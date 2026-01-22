8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда

ФНС рассказала об исключении, при котором даже превышение лимита не станет основанием для уплаты НДС.

ФНС: если выручка за 2025 год получена по освобожденным от НДС видам деятельности, то даже при превышении лимита его платить не нужно.

Если у организации есть налогооблагаемое имущество, нужно успеть провести сверку с ЕГРН до 1 марта 2026 года.

СФР проиндексирует пособия и социальные выплаты с 1 февраля 2026 года.

Законопроект: у мобилизованных появится преимущественное право при сокращении штата.

Самозанятый может исправить чек, даже если он уже не использует НПД.

Письмо Минфина: целевые поступления не всегда увеличивают базу по налогу на прибыль.

⭐ Совет от редакции: научитесь уверенно работать с маркетплейсами в соответствии с новыми правилами 2026 года, а также узнайте о самых свежих изменениях в работе площадок, на вебинаре 23 января в 15:00 мск. Записаться

💥Подружитесь с 1С и автоматизируйте свои задачи!

Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.

Вы научитесь:

✔️ настраивать 1С и автоматизировать работу;
✔️ вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2026 года;
✔️ быстро формировать отчетность и декларации.

После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 73%: за 7 900 рублей вместо 29 990 рублей.

Записаться

Разборы законов

Как увеличить уставный капитал общества. Мини-курс

Уставный капитал — минимум имущества общества, который гарантирует защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разберем, как его можно увеличить.

Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения

Как правило, договоры имеют сроки действия, привязанные к выполнению конкретной работы, наступлению определенного события. Или просто в договоре указывается календарная дата. Как правильно «сдвинуть» крайние сроки?

Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.

Как отражать в учете расходы на ДМС для сотрудников

Многие компании страхуют своих работников по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Такие страховки — это не только привилегии для сотрудников, но и сложный элемент бухгалтерского и налогового учета. Стоит бухгалтеру ошибиться в учете — компания попадет на доначисление налогов. Разберем, как делать правильно.

Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке

Как предотвратить споры при одностороннем отказе от договора? Расскажем по порядку.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 января 2026 года

2 📉 Руспродсоюз назвал самый подешевевший продукт с начала января 2026 года

3 ❌ Суд запретил на маркетплейсах продавать маски с изображением Безрукова

4 Половина россиян что-то купила на январских распродажах. 73% готовы ради этого взять кредит

5 Требования к земельным участкам уточнят в 2026 году

6 Эксперт разъяснит все изменения в кадровом учете в 2026 году

7 На УСН после превышения лимита в 20 млн не всегда платят НДС

8 ❔ Примут ли в расходы АУСН оплату за товар, купленный на другом налоговом режиме

9 💥 Последний день! Онлайн-курсы с программой на 2026 год со скидками до 75%

10 Суды будут защищать права на цифровую валюту, если владелец докажет законность ее получения

11 😮 У экс-замначальника московской налоговой изъяли 119 млн рублей

12 ⏳ Если есть налогооблагаемое имущество – нужно успеть сверить данные в ЕГРН

13 💢 Приложение «Клерка» в RuStore скачали более 400 пользователей

14 📞 Депутаты предложили в начале разговора четко сообщать абоненту, что ему звонит робот

15 ❔ Нужно ли продать товар, чтобы на АУСН учесть расходы на его оплату: ответ ФНС

16 НПФ, УК и страховые компании перестанут сдавать консолидированную финотчетность — Госдума приняла законопроект

17 ❗ Штрафы для работодателей могут увеличить в два раза

18 Работников после военной службы не смогут сразу сокращать

19 Какой НДС при ввозе из Китая, если импортер применяет ставку 5%

20 Суды пересмотрят все дела с отказом защищать права владельцев криптовалюты

21 К 2030 году Россия увеличит неэнергетический экспорт на 67%

22 🍞 Дозвонившийся Путину предприниматель собирается закрыть свою пекарню «Машенька»

23 ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица

24 💥 В «Красном уголке бухгалтера» красивая цифра — 18 тысяч участников!

25 👨⚖️ За что бухгалтер несет ответственность и какую — выпуск № 8 подкаста «Налоговое утро»

26 ❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

27 Эксперт научит бухгалтеров контролировать денежные потоки

28 Кабмин потратит на борьбу с серым импортом 16,5 млрд рублей

29 Минфин: когда целевые поступления не увеличивают налог на прибыль

30 Налоговики запустили новый сервис для выбора ОКВЭД

31 🍟 На упаковках вредных продуктов предлагают писать предупреждение

32 📈 СФР проиндексирует в феврале 2026 соцвыплаты и пособия

33 👪 Депутаты просят отменить комиссию за переводы между близкими родственниками

34 💰 Бухгалтеры вошли в топ-10 по росту зарплат в 2025 году

35 ❗ Исправить чек самозанятого можно, даже если уже снят с учета НПД

Мероприятия

Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты

Дата проведения: 22 января, четверг

Онлайн-событие «Один в поле: как справиться с управленческим одиночеством»

Дата проведения: 22 января, четверг

Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

Дата проведения: 23 января, пятница

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

Дата проведения: 27 января, вторник

Статьи

21 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

21 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 21 января и кто из известных людей родился в этот день.

Утренний бухгалтер № 6048. С января 2026 у ИП появился новый риск доначисления налогов

Это связано с тем, что в январе 2026 года ФНС получила право составлять финансовое заключение о финансовом состоянии ИП или компании.

Некоммерческая организация на УСН «Доходы минус расходы» оказывает услуги: нужно ли платить налог

НКО не уплачивают налог с пожертвований и добровольных взносов. А облагаются ли налогом услуги, которые оказывает организация?

Как определяют размер МРОТ

Ранее размер МРОТ зависел от прожиточного минимума, теперь – от медианной зарплаты.

Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС

Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.

Что будет если организация на УСН сдаст бумажную декларацию по НДС

Декларация по НДС должна сдаваться в электронной форме. Подача бумажного варианта будет считаться непредставлением документа.

Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.

Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.

Стоит ли брать ипотеку в 2026 году: льготные программы, условия и ставки

В 2026 году рынок ипотеки продолжает привлекать внимание россиян благодаря выгодным условиям и разнообразию льготных программ. Разбираемся, кому выгодно оформлять ипотеку в этом году, какие требования предъявляют банки к заемщикам и как выбрать оптимальную ставку.

Пенсия военным пенсионерам в 2026 году: кому и на сколько повысят, как получить вторую пенсию

В 2026 году военные пенсии снова повысят. Какой будет процент индексации, кому она положена и как получить вторую пенсию военным пенсионерам.

Блоги компаний

Как получить визу в Грецию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению греческого шенгена

НДС 22% в 2026 году: где бизнес теряет деньги, если считает «по старинке»

ТОП—10 компаний по банкротству физлиц в Омске — рейтинг лучших в 2026 году

Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте: как подать заявку и оформить право на бренд в 2026 году

Реально ли не платить налоги, и как это сделать без нарушений

Топ вопросов и ответов по налогообложению криптовалюты в 2026 году: памятка для бухгалтера

Спецпроекты на «Клерке»: больше, чем просто реклама

Переход на уплату НДС или на ставку 22%: как исчислять налог по переходящим поставкам и платежам

ОСНО, УСН или АУСН: как не переплатить налоги в 2026 году

Ошибки в учете и документах: как бизнесу работать без нарушений в 2026 году

20 лучших курсов по моушн-дизайну в 2026 году

Почему банк может дать банковскую гарантию в три раза дешевле

Электронная подпись в образовательных проектах: безопасность и эффективность без бумажной волокиты

Cursor купить подписку: рабочие сервисы для оплаты в 2026 году

Cursor подписка в 2026 году: как оформить Cursor AI и оплатить из России

Как предоставлять работникам стандартные вычеты по НДФЛ на детей в 2026 году: руководство для бухгалтера

Подписка Midjourney в России: как купить и оплатить подписку Миджорни?

Как купить подписку Sora 2 в России: как оплатить Сора и работать с нейросетью без лишних сложностей

Купить подписку Claude в России: как оплатить и получить доступ к Claude AI?

🔥 Год консультаций и доступа ко всем онлайн-курсам с подпиской Клерк.Премиум

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Специалист по подбору персонала удаленно (без звонков) 35 000 — 170 000 ₽/месяц Зарплата от 35000 до 150000 ₽, , Полный день

Бухгалтер в единственном лице Зарплата от 100000 ₽, Новосибирск, Гибкий график

Бухгалтер в единственном лице Зарплата от 100000 ₽, Новосибирск, Гибкий график

Главный бухгалтер Зарплата от 100000 до 120000 ₽, Краснодар, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 50000 ₽, Калининград, Гибкий график

Главный бухгалтер Зарплата от 350000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по расчёту заработной платы Зарплата от 120000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер/бухгалтер Зарплата от 50000 ₽, Калининград, Гибкий график

Бухгалтер Зарплата от 110000 до 110000 ₽, , Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухглатер

Трибуна

⚡️Инвестиционные покупки в январе!

Астрология: заглянем в глубины натальной карты

💥Обзор новостей: в Кремле нет опасений по инфляции, борьбе с употреблением алкоголя мешают «ментовские сериалы», Чернобыльская АЭС полностью обесточена

Отгрузка в 2025 году, оплата — в январе 2026-го: возникает ли НДС

⚡Страховые взносы за директора на АУСН — ноль рублей: разъяснения ФНС

Золото бьет рекорды, а мир — трещит по швам. К чему готовиться инвестору

Годовая инвентаризация 2026: как провести за 3 дня с помощью мобильного учета основных средств

Что такое OMS ID и в чем разница между оплатой за эмиссию и нанесением кодов маркировки

⚡Выездная налоговая проверка глазами инспектора: когда на самом деле начинается проверка

Как продолжать использовать эффективную ставку для КИК, входящих в «черный список» ФНС РФ в 2026 году

Спор с таможней: как экспортер вернул 2 млн рублей и проценты, доказав реальную стоимость товара

❗️ Три богатыря вашего бизнеса: найдите всех, получите чек-лист найма бухгалтера и разместите вакансию

Срок исковой давности при взыскании задолженности

О подтверждении налогового резидентства военнослужащих Российской Федерации

О снижении штрафов за нарушение сроков представления уведомления об участии в КИК и уведомления о КИК

🛴Самокатные облигации на размещении

Как с 2026 года начислять страховые взносы за директора по новым правилам в 1С

ТОП-5 разъяснений ФНС России за декабрь 2025

ФНС имеет виды на Вашу дебиторку!

Цикл эксклюзивных материалов: новшества налогового законодательства и контроля

Документы

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум