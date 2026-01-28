Утренний бухгалтер № 6053. Роспотребнадзор хочет ввести маркировку на готовую еду

Власти обсуждают введение обязательной маркировки готовой еды.
Роструд рассказал о популярных мифах, связанных с ненормированным рабочим днем.
Налоговики пояснили, как учесть на автоУСН возврат суммы в счет оплаты поставки, если сумма возврата больше суммы дохода.
Бизнес, впервые перешедший на НДС 5%/7%, может перейти на общую ставку 22% в течение первого года, но есть исключение.
Уведомление о заключении трудового договора с иностранцем 2026: как заполнить и подать в МВД — в статье.
Эксперт разъяснил, будут ли страховые взносы, если ИП платит проценты исполнителю по ГПХ.
Иностранец сменил персональные данные: что делать работодателю. Мини-курсы
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если иностранный работник сменил персональные данные.
Бухгалтерский баланс за 2025 год: что изменится, новые строки
С 1 января 2025 года вступил в силу новый ФСБУ 4/2023. Баланс за 2025 год компаниям придется сдавать по новой форме. Название некоторых строк поменяли, а также ввели новые строки. Составили таблицу.
ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео
Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
Камеральная проверка: порядок досудебного обжалования
Камералки в большинстве проходят «на автомате», без участия инспектора. И, хотя за этим следует перепроверка, она нередко оказывается поверхностной. Итоги: необоснованные доначисления, последствия технических сбоев или неверная интерпретация данных. Причем сразу в суд идти бессмысленно.
Как подтвердить корректность перевода документа. Мини-курс
Какие требования предъявляются к переводчику документов в РФ? Расскажем обо всем по порядку.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 января 2026 года
2 Доходность ПИФов просела: банковские накопительные счета оказались выгоднее в 2025 году
3 Как избежать штрафов по охране труда и пожарной безопасности
4 Покупатели подтвердили возраст через MAX 600 тысяч раз
5 Минтруд уточнил, нужно ли заново проходить МСЭ, если потеряли справку об инвалидности
6 МТС поднимет цены на связь на 15,6% уже в феврале 2026 года. Но ФАС против
8 ФНС уточнила, нужно ли подтверждать уплату иностранцем налога для уменьшения НДФЛ
9 Миронов предлагает списать образовательные кредиты молодым специалистам
10 Выплаты по страховым договорам выросли на 72% в 2025 году
11 Роструд: когда увольнять замещающего сотрудника при выходе основного
12 Решение Верховного суда: пострадавшим на производстве нельзя снижать компенсацию
13 💳 Власти могут отключить карты Visa и Mastercard из-за мошенников
14 Суд: обязательный медосмотр кандидата оплачивает работодатель
15 Отражение упрощенцем вычета НДС – это право, а не обязанность
16 ✉ Налоговики начали рассылать уведомления тем, кто обязан подать декларации 3-НДФЛ за 2025 год
17 Нужно ли платить налог на АУСН, если уже заплатили при УСН
18 Просрочка по ипотеке достигла рекордных 266 млрд рублей
19 ❔ Будут ли страховые взносы, если ИП платит проценты исполнителю по ГПХ
20 Учитывать ли на АУСН самозанятых по ГПД в средней численности: ответ налоговиков
21 Ускорить разблокировку счетов предлагают с помощью ИИ
22 Карточки товаров будут получать подтверждение в государственных информсистемах
23 ❕ Не все упрощенцы с 5% НДС могут в 2026 году перейти на 22%
24 Банки побили рекорд по количеству закрытых отделений
25 🍲 Для готовой еды хотят ввести обязательную маркировку
26 Учет затрат-инвестиций арендодателя в аренду: появилась новая рекомендация по бухучету
28 Свинцов: Википедию могут частично заблокировать в ближайшие пару лет
29 ❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%
30 Минфин собирается отменить аудиторские проверки личных фондов
31 👶 Как меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин. Выпуск № 12 подкаста «Налоговое утро»
32 🎰 Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России
33 Как учитывать на АУСН возврат, который больше дохода за текущий налоговый период
34 Глава ТПП придумал, как лучше защищать исключительные права на фирменное название
35 Ненормированный рабочий день не значит, что задерживать работника можно каждый день без ограничений
36 📉 Доходность по вкладам на три месяца рухнула до 14,55% годовых
37 Операторы связи будут отключать абонентов по запросу ФСБ
38 Миронов предлагает изменить порядок индексации пенсий
39 К риелторам ужесточат требования, но уголовную ответственность вводить не будут
Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист
Дата проведения: 28 января, среда
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2026 г.
Дата проведения: 29 января, четверг
ВЭД-2026: ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД
Дата проведения: 29 января, четверг
Налоги-2026. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 30 января, пятница
Слёт бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Заработная плата и налоги в 2026 году – Новые правила, актуальные и сложные моменты.
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
— 27 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
27 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 27 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6052. Директор ушел в оплачиваемый отпуск, нужно ли платить взносы
У директора компании есть зарплата, но раз в год он уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на целый месяц. Нужно ли в этом случае начислять директору в августе взносы с МРОТ, спросили в чате ФНС.
— Сколько стажа и баллов надо для выхода на пенсию и что делать, если их не хватает
Если к моменту достижения пенсионного возраста вы не наберете нужное количество стажа и баллов, вовремя выйти на пенсию не получится.
— Суточные в 2026 году: что нужно знать работодателю
Суточные — это важная часть командировочных расходов, расчет и выплата которых часто вызывает вопросы. В статье расскажем, что включают в себя суточные, как они учитываются при расчете НДФЛ, от чего зависит их размер и как правильно их рассчитать в 2026 году.
— Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять
ТН ВЭД — классификация товаров для таможенного оформления и налогообложения. Что делать, если указана неверная номенклатура?
— Как определить срок аренды помещения для расчета обязательств по ФСБУ 25/2018
Договор аренды на помещение под офис заключен на 11 месяцев. Пролонгация не предусмотрена. На новый аналогичный срок заключается новый договор. Как рассчитывать арендное обязательство по ФСБУ: исходя из срока договора или нужно обозначить более длительный срок?
— Как в 1С отразить продажу товаров, отправляемых через СДЭК
Организации часто используют службы доставки для отправки товаров в другие города. Разбираемся, как отразить в 1С такую операцию.
— Подрядчики и поставщики: 6 принципов здорового партнерства в бизнесе
Надежные подрядчики и поставщики — фундамент устойчивого бизнеса. Здесь важно все: соблюдение обязательств, стабильное качество продукции, своевременные расчеты, регулярное общение. Сотрудничество, основанное на прозрачности, ответственности и взаимном уважении, снижает издержки, минимизирует риски и ускоряет развитие.
— Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026
ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.
— Редевелопмент ТЦ и офисов: как превратить бетонные коробки в денежные станки
Рынок коммерческой недвижимости переживает перелом: на смену эпохе пассивного владения площадями приходит время умных преобразований. Устаревшие торговые центры и офисные блоки, которые еще вчера казались обузой, сегодня становятся точкой входа для крупных инвесторов.
— Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется
Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.
— Как ИП принять на работу сотрудника в 2026 году + бланк трудового договора
Для трудоустройства сотрудника нужно запросить у него документы, заключить трудовой договор и своевременно подать ЕФС-1. Как учесть все нюансы и не нарваться на санкции — рассказали в статье.
— Как проверить компанию по ИНН на судебные дела
Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.
— Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2026 году
Смотрите в наших таблицах КБК налогов и взносов, по которым надо сдавать уведомления об исчисленных суммах.
— Какие требования есть к рабочему месту офисных сотрудников
Мало кто задумываются, но к рабочим местам офисных сотрудников предъявляются требования. Нормативы регламентированы СанПинами и 426-ФЗ. Рассказываем, как организовать рабочее место по правилам.
— Табель учета рабочего времени 2026: примеры
Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.
— Как узнать свой трудовой стаж через «Госуслуги»: подробное руководство
Проверить свой трудовой стаж можно легко и быстро через портал Проверить свой трудовой стаж можно легко и быстро через «Госуслуги». Где найти сведения в личном кабинете, как скачать выписку и что делать, если сведения о стаже не полные или с ошибкой.
— Как зарегистрироваться в ЕИС: пошаговая инструкция для ИП, юрлиц и физлиц
Как зарегистрироваться в ЕИС по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ: требования, документы, УКЭП, МЧД, настройка рабочего места, сроки и причины отказа в аккредитации.
— Упрощенцы с НДС 5% не могут добровольно платить 22%. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2103
При УСН применяется либо ставка НДС 5%, либо 22%.
U.Design — отзывы об онлайн-школе дизайна интерьера: курсы, методика и альтернативы school Ирины Устьянцевой
Новые штрафы и проверки в 2026 году: за что бизнес наказывают чаще всего
Входящие SWIFT-переводы в Россию в 2026: как получить деньги из США и Европы без блокировок
Как оплатить Booking, Airbnb и другие туристические сервисы из России
25 лучших курсов по кибербезопасности в 2026 году
Цифровые валюты БРИКС: как страны создают финансовую независимость от доллара
Ответственность главного бухгалтера: за какие ошибки можно остаться без квартиры
Изменения в госзакупках в 2026 году: обзор с основными нововведениями
Автоматизация бизнеса в рознице и общепите с помощью Контур.Маркета
EHS‑системы: обзор решений для охраны труда, экологии и промышленной безопасности
Экстренные шаги для восстановления бухучета: если бухгалтер исчез вместе с базой
Маркировка товаров в 2026 году: календарь, товарные группы и новые этапы
Оглавление и нумерация страниц в Р7 офис: профессиональная структура для сложных документов
Уведомление о заключении трудового договора с иностранцем 2026: как заполнить и подать в МВД
🚚 Как подтвердить НДС 0% при экспорте в Казахстан неформализированными документами в ЭДО
Учет НДС при деятельности агентов.
Нужно ли при сдаче уведомлений по НДФЛ на АУСН выделять Районный коэффициент?
Гражданин РФ резидент-нерезидент
НДФЛ с дивидендов иностранных граждан
Аванс поступил в 2024 году, реализация произойдет в 2025 году
⚡️ Решетников предлагает «откат» лимитов: УСН и патент могут спасти от НДС
ТОП-5 постов: нюансы интеллектуальных прав на товарный знак
Правительство готово вернуть прежние лимиты для ПСН и УСН без НДС
💥Обзор новостей: в 1С появился статус для иноагента, обязательные аудиторские проверки личных фондов отменят, из школы отчислят за неисправимое плохое поведение
Предупреждение вместо обещания: как новые правила изменят рекламу банкротства
Сценарий рынка: откат к 2750 и новая попытка роста. Что может этому помешать?
Законодательные изменения декабря 2025 года: новые штрафы для бизнеса, ООО и операторов связи
Что нужно сделать бизнесу в начале года, чтобы не переплачивать налоги
Новые правила налогообложения для иностранных агентов с 2026 года: как работать в 1С
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: тест по истории
Гарантия по контракту: искать специалиста в штат или вызвать «скорую помощь»?
💡АУСН без иллюзий: что показал вебинар ФНС и с какими проблемами бизнес столкнется в 2026 году
Взыскание убытков с директора: когда и как это работает
Комментарий к новости о растрате
Юридические колледжи Москвы: обучение после 9 класса и дальнейшие возможности
Как публиковать текстовые сторис, которые продают: пошаговый гайд
Юридический факультет: как поступить и какие форматы обучения доступны
ИТ-управление в МСБ: почему бизнес теряет контроль над технологиями и как его вернуть
Варианты простых валютных вложений без санкционного риска на МосБирже
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/42697 от 11.05.2022
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС19-14421 от 14.11.2019
Президиум ВАС РФ: Постановление № ВАС-4350/10 от 30.11.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/51268 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51238 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/111725 от 19.11.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%
Минстрой России: Приказ № 655/пр от 27.10.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения в госзакупках в 2026 году: обзор с основными нововведениями
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-24634/2025 от 09.10.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Суд: обязательный медосмотр кандидата оплачивает работодатель
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105872 от 31.10.2025
