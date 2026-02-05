Утренний бухгалтер № 6059. Власти хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

Статьи

— 4 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 4 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6058. Частые ошибки при регистрации юрлиц: перечень

Налоговики перечислили ошибки, при которых заявители получают отказы в регистрации юридического лица.

— Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

— Кредитный договор: на что обратить внимание

У заемщика по закону есть пять дней на изучение кредитного договора. В этот период условия менять не могут. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в документе.

— Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): что нужно знать в 2026 году

ИИС остается одним из самых популярных инструментов для инвестиций, имеющих в числе прочего ряд налоговых льгот. В статье расскажем, что из себя представляет ИИС, как изменились условия работы с ним и на какие налоговые вычеты может претендовать инвестор в 2026 году.

— Как принять к вычету НДС по авиабилету

Если организация оплатила сотруднику авиабилет, она может принять НДС по нему к вычету.

— ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия

Организация вправе применять упрощенные способы учета. По договору аренды переход права собственности не предусмотрен, возможности выкупа нет, субаренда не предполагается. Может ли организация не применять ФСБУ 25/2018?

— Что такое полис ОМС и как его получить

Полис ОМС необходим каждому: без него не получится бесплатно лечиться в поликлинике, оформить плановую операцию, получить анализы и консультации врачей. В статье рассмотрим, что именно дает полис, чем отличается бумажный и электронный формат и все способы быстро оформить документ.

— Как цифровизация меняет розницу, сервис и каналы продаж

Российская торговля и сфера услуг продолжают активно переходить в онлайн: меняются способы покупки, обслуживания и взаимодействия с клиентами. Все больше этапов сделки происходит дистанционно, а ключевыми точками контакта становятся цифровые каналы. Это постепенно меняет всю инфраструктуру продаж и клиентского сервиса.

— Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2025 года

За декабрь 2025 года зарплата может быть выплачена как в декабре 2025 года, так и в январе 2026 года. Зарплата за декабрь, выплаченная декабре, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2025 год.

— Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

ИП, как и любому другому лицу, может потребоваться подтвердить свой доход. Например, для получения кредита или визы. Штатные сотрудники могут попросить справку у работодателя, а у ИП такой возможности нет. Разбираемся, какими документами можно подтвердить доход ИП.

— Счет-фактура на УСН в 2026 году: что нужно знать бизнесу

С 2026 года еще больше компаний и ИП на УСН стали плательщиками НДС: лимит дохода для освобождение от его уплаты снизился с 60 млн до 20 млн рублей. Рассказываем, о чем должен знать бизнес, чтобы не допускать ошибок при работе со счетами-фактурами на упрощенке.

— Накопительный счет и вклад — в чем разница

Вклад и накопительный счет — это разные банковские продукты, которые часто путают, хотя они решают разные задачи. Как работает вклад, как накопительный счет и в чем между ними разница — разбираемся в статье.

— Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец

Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.