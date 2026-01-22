Утренний бухгалтер № 6049. При превышении лимита в 20 млн руб. на упрощенке НДС нужно платить не всегда

ФНС: если выручка за 2025 год получена по освобожденным от НДС видам деятельности, то даже при превышении лимита его платить не нужно.

Если у организации есть налогооблагаемое имущество, нужно успеть провести сверку с ЕГРН до 1 марта 2026 года.

СФР проиндексирует пособия и социальные выплаты с 1 февраля 2026 года.

Законопроект: у мобилизованных появится преимущественное право при сокращении штата.

Самозанятый может исправить чек, даже если он уже не использует НПД.

Письмо Минфина: целевые поступления не всегда увеличивают базу по налогу на прибыль.