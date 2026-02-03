Утренний бухгалтер № 6057. Новая форма заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году

Пояснения дала ФНС в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026.

— Как определить дату выполнения работ в целях НДС

Для целей НДС необходимо корректно определять дату выполнения работ. Рассказываем, как это правильно сделать.

— Как выполнить возврат товара поставщику в 2026 году

Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.

— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году

В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.

— Как заполнить платежку на налоги в 2026 году: образцы для ИП и организаций

С 27 октября 2025 года, а потом еще с 5 декабря 2025 изменились реквизиты для уплаты налогов.

— Интеграция 1С с маркетплейсами: обзор модулей

Операции на маркетплейсах и учет в 1С часто ведутся раздельно. Заказы поступают в личные кабинеты, остатки и цены хранятся в учетной системе, отчеты по продажам и комиссиям формируются на стороне маркетплейсов. Пока заказов немного и площадка одна, такую схему можно поддерживать вручную.

— Когда проводится переоценка вложений в долю компании и как создать резерв под обесценение

Если компания владеет акциями другой организации. Что делать с отрицательной суммой чистых активов по итогам года, нужно ли уменьшать финвложения?

— Как узнать, кто является участковым полицейским по вашему адресу

Узнайте, кто ваш участковый полицейский через онлайн‑сервис МВД, по телефону, через обращение в отдел полиции или УК, а также функции и полномочия участкового.

— Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2025 года

За декабрь 2025 года зарплата может быть выплачена как в декабре 2024 года, так и в январе 2026 года. Зарплата за декабрь, выплаченная декабре, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2025 год.

— Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.

— Как отменить заказ на Wildberries пошагово: причины и условия возврата

Узнайте, как отменить заказ на Wildberries до и после получения: пошаговые инструкции в приложении, условия отмены и возврата, сроки зачисления денег и возможные удержания.

— Обзор наиболее распространенных ошибок при заполнении декларации по налогу на имущество организаций

Приближается срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2025 год — 25.02.2026. Обсудим изменения при представлении декларации в сравнении с прошлым налоговым периодом и наиболее распространенные ошибки при заполнении.

— Улучшат условия для НДФЛ-вычета за фитнес. 💪«Ночной бухгалтер» № 2107

В 2026 году будет больше фитнес-центров, которые дают справки на соцвычет по НДФЛ.