Утренний бухгалтер № 6057. Новая форма заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС

С 15 января 2026 года действуют обновленные формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).

В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.

На Госуслугах открыли прием заявлений на отсрочку от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний.

Налоговики разъяснили, как после перехода на АУСН учитывать погашение долга.

Справку об отсутствии налоговой задолженности срочно не дадут: срок — 10 дней со дня поступления запроса.

Предприниматели столкнулись с ошибками и неточностями автоматической передачи информации о доходах а АУСН.

Если работнику выплатят в 2026 году дополнительную помощь – она будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ.

Как принять нового участника в ООО. Мини-курс

Как зарегистрировать увеличение уставного капитала за счет нового участника? Расскажем по порядку.

Как сменить ОКВЭД в 2026 году

Реестры — ЕГРЮЛ и ЕГРИП — содержат коды ОКВЭД заявительного и отчетного типа. Коды заявительного типа формируются исходя из информации об основном и дополнительных видах экономической деятельности, указанных при регистрации.

Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет

Суд разобрал ситуацию, которая может касаться любого работодателя и любого сотрудника. И вынес вердикт: дисциплинарное взыскание отменено — премию работнику надо выплатить.

Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео

Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.

Что можно внести в качестве уставного капитала ООО

Создание ООО требует формирования уставного капитала (УК) в размере как минимум 10 000 руб. УК может быть сформирован как деньгами, так и имуществом, и даже имущественными правами. Что вообще можно внести в УК и как это сделать — разбираемся.

Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году

Пояснения дала ФНС в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026.

Как определить дату выполнения работ в целях НДС

Для целей НДС необходимо корректно определять дату выполнения работ. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как выполнить возврат товара поставщику в 2026 году

Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.

Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году

В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.

Как заполнить платежку на налоги в 2026 году: образцы для ИП и организаций

С 27 октября 2025 года, а потом еще с 5 декабря 2025 изменились реквизиты для уплаты налогов.

Интеграция 1С с маркетплейсами: обзор модулей

Операции на маркетплейсах и учет в 1С часто ведутся раздельно. Заказы поступают в личные кабинеты, остатки и цены хранятся в учетной системе, отчеты по продажам и комиссиям формируются на стороне маркетплейсов. Пока заказов немного и площадка одна, такую схему можно поддерживать вручную.

Когда проводится переоценка вложений в долю компании и как создать резерв под обесценение

Если компания владеет акциями другой организации. Что делать с отрицательной суммой чистых активов по итогам года, нужно ли уменьшать финвложения?

Как узнать, кто является участковым полицейским по вашему адресу

Узнайте, кто ваш участковый полицейский через онлайн‑сервис МВД, по телефону, через обращение в отдел полиции или УК, а также функции и полномочия участкового.

Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2025 года

За декабрь 2025 года зарплата может быть выплачена как в декабре 2024 года, так и в январе 2026 года. Зарплата за декабрь, выплаченная декабре, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2025 год.

Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.

Как отменить заказ на Wildberries пошагово: причины и условия возврата

Узнайте, как отменить заказ на Wildberries до и после получения: пошаговые инструкции в приложении, условия отмены и возврата, сроки зачисления денег и возможные удержания.

Обзор наиболее распространенных ошибок при заполнении декларации по налогу на имущество организаций

Приближается срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2025 год — 25.02.2026. Обсудим изменения при представлении декларации в сравнении с прошлым налоговым периодом и наиболее распространенные ошибки при заполнении.

Улучшат условия для НДФЛ-вычета за фитнес. 💪«Ночной бухгалтер» № 2107

В 2026 году будет больше фитнес-центров, которые дают справки на соцвычет по НДФЛ.

Самые выгодные денежные переводы в Китай в 2026: скрытые комиссии и реальный курс юаня

Как купить USDT за рубли в России без ограничений для россиян: полный разбор способов, рисков и примеров

Авансовый отчет по командировке: ТОП–5 ошибок, которые мешают закрыть месяц вовремя

Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

ТОП–10 компаний по банкротству физлиц в Казани, рейтинг лучших которым можно доверять в 2026

Как подписать акт сверки с контрагентом, если у него нет ЭДО

Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году

Все изменения по налогу на прибыль с 2026 года: памятка для бухгалтера

Авторский надзор в дизайне интерьера: что это, что входит и зачем нужен

ТОП 30 лучших архитектурных бюро России

Консультации

ИП-Самозанятый (сдача квартиры)

переход с УСН 5% на АУСН с 01.02.2026г.

Момент определения налоговой базы по НДС на УСН "доходы"

Поставщик ИП выставляет УПД со статусом 1 со ставкой НДС 5/105 при обычной реализации.

Можно ли начисление за работу в выходной день 1-го февраля сделать 31-м января?

Освобождение от онлайн кассы, патент, ОКВЭД 88.91...

Карточка воинского учета (согласие указанных лиц на обработку персональных данных)

Налоговые каникулы

Требование обществу при ликвидации

Лизинг в расход ип

⁉️ Подоспели налоговые НДС документы

💰 24 января погашены, находящиеся в моем портфеле, 15 облигаций ЕвроТранс БО-001Р-02

Календарь инвестора на неделю

💡Рост цен в 2026 году: почему подорожало почти все и что стоит за повышением НДС

💥Обзор новостей: работники смогут отказываться от электронного больничного, предложили ввести отцовский капитал в 2 млн руб, введут видеофиксацию сделок с недвижимостью

Отказ от SMS для банков: что готовят и почему это важно

На что опереться рынку в новой торговой неделе? К чему готовиться инвестору

Преимущества покупки квартиры в домах после капитального ремонта

🔥 У бухгалтеров бум вопросов про работу в ЛК АУСН

Астрологическое IPO SpaceX, а также соцсеть для крабовидных нейронок

✅ Новшества февраля 2026, АУСН — не такая уж и автоматическая, взносы за директора в отчетности, новые формы по НДС и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (26.01-01.02.2026)

Бонусные баллы маркетплейсов: ФНС требует налог, но правы ли инспекторы?

«Машенек» много, а того, кто по-настоящему понимает бизнес, нет

О ККТ при оплате услуг лизинга физическим лицом

Котики и право: реальность и вымысел

Как быть с НДФЛ, если при увольнении зарплату сотруднику я хочу выдать гаджетами и работник не возражает?

Доход пришел на АУСН, а чек был по ПСН: коллизия права и автоматизации

НейроДайджест: куча новых моделей, закон об ИИ, агентное видение и 3D-миры по одному промпту

Аксаков: НДС скоро снизят

⁉️ Минфин разъяснил, как в этом году субъекты РФ будут снижать ставки по УСН

