Утренний бухгалтер № 6059. Власти хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

3 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
ФНС: работодатель может заплатить фиксированный авансовый платеж за работника.
Депутаты предлагают дать право самозанятым женщинам не платить НПД в течение года после рождения ребенка.
Изменены показатели уклонения от налогов для клининга и техэксплуатации на 2026 год.
Роструд ответил, можно ли работодателю удержать деньги из зарплаты работника из-за опозданий.
За глав КФХ без образования юрлица платить взносы как за директора пока не нужно, но налоговая ждет позицию Минфина.
Разборы законов
— Условные единицы: как прописать в договоре и зачем использовать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем использовать условные единицы и как прописать их в договоре.
— Расходы, которые можно учитывать на УСН с 2026 года
До 2026 года если статья расходов не была поименована в закрытом перечне (ч. 1 ст. 346.16 НК), учитывать такой расход в составе налоговой базы по УСН было нельзя. С этого года перечень стал открытым. Рассмотрим, какие частые расходы теперь можно учесть при расчете налога при соблюдении норм НК.
— Как подать апелляционную жалобу на решение по результатам налоговой проверки. Мини-курс
Сколько ФНС рассматривает жалобы налогоплательщиков? Расскажем по порядку.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Почему работники берут отгул вместо больничного и всегда ли его нужно предоставлять. Мини-курс
Работодатель не обязан предоставлять отгул по плохому самочувствию без больничного листка. Но может его предоставить по своему усмотрению. Расскажем подробнее в мини-курсе.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 февраля 2026 года
2 Что изменилось в трудовых отношениях с 2026 года: консультация с экспертом уже сегодня!
3 Семейную ипотеку предлагают давать беременным
4 ❄ За помощь в уборке снега предлагают давать субсидии на оплату ЖКУ
5 Можно ли вычет за лечение в 2026 году получить по декларации 3-НДФЛ за 2023 год
6 Ошибка в иске не должна лишать права за защиту интересов в суде — считает Верховный суд
7 Ozon с 6 апреля 2026 повысит комиссии для некоторых товаров
8 📄 ФНС утвердила новую форму уведомления о выборе авто для льготы по транспортному налогу
9 💫 Февральское потепление! Скидки до -75% на курсы для работы в 2026 году
10 Минцифры запустит межрегиональный перенос номера во второй половине 2026 года
11 Сдать ипотечную квартиру в аренду стало сложнее
12 Как перейти на электронные транспортные документы: инструкция-2026 от ФНС
13 ❓ Платить ли страховые взносы с МРОТ за главу КФХ: ФНС ответила, но ждет позицию Минфина
14 😬 Когда сотрудника могут уволить за смех на рабочем месте
15 👀 Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей. Выпуск № 18 подкаста «Налоговое утро»
16 Минфин определил срок выездной оценки для получения лицензии на перевозку спирта
17 ❔ Можно ли на УСН выписать счет с НДС 5%, если не обязаны платить налог
18 Депутаты предложили разблокировать банковские счета через Госуслуги
19 За развитие городской инфраструктуры хотят давать налоговый вычет
20 📌 В белый список добавили сервисы ФНС, операторов ЭДО и онлайн-кассы
21 Путин: влияние повышения НДС в 2026 году на цены будет краткосрочным
22 ✅ Для НДС-лимита на УСН считают только доход без уменьшения на расходы
23 Роструд: удержать штраф из зарплаты за опоздание нельзя, но заплатить меньше можно
24 Президент: нужно добиться восстановления темпов роста экономики, улучшать деловой климат
25 ❕ ФНС изменила показатели уклонения от налогов для клининга и техэксплуатации на 2026 год
26 🙋 Самозанятых женщин могут освободить от налога на год после родов
27 Братья и сестры смогут получать выплаты в случае гибели участника СВО
28 Авансы по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 рассчитывают в декларации за 9 месяцев 2025
29 💢 Миронов предлагает в разы увеличить налоговый вычет при покупке жилья
30 😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году
31 Ситибанк полностью остановит платежи в долларах США с 16 февраля 2026 года
32 👌 Работодатель может заплатить фиксированный авансовый платеж за работника
33 В реестре недобросовестных работодателей оказалось больше 650 компаний и ИП
34 Госзаказчики закупились у самозанятых на рекордные 48 млрд рублей в 2025 году
35 🚗 Если работник выезжает на машине на объекты – медосмотр нужен не всегда
36 Когда ИП могут отказать в выкупе недвижимости без торгов — разъяснение 2026 Верховного суда
37 Продать авто без налога — за 250 тыс. рублей и менее — рискованно
Статьи
— 4 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
4 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 4 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6058. Частые ошибки при регистрации юрлиц: перечень
Налоговики перечислили ошибки, при которых заявители получают отказы в регистрации юридического лица.
— Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году
За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.
— Кредитный договор: на что обратить внимание
У заемщика по закону есть пять дней на изучение кредитного договора. В этот период условия менять не могут. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в документе.
— Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): что нужно знать в 2026 году
ИИС остается одним из самых популярных инструментов для инвестиций, имеющих в числе прочего ряд налоговых льгот. В статье расскажем, что из себя представляет ИИС, как изменились условия работы с ним и на какие налоговые вычеты может претендовать инвестор в 2026 году.
— Как принять к вычету НДС по авиабилету
Если организация оплатила сотруднику авиабилет, она может принять НДС по нему к вычету.
— ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия
Организация вправе применять упрощенные способы учета. По договору аренды переход права собственности не предусмотрен, возможности выкупа нет, субаренда не предполагается. Может ли организация не применять ФСБУ 25/2018?
— Что такое полис ОМС и как его получить
Полис ОМС необходим каждому: без него не получится бесплатно лечиться в поликлинике, оформить плановую операцию, получить анализы и консультации врачей. В статье рассмотрим, что именно дает полис, чем отличается бумажный и электронный формат и все способы быстро оформить документ.
— Как цифровизация меняет розницу, сервис и каналы продаж
Российская торговля и сфера услуг продолжают активно переходить в онлайн: меняются способы покупки, обслуживания и взаимодействия с клиентами. Все больше этапов сделки происходит дистанционно, а ключевыми точками контакта становятся цифровые каналы. Это постепенно меняет всю инфраструктуру продаж и клиентского сервиса.
— Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2025 года
За декабрь 2025 года зарплата может быть выплачена как в декабре 2025 года, так и в январе 2026 года. Зарплата за декабрь, выплаченная декабре, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2025 год.
— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки
ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.
— Счет-фактура на УСН в 2026 году: что нужно знать бизнесу
С 2026 года еще больше компаний и ИП на УСН стали плательщиками НДС: лимит дохода для освобождение от его уплаты снизился с 60 млн до 20 млн рублей. Рассказываем, о чем должен знать бизнес, чтобы не допускать ошибок при работе со счетами-фактурами на упрощенке.
— Накопительный счет и вклад — в чем разница
Вклад и накопительный счет — это разные банковские продукты, которые часто путают, хотя они решают разные задачи. Как работает вклад, как накопительный счет и в чем между ними разница — разбираемся в статье.
— Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец
Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.
☀️ Встречаем февраль тепло со скидками на онлайн-курсы «Клерка»
Трибуна
⁉️ Налоговики выявили очередную схему дробления: общепит, 700 млн, Воронеж
Налоговая проверка и уточненки: когда переподача деклараций не работает
💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за январь 2026 года
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026
Перед решающими переговорами: обзор сил, которые держат рынок в узком коридоре
График выплат пенсий за февраль: даты зачисления от СФР и изменения в расписании
Серый импорт на грани: СПОТ революция 2026 — что ждет импортеров?
О признании в налоговом учете расходов на адаптацию и модификацию ПО
Как учесть расходы и подготовить декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Бухгалтерия
Ozon меняет правила игры: «прощай, СВД!» (но не расслабляйтесь)
Январь 2026 в госзакупках: формально — разъяснения, по факту — смена правил игры
Автоматизация финансов: почему 70% проектов не дают эффекта и что исправить до внедрения
Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за декабрь 2025
Налоги и проценты за блокировку средств: разбор по делу
Есть ли доход у самозанятого с обеспечительного платежа и компенсации ущерба арендатора?
«А где это зафиксировано?»: как мы начали строить базу знаний там же, где ведем задачи
Курсовая волатильность января: как скачки рубля в начале года предсказывают динамику на весь первый квартал?
⚡Как ФНС следит за расходами граждан: где мифы, а где реальные риски
