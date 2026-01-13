8101 ОК МП деск
Утренний бухгалтер № 6042. Плательщики УСН могут применять льготы по НДС для общепита

ФНС рассказала, что для использования льготы нужно соответствовать критериям.

Плательщики УСН могут получить льготу по НДС, если соблюдают несколько условий.

Уже с 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру.

ФНС рассказала: можно ли в чеке не отражать комиссию агента, если его ставка НДС отличается от туроператора.

Льготные ставки УСН в 2026 году: перечень видов деятельности, условия, таблица по регионам — смотрите в статье.

Минфин разъяснил, когда гранты не могут считаться доходом в целях налога на прибыль.

ФНС: можно не выдавать чек, если продавец доставляет товары через маркетплейс.

Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Мини-курс

Может ли компания инициировать банкротство контрагента при неуплате долга? Расскажем по порядку.

Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика

2026 — год тотального контроля: трудовые права граждан, размеры зарплат, перемещение мигрантов, работа с самозанятыми. Кроме того, ГИТ скорректировала ориентиры для проверок. Подготовили обзор изменений для бухгалтера и кадровика.

Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео

Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.

Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.

Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026

В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.

Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы

Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?

Как удерживать НДФЛ с зарплаты удаленного сотрудника-нерезидента

При трудоустройстве нерезидентов сотрудников нужно учитывать, что НДФЛ по ним уплачивают не всегда. Когда налог нужно удержать, а когда нет — рассказали в статье.

Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку

При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?

Взносы за директоров с МРОТ: первые официальные разъяснения ФНС

За директора без трудового договора надо платить страховые взносы, а за директора на СВО – не надо.

Финансовый план на год: как превратить деньги в инструмент целей

Годовое финансовое планирование часто воспринимают как «таблички для зануд» и лишний контроль. Но годовой план — это не ограничения, а ориентир. В статье расскажем, почему такая система дает понятную траекторию: что делать, сколько откладывать, какие цели реально достижимы и как не сорваться в кредиты из-за сезонных трат и импульсивных покупок.

Налоговая реформа – 2026: кого проверят первыми и как сохранить бизнес в новых условиях

Для российского бизнеса 2026 год станет переломным. С 1 января в силу вступила масштабная налоговая реформа, ключевая цель которой — пополнение бюджета и повышение финансовой прозрачности. Изменения затрагивают не только крупные корпорации, но и малый бизнес, фрилансеров и компании на упрощенной системе налогообложения.

Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: где поставить печать

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка в 2026 году: какие документы нужны и где поставить печать.

Некоторые регионы отменили льготные ставки по УСН. ❌«Ночной бухгалтер» № 2092

В Мордовии отменили льготы по УСН, а в Удмуртии повысили пониженные ставки.

Корпоративные облигации 2025. Альтернатива вкладам и ОФЗ

Грузоперевозки перейдут на обязательный ЭДО с 1 сентября 2026 года: как подготовиться, что успеть сделать и какие инструменты помогут

Информационная безопасность в банковской сфере: специфика угроз и способы защиты

Раздельный учет НДС на УСН в 2026 году: шпаргалка для бухгалтера

Судебная практика по самозанятым 2025: яркие споры о переквалификации договоров в трудовые

Что выгодно продавать на маркетплейсах бизнесу на АУСН в 2026 году

Компас, Мост и Алхимия: как найти общий язык капиталу, идеям в 2026 году

‼️ НДС 22% уже в счетах. Почему подорожание будет не на 2%, а кратно больше

💥Обзор новостей: штрафы за перевод денег на карту, рекордные налоги с банковских вкладов, Трамп — и.о. президента Венесуэлы

Обзор ключевых рисков на старте торгов. К чему готовиться инвестору

Какие регионы отменили льготные ставки УСН, почему и что делать?

Сколько вы хотите зарабатывать в текущем году?

Пожизненное проживание: когда прописка сильнее собственности

🗓️Календарь инвестора на неделю

Об отражении в бухгалтерском и налоговом учете цифровых финансовых активов их эмитентом

📣 Напоминание: Президент подписал масштабный пакет налоговых изменений

Важное сообщение от ФНС: обновленный КПП для налоговых платежей

📈 Повышение ставки НДС до 22%: ключевые аспекты с 1 января 2026 года

Новый год, новая ставка:что делать, если 1С и касса «чудят» с НДС 22%

Ключевые акты высших судов по налогам за декабрь 2025

Пенсии в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты

💡Обеление экономики: как государство на самом деле собирается выводить бизнес из тени

ТОП-5 постов: тонкости интеллектуальных прав на программу для ЭВМ

Камеральные налоговые проверки в льготных регионах в 2026 году (Калмыкия, Удмуртия)

