ более чем в два раза по сравнению с 2023 годом — до 35 000 рублей.
3. Изменения для иностранных работников
В стране постепенно совершенствуются миграционные процедуры и ограничиваются квоты на привлечение иностранных работников.
Так, Правительство установило на 2026 год квоты на привлечение иностранных работников для разных отраслей. До 1 января 2026 года компании должны привести численность своих иностранных сотрудников в соответствие с этими квотами.
С 1 марта 2026 года вводится новое основание для увольнения иностранного работника (пункт 9 части 1 статьи 327.6 ТК). Если из-за новых квот работодателю нужно сократить число иностранцев, он сможет прекратить с ними трудовой договор на этом основании.
За нарушение квот предусмотрена серьезная административная ответственность: для компаний — крупные штрафы (от 800 тысяч до 1 млн рублей) или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также увеличен срок, необходимый для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами. Теперь для этого страховые взносы за них работодатель должен уплачивать в течение пяти лет (ранее было три года).
Другие важные новости
Медкнижки. Переход на электронные медицинские книжки отложен. Бумажные старого образца будут действовать до 1 сентября 2026 года.
Квоты для инвалидов. С 1 марта 2026 года регионы получат право устанавливать квоты по трудоустройству инвалидов не только для всей компании, но и для ее отдельных обособленных подразделений (филиалов).
Также, согласно постановлению Правительства, теперь трудоустройство инвалида–ветерана боевых действий (включая участников СВО) — засчитывается работодателю как два рабочих места по квоте.
Трудовое законодательство продолжает активно меняться. Перечисленные изменения — лишь часть запланированных новшеств. Работодателям и кадровым службам нужно внимательно следить за обновлениями в течение всего 2026 года.
Начать дискуссию