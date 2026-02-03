Утренний бухгалтер № 6057. Новая форма заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС

В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.
На Госуслугах открыли прием заявлений на отсрочку от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний.
Налоговики разъяснили, как после перехода на АУСН учитывать погашение долга.
Справку об отсутствии налоговой задолженности срочно не дадут: срок — 10 дней со дня поступления запроса.
Предприниматели столкнулись с ошибками и неточностями автоматической передачи информации о доходах а АУСН.
Если работнику выплатят в 2026 году дополнительную помощь – она будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ.
⭐ Совет от редакции: Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой — 4 февраля в 15:00 мск. Записаться.
❗Разберитесь в УСН-2026
Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Актуализировали его по изменениям 2026.
Цена курса со скидкой 68%: 9 900 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции ограничен.
Разборы законов
— Как принять нового участника в ООО. Мини-курс
Как зарегистрировать увеличение уставного капитала за счет нового участника? Расскажем по порядку.
— Как сменить ОКВЭД в 2026 году
Реестры — ЕГРЮЛ и ЕГРИП — содержат коды ОКВЭД заявительного и отчетного типа. Коды заявительного типа формируются исходя из информации об основном и дополнительных видах экономической деятельности, указанных при регистрации.
— Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет
Суд разобрал ситуацию, которая может касаться любого работодателя и любого сотрудника. И вынес вердикт: дисциплинарное взыскание отменено — премию работнику надо выплатить.
— Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.
— Что можно внести в качестве уставного капитала ООО
Создание ООО требует формирования уставного капитала (УК) в размере как минимум 10 000 руб. УК может быть сформирован как деньгами, так и имуществом, и даже имущественными правами. Что вообще можно внести в УК и как это сделать — разбираемся.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 февраля 2026 года
2 Мошенники теперь требую подать декларации и угрожают арестом имущества
3 Пользователи MAX смогут быстро регистрироваться в отелях Cosmos
4 Роструд рассказал, как работает сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем»
5 👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
6 ЦБ будет маркировать ценные бумаги компаний, которые скрывают информацию о себе
7 💍 Минфин: теперь можно быть уверенным в покупке подлинных ювелирных изделий
8 При получении в дар имущества не всегда нужно отчитаться о полученных доходах
9 😷 Работникам могут разрешить не ходить на больничный
10 Аудит бухгалтерской отчетности личных фондов отменят
11 ФНС уточнила, как на АУСН учитывать комиссию маркетплейса. Есть нюансы
12 💻 При возврате техники будут возмещать рыночную цену аналогичного товара
13 ❔ Нужно ли заранее давать работникам перечень вопросов для проверки знаний по охране труда
14 Россияне спешат оформить ипотеку в январе 2026 года: причина
15 Правительство: оклад педагогов должен составлять 70% от зарплаты
16 💢 С 1 февраля 2026 АУСН ввели еще в четырех регионах России
17 📹 ЛДПР предлагает ввести видеофиксацию всех сделок с недвижимостью
18 На «Клерке» появился новый блог для бухгалтеров от «КомпасЛидера»
19 Бизнес на АУСН столкнулся с проблемой формирования данных для расчета налога
20 ❌ Нельзя увеличить уже выплаченную матпомощь на рождение ребенка без НДФЛ и взносов
21 Как обжаловать результат налоговой проверки, что можно внести в качестве уставного капитала, есть ли срок действия у писем Минфина и ФНС: экспертные разборы за неделю
22 ❔ Будет ли НДС, если есть освобождение, но доход больше 20 млн
23 Курс рубля в феврале 2026, прогноз от эксперта: риски падения остаются
24 Для ареста имущества Минюст может увеличить сумму минимального долга
25 💫 Февральское потепление! Скидки до -75% на курсы для работы в 2026 году
26 📄 Заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС нужно подавать по новой форме
27 👍 У «Клерка» новое направление обучения — по охране труда!
28 Налоговики объяснили, почему все платежи идут в Тульскую область
29 🎮 Зарплаты в игровой индустрии почти достигли 100 тыс. рублей
30 Страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
31 Кабмин установил запрет на экспорт топлива
32 📃 Справку об отсутствии налоговой задолженности срочно не дадут
33 Включать ли в доход на АУСН погашение долга, уже учтенное при ОСНО
34 📃 Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось. Выпуск № 16 подкаста «Налоговое утро»
35 IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от армии — началась новая волна 2026
36 Аналитики: дефицит бюджета в 2026 году может дойти до 2,7% ВВП
37 В сервис ФНС оценки бизнеса добавлен скоринг-конструктор
38 📈 Федерация профсоюзов заметила рост скрытой безработицы до 14,4%
39 ❔ Как уполномочить банк удерживать НДФЛ и передавать сведения по зарплате на АУСН
40 Эксперт: Центробанк не снизит ключевую ставку сразу на 1-2%
Мероприятия
Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб
Дата проведения: 3 февраля, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 4 февраля, среда
6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку
Дата проведения: 5 февраля, четверг
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 6 февраля, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6056. Когда платить НДС компаниям и ИП, созданным в 2026 году
Пояснения дала ФНС в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026.
— Как определить дату выполнения работ в целях НДС
Для целей НДС необходимо корректно определять дату выполнения работ. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Как выполнить возврат товара поставщику в 2026 году
Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.
— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году
В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.
— Как заполнить платежку на налоги в 2026 году: образцы для ИП и организаций
С 27 октября 2025 года, а потом еще с 5 декабря 2025 изменились реквизиты для уплаты налогов.
— Интеграция 1С с маркетплейсами: обзор модулей
Операции на маркетплейсах и учет в 1С часто ведутся раздельно. Заказы поступают в личные кабинеты, остатки и цены хранятся в учетной системе, отчеты по продажам и комиссиям формируются на стороне маркетплейсов. Пока заказов немного и площадка одна, такую схему можно поддерживать вручную.
— Когда проводится переоценка вложений в долю компании и как создать резерв под обесценение
Если компания владеет акциями другой организации. Что делать с отрицательной суммой чистых активов по итогам года, нужно ли уменьшать финвложения?
— Как узнать, кто является участковым полицейским по вашему адресу
Узнайте, кто ваш участковый полицейский через онлайн‑сервис МВД, по телефону, через обращение в отдел полиции или УК, а также функции и полномочия участкового.
— Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2025 года
За декабрь 2025 года зарплата может быть выплачена как в декабре 2024 года, так и в январе 2026 года. Зарплата за декабрь, выплаченная декабре, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2025 год.
— Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки
Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.
— Как отменить заказ на Wildberries пошагово: причины и условия возврата
Узнайте, как отменить заказ на Wildberries до и после получения: пошаговые инструкции в приложении, условия отмены и возврата, сроки зачисления денег и возможные удержания.
— Обзор наиболее распространенных ошибок при заполнении декларации по налогу на имущество организаций
Приближается срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2025 год — 25.02.2026. Обсудим изменения при представлении декларации в сравнении с прошлым налоговым периодом и наиболее распространенные ошибки при заполнении.
— Улучшат условия для НДФЛ-вычета за фитнес. 💪«Ночной бухгалтер» № 2107
В 2026 году будет больше фитнес-центров, которые дают справки на соцвычет по НДФЛ.
Блоги компаний
Самые выгодные денежные переводы в Китай в 2026: скрытые комиссии и реальный курс юаня
Как купить USDT за рубли в России без ограничений для россиян: полный разбор способов, рисков и примеров
Авансовый отчет по командировке: ТОП–5 ошибок, которые мешают закрыть месяц вовремя
Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера
ТОП–10 компаний по банкротству физлиц в Казани, рейтинг лучших которым можно доверять в 2026
Как подписать акт сверки с контрагентом, если у него нет ЭДО
Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году
Все изменения по налогу на прибыль с 2026 года: памятка для бухгалтера
Авторский надзор в дизайне интерьера: что это, что входит и зачем нужен
ТОП 30 лучших архитектурных бюро России
☀️ Встречаем февраль тепло со скидками на онлайн-курсы «Клерка»
Консультации
ИП-Самозанятый (сдача квартиры)
переход с УСН 5% на АУСН с 01.02.2026г.
Момент определения налоговой базы по НДС на УСН "доходы"
Поставщик ИП выставляет УПД со статусом 1 со ставкой НДС 5/105 при обычной реализации.
Можно ли начисление за работу в выходной день 1-го февраля сделать 31-м января?
Освобождение от онлайн кассы, патент, ОКВЭД 88.91...
Карточка воинского учета (согласие указанных лиц на обработку персональных данных)
Требование обществу при ликвидации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно) Зарплата от 80000 до 160000 ₽, , Полный день
— Главный бухгалтер (удаленно) Зарплата от 80000 до 160000 ₽, , Гибкий график
— Финансовый менеджер Зарплата до 120000 ₽, Москва, Полный день
— Финансовый контролер Зарплата до 180000 ₽, Москва, Полный день
— Ведущий специалист по экономическому анализу Зарплата до 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер в единственном числе Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Бухгалтер на участок (Авансовые отчеты, Касса, ТМЦ) Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 до 130000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
⁉️ Подоспели налоговые НДС документы
💰 24 января погашены, находящиеся в моем портфеле, 15 облигаций ЕвроТранс БО-001Р-02
💡Рост цен в 2026 году: почему подорожало почти все и что стоит за повышением НДС
💥Обзор новостей: работники смогут отказываться от электронного больничного, предложили ввести отцовский капитал в 2 млн руб, введут видеофиксацию сделок с недвижимостью
Отказ от SMS для банков: что готовят и почему это важно
На что опереться рынку в новой торговой неделе? К чему готовиться инвестору
Преимущества покупки квартиры в домах после капитального ремонта
🔥 У бухгалтеров бум вопросов про работу в ЛК АУСН
Астрологическое IPO SpaceX, а также соцсеть для крабовидных нейронок
✅ Новшества февраля 2026, АУСН — не такая уж и автоматическая, взносы за директора в отчетности, новые формы по НДС и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (26.01-01.02.2026)
Бонусные баллы маркетплейсов: ФНС требует налог, но правы ли инспекторы?
«Машенек» много, а того, кто по-настоящему понимает бизнес, нет
О ККТ при оплате услуг лизинга физическим лицом
Котики и право: реальность и вымысел
Как быть с НДФЛ, если при увольнении зарплату сотруднику я хочу выдать гаджетами и работник не возражает?
Доход пришел на АУСН, а чек был по ПСН: коллизия права и автоматизации
НейроДайджест: куча новых моделей, закон об ИИ, агентное видение и 3D-миры по одному промпту
⁉️ Минфин разъяснил, как в этом году субъекты РФ будут снижать ставки по УСН
Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 59-5/44121 от 14.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/49868 от 05.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/49834 от 05.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/49522 от 05.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/49884 от 05.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/49939 от 05.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/50124 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо на России от N № 03-07-11/50170 от 08.07.2019
Минфин РФ: Письмо ина России от N № 03-07-11/50174 от 08.07.2019
Последние темы форума
— Учет расходов при переходе с ПСН на АУСН, а затем на УСН
— Уведомление о льготе по НП Сколково
— ИП на патенте и обязательная обязательная регистрация в реестре экспедиторов
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию