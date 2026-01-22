Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда

ФНС: если выручка за 2025 год получена по освобожденным от НДС видам деятельности, то даже при превышении лимита его платить не нужно.
Если у организации есть налогооблагаемое имущество, нужно успеть провести сверку с ЕГРН до 1 марта 2026 года.
СФР проиндексирует пособия и социальные выплаты с 1 февраля 2026 года.
Законопроект: у мобилизованных появится преимущественное право при сокращении штата.
Самозанятый может исправить чек, даже если он уже не использует НПД.
Письмо Минфина: целевые поступления не всегда увеличивают базу по налогу на прибыль.
Разборы законов
— Как увеличить уставный капитал общества. Мини-курс
Уставный капитал — минимум имущества общества, который гарантирует защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разберем, как его можно увеличить.
— Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения
Как правило, договоры имеют сроки действия, привязанные к выполнению конкретной работы, наступлению определенного события. Или просто в договоре указывается календарная дата. Как правильно «сдвинуть» крайние сроки?
— Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.
— Как отражать в учете расходы на ДМС для сотрудников
Многие компании страхуют своих работников по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Такие страховки — это не только привилегии для сотрудников, но и сложный элемент бухгалтерского и налогового учета. Стоит бухгалтеру ошибиться в учете — компания попадет на доначисление налогов. Разберем, как делать правильно.
— Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке
Как предотвратить споры при одностороннем отказе от договора? Расскажем по порядку.
Статьи
— 21 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире
21 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 21 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6048. С января 2026 у ИП появился новый риск доначисления налогов
Это связано с тем, что в январе 2026 года ФНС получила право составлять финансовое заключение о финансовом состоянии ИП или компании.
— Некоммерческая организация на УСН «Доходы минус расходы» оказывает услуги: нужно ли платить налог
НКО не уплачивают налог с пожертвований и добровольных взносов. А облагаются ли налогом услуги, которые оказывает организация?
Ранее размер МРОТ зависел от прожиточного минимума, теперь – от медианной зарплаты.
— Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС
Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.
— Что будет если организация на УСН сдаст бумажную декларацию по НДС
Декларация по НДС должна сдаваться в электронной форме. Подача бумажного варианта будет считаться непредставлением документа.
— Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
— Стоит ли брать ипотеку в 2026 году: льготные программы, условия и ставки
В 2026 году рынок ипотеки продолжает привлекать внимание россиян благодаря выгодным условиям и разнообразию льготных программ. Разбираемся, кому выгодно оформлять ипотеку в этом году, какие требования предъявляют банки к заемщикам и как выбрать оптимальную ставку.
— Пенсия военным пенсионерам в 2026 году: кому и на сколько повысят, как получить вторую пенсию
В 2026 году военные пенсии снова повысят. Какой будет процент индексации, кому она положена и как получить вторую пенсию военным пенсионерам.
