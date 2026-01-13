Утренний бухгалтер № 6042. Плательщики УСН могут применять льготы по НДС для общепита

Плательщики УСН могут получить льготу по НДС, если соблюдают несколько условий.
Уже с 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру.
ФНС рассказала: можно ли в чеке не отражать комиссию агента, если его ставка НДС отличается от туроператора.
Льготные ставки УСН в 2026 году: перечень видов деятельности, условия, таблица по регионам — смотрите в статье.
Минфин разъяснил, когда гранты не могут считаться доходом в целях налога на прибыль.
ФНС: можно не выдавать чек, если продавец доставляет товары через маркетплейс.
Разборы законов
— Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Мини-курс
Может ли компания инициировать банкротство контрагента при неуплате долга? Расскажем по порядку.
— Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика
2026 — год тотального контроля: трудовые права граждан, размеры зарплат, перемещение мигрантов, работа с самозанятыми. Кроме того, ГИТ скорректировала ориентиры для проверок. Подготовили обзор изменений для бухгалтера и кадровика.
— Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео
Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.
— Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.
— Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.
1 Платежи в бюджет в цифровых рублях будут без комиссий
2 Каким будет лимит для ПСН в 2026 году, если доходы в 2025 году не превысили 20 млн
3 Нужно ли платить НДС по договорам с 2025 года, если с 2026 перешли на АУСН
4 В Самарской области снижен минимальный срок владения для НДФЛ при продаже квартир
5 Следующие длинные выходные будут в феврале 2026 года
6 💰 Зарплату в коммерческом секторе предлагают индексировать ежегодно
7 Разница в пенсиях работающих и незанятых сократится до 2-3 тысяч рублей
8 Можно ли перейти на АУСН, если есть счет в ликвидированном банке
9 🎊 За работу в новогоднюю ночь предлагают давать дополнительный отпуск
10 🧾 Нужен ли чек от продавца, если товары доставляет маркетплейс
11 Туристический налог применяют в 73 регионах с 1 января 2026 года
13 В ФНС напомнили, как вносятся коды ОКВЭД в реестры
14 Можно ли не раскрывать в чеке агентскую комиссию, если у агента и туроператора разные ставки НДС
15 Сегодня последний день подачи уведомления о переходе на УСН и АУСН
16 Как на АУСН показать в доходах сумму с агентскими процентами
17 🤕 Работодатели смогут с 1 марта 2026 года отправлять сотрудников к психиатру
19 У СДЭК сбой в работе сервисов
20 Стало известно, какие ГОСТы появятся в 2026 году
21 Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
22 Можно ли на УСН применять освобождение от НДС для общепита
23 В 2026 году государство может установить постоянный контроль за некоторыми видами промышленной продукции
25 Депутаты предложили расширенные кредитные каникулы для бизнеса на УСН
26 Минфин объяснил, когда гранты не учитывают в доходах для налога на прибыль
27 Стартовала декларационная кампания 2026 года: ФНС напоминает о сроках и новой форме отчетности
28 Нужен ли чек, если компания платит физлицу безналом
29 ✅ Работодатели в ЛНР погасили долги по зарплате почти на 3 млрд рублей
30 Налоговики разъяснили, какую ставку НДС указать в настройках ККТ при сниженной ставке
31 Изменена форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых
32 👶 Период выплаты пособия по уходу за больным ребенком продлят
33 🛍️ Порог беспошлинного ввоза для онлайн-покупок в течение двух лет будет 200 евро
34 Инвалидам и россиянам старше 80 лет могут установить надбавку к пенсии в размере МРОТ
Новая форма ЕФС-1: основные изменения и порядок заполнения ЭТК
Дата проведения: 13 января, вторник
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 14 января, среда
НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН
Дата проведения: 15 января, четверг
ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Дата проведения: 16 января, пятница
— Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы
Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?
— Как удерживать НДФЛ с зарплаты удаленного сотрудника-нерезидента
При трудоустройстве нерезидентов сотрудников нужно учитывать, что НДФЛ по ним уплачивают не всегда. Когда налог нужно удержать, а когда нет — рассказали в статье.
— Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку
При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?
— Взносы за директоров с МРОТ: первые официальные разъяснения ФНС
За директора без трудового договора надо платить страховые взносы, а за директора на СВО – не надо.
— Финансовый план на год: как превратить деньги в инструмент целей
Годовое финансовое планирование часто воспринимают как «таблички для зануд» и лишний контроль. Но годовой план — это не ограничения, а ориентир. В статье расскажем, почему такая система дает понятную траекторию: что делать, сколько откладывать, какие цели реально достижимы и как не сорваться в кредиты из-за сезонных трат и импульсивных покупок.
— Налоговая реформа – 2026: кого проверят первыми и как сохранить бизнес в новых условиях
Для российского бизнеса 2026 год станет переломным. С 1 января в силу вступила масштабная налоговая реформа, ключевая цель которой — пополнение бюджета и повышение финансовой прозрачности. Изменения затрагивают не только крупные корпорации, но и малый бизнес, фрилансеров и компании на упрощенной системе налогообложения.
— Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП
Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.
— Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: где поставить печать
Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка в 2026 году: какие документы нужны и где поставить печать.
— Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092
В Мордовии отменили льготы по УСН, а в Удмуртии повысили пониженные ставки.
