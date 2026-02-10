Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6061. Будет новая форма декларации по косвенным налогам

Проект приказа ФНС 5 февраля 2026 года опубликован на портале проектов НПА.

— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году

Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

— Когда менять паспорт в РФ: основания замены, сроки, размер госпошлины и штрафы

Паспорт нужно менять по нескольким основаниям: при достижении 20 и 45-летнего возраста, утере или порче. Разбираемся: как заменить паспорт, сколько времени это займет и какую госпошлину нужно уплатить.

— Как правильно составить договор аренды квартиры в 2026 году: что учесть, как составить, образец

Многие собственники квартир сдают их и получают дополнительный пассивный доход. Однако при аренде важно помнить множество нюансов: регистрацию в Росреестре, уплату налогов. Рассказываем, как грамотно составить договор аренды квартиры и делимся образцом документа.

— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

— Самые важные письма Минфина и ФНС за январь, маркетплейсы-2026 и использование наличных на АУСН: экспертный обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

— Самозанятый работает в сфере красоты: нужно ли уведомлять Роскомнадзор

Если компания или ИП обрабатывает персональные данные сотрудников, контрагентов или клиентов, то нужно уведомить Роскомнадзор. Разбираемся, касается ли это правило самозанятых.

— Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу

При приеме на работу иностранца важно внимательно проверить все документы. Если этого не сделать, можно получить претензии от ФМС. Рассказываем, должен ли иностранец предъявлять документы о регистрации.

— Как создать крепкую команду профессионалов: 10 советов от выбора кандидата до системы поддержки

Сильная, профессиональная и стабильная команда — основа успеха любого бизнеса независимо от того, в какой сфере вы работаете. Поэтому важно уже на старте набора кандидатов понимать, какого человека вы ищете, какими рабочими и личными качествами он должен обладать и, конечно, что вы можете ему предложить.

— Наши не умеют? Как преодолеть недоверие к российским продуктам и повысить конкурентоспособность

Мы привыкли идеализировать все иностранное. Нам нравится носить импортную одежду, ездить на европейских автомобилях и заимствовать западные технологии. Но всегда ли зарубежное качественнее и лучше отечественного? В статье разберем, как российские компании ломают шаблоны, и что нужно делать для укрепления доверия к отечественному производству.

— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году

ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.

— Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета

Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.

— Все про важные изменения в сфере охраны труда в 2026 году

В 2026 году в сфере охраны труда вступил в силу ряд важных изменений, которые затрагивают отчетность, классификаторы, отраслевые соглашение и другие аспекты. Собрали для вас полную информацию по всем изменениям.

— Все разъяснения Минфина и ФНС по страховым взносам за 2025 год: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.