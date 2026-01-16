Налоговики неправильно считают НДФЛ при обмене недвижимости: решение Конституционного суда

Суть спора про НДФЛ при обмене недвижимости

В суд обратилась гражданка Селюкова, которая обменяла свой земельный участок категории ИЖС (№ 1), которым она владела менее 5 лет, на другой участок (№ 2) той же категории.

Кадастровая стоимость участка № 1 – 2 953 783 руб.

Кадастровая стоимость участка № 2 – 421 969 руб.

В договоре мены люди прописали, что оба участка оцениваются в 500 тыс. рублей и обмен – равноценный.

Гражданка С. предполагала, что налога по этой сделке не будет.

Но ФНС начислила женщине НДФЛ и пени.

Дело в том, что для сделок с недвижимостью по статье 214.10 НК РФ доход нужно сравнивать с 70% кадастровой стоимости.

Расчет налога такой: (2 953 783 х 0,7 – 1 000 000) х 13% = 138 794 руб.

Гражданка С. с таким раскладом не согласилась и подала в суд. Суды приняли сторону налоговиков. В итоге женщина дошла до Конституционного суда.

Она считает, что ее доход – это не 70% от кадастровой стоимости участка № 1 (2 067 648 руб.), а кадастровая стоимость участка № 2 (421 969 руб.), ведь именно его она получила.