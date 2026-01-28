Утренний бухгалтер № 6053. Роспотребнадзор хочет ввести маркировку на готовую еду

Статьи

— 27 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 27 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6052. Директор ушел в оплачиваемый отпуск, нужно ли платить взносы

У директора компании есть зарплата, но раз в год он уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на целый месяц. Нужно ли в этом случае начислять директору в августе взносы с МРОТ, спросили в чате ФНС.

— Сколько стажа и баллов надо для выхода на пенсию и что делать, если их не хватает

Если к моменту достижения пенсионного возраста вы не наберете нужное количество стажа и баллов, вовремя выйти на пенсию не получится.

— Суточные в 2026 году: что нужно знать работодателю

Суточные — это важная часть командировочных расходов, расчет и выплата которых часто вызывает вопросы. В статье расскажем, что включают в себя суточные, как они учитываются при расчете НДФЛ, от чего зависит их размер и как правильно их рассчитать в 2026 году.

— Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять

ТН ВЭД — классификация товаров для таможенного оформления и налогообложения. Что делать, если указана неверная номенклатура?

— Как определить срок аренды помещения для расчета обязательств по ФСБУ 25/2018

Договор аренды на помещение под офис заключен на 11 месяцев. Пролонгация не предусмотрена. На новый аналогичный срок заключается новый договор. Как рассчитывать арендное обязательство по ФСБУ: исходя из срока договора или нужно обозначить более длительный срок?

— Как в 1С отразить продажу товаров, отправляемых через СДЭК

Организации часто используют службы доставки для отправки товаров в другие города. Разбираемся, как отразить в 1С такую операцию.

— Подрядчики и поставщики: 6 принципов здорового партнерства в бизнесе

Надежные подрядчики и поставщики — фундамент устойчивого бизнеса. Здесь важно все: соблюдение обязательств, стабильное качество продукции, своевременные расчеты, регулярное общение. Сотрудничество, основанное на прозрачности, ответственности и взаимном уважении, снижает издержки, минимизирует риски и ускоряет развитие.

— Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026

ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.

— Редевелопмент ТЦ и офисов: как превратить бетонные коробки в денежные станки

Рынок коммерческой недвижимости переживает перелом: на смену эпохе пассивного владения площадями приходит время умных преобразований. Устаревшие торговые центры и офисные блоки, которые еще вчера казались обузой, сегодня становятся точкой входа для крупных инвесторов.

— Работа в ночное время — как оплачивается и оформляется

Работа ночью — не редкость в сферах с круглосуточным графиком: медицине, логистике, охране, IT. Но как именно должен оплачиваться такой труд и какие документы оформлять работодателю? Разбираем нормы ТК, минимальные доплаты и оформление.

— Как ИП принять на работу сотрудника в 2026 году + бланк трудового договора

Для трудоустройства сотрудника нужно запросить у него документы, заключить трудовой договор и своевременно подать ЕФС-1. Как учесть все нюансы и не нарваться на санкции — рассказали в статье.

— Как проверить компанию по ИНН на судебные дела

Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.

— Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2026 году

Смотрите в наших таблицах КБК налогов и взносов, по которым надо сдавать уведомления об исчисленных суммах.

— Какие требования есть к рабочему месту офисных сотрудников

Мало кто задумываются, но к рабочим местам офисных сотрудников предъявляются требования. Нормативы регламентированы СанПинами и 426-ФЗ. Рассказываем, как организовать рабочее место по правилам.

— Табель учета рабочего времени 2026: примеры

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

— Как узнать свой трудовой стаж через «Госуслуги»: подробное руководство

Проверить свой трудовой стаж можно легко и быстро через портал Проверить свой трудовой стаж можно легко и быстро через «Госуслуги». Где найти сведения в личном кабинете, как скачать выписку и что делать, если сведения о стаже не полные или с ошибкой.

— Как зарегистрироваться в ЕИС: пошаговая инструкция для ИП, юрлиц и физлиц

Как зарегистрироваться в ЕИС по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ: требования, документы, УКЭП, МЧД, настройка рабочего места, сроки и причины отказа в аккредитации.

— Упрощенцы с НДС 5% не могут добровольно платить 22%. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2103

При УСН применяется либо ставка НДС 5%, либо 22%.