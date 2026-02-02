Интеграция 1С с маркетплейсами: обзор модулей

Когда маркетплейсов становится несколько, нагрузка растет. Для каждой площадки нужно отдельно обновлять остатки и цены, загружать заказы, контролировать статусы, готовить документы и сверять отчеты. Ручная работа занимает больше времени, а расхождения в данных начинают влиять на отгрузки и финансовый учет.

Модули интеграции 1С с маркетплейсами объединяют эти процессы в единую систему. Они передают данные автоматически, загружают заказы в 1С, синхронизируют остатки и цены, помогают оформлять поставки и работать с отчетами. Это упрощает управление продажами и снижает нагрузку на команду.

В этом обзоре мы рассмотрели лучшие модули для интеграции 1С с маркетплейсами — их возможности, особенности и практические сценарии применения.