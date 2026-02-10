Акция 1+3 моб
Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз

Предприниматели пожаловались на рост стоимости патентов в 2026 году.

Некоторые регионы России многократно повысили потенциально возможный годовой доход, по которому рассчитывается стоимость патента для предпринимателей.

ФНС изменила форму единой упрощенной декларации, она вступит в силу с 6 апреля 2026 года.

БМЦ разработал рекомендацию для уточнения порядка определения ликвидационной стоимости основных средств.

В законодательстве могут закрепить понятие «оффера» — гарантированного предложения о трудоустройстве.

Проект Минтруда: пенсионерам-северянам будут быстрее компенсировать расходы на проезд до места отдыха.

Страховые взносы за директора компании, которая проходит упрощенную ликвидацию, платят по дату исключения из ЕГРЮЛ.

Роструд: если понизили в должности с нарушением процедуры – можно требовать возврат старой должности даже через год.

Разборы законов

Как на АУСН заполнить платежку по взносам на травматизм

При АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере.

Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс

В 2026 году счета-фактуры нужно будет заполнять по новым правилам. Разберем, что изменилось.

Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок оценки кредитоспособности с 1 марта и как это повлияет на заемщиков.

Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео

Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.

Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год

Отчитываться в упрощенной форме могут некоторые категории организаций. Начиная с 2025 года бухгалтерскую отчетность регулирует новый ФСБУ 4/2023. Разберем, что именно поменялось в упрощенной отчетности за год.

Новости

Статьи

Утренний бухгалтер № 6061. Будет новая форма декларации по косвенным налогам

Проект приказа ФНС 5 февраля 2026 года опубликован на портале проектов НПА.

Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году

Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Когда менять паспорт в РФ: основания замены, сроки, размер госпошлины и штрафы

Паспорт нужно менять по нескольким основаниям: при достижении 20 и 45-летнего возраста, утере или порче. Разбираемся: как заменить паспорт, сколько времени это займет и какую госпошлину нужно уплатить.

Как правильно составить договор аренды квартиры в 2026 году: что учесть, как составить, образец

Многие собственники квартир сдают их и получают дополнительный пассивный доход. Однако при аренде важно помнить множество нюансов: регистрацию в Росреестре, уплату налогов. Рассказываем, как грамотно составить договор аренды квартиры и делимся образцом документа.

Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

Самые важные письма Минфина и ФНС за январь, маркетплейсы-2026 и использование наличных на АУСН: экспертный обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Самозанятый работает в сфере красоты: нужно ли уведомлять Роскомнадзор

Если компания или ИП обрабатывает персональные данные сотрудников, контрагентов или клиентов, то нужно уведомить Роскомнадзор. Разбираемся, касается ли это правило самозанятых.

Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу

При приеме на работу иностранца важно внимательно проверить все документы. Если этого не сделать, можно получить претензии от ФМС. Рассказываем, должен ли иностранец предъявлять документы о регистрации.

Как создать крепкую команду профессионалов: 10 советов от выбора кандидата до системы поддержки

Сильная, профессиональная и стабильная команда — основа успеха любого бизнеса независимо от того, в какой сфере вы работаете. Поэтому важно уже на старте набора кандидатов понимать, какого человека вы ищете, какими рабочими и личными качествами он должен обладать и, конечно, что вы можете ему предложить.

Наши не умеют? Как преодолеть недоверие к российским продуктам и повысить конкурентоспособность

Мы привыкли идеализировать все иностранное. Нам нравится носить импортную одежду, ездить на европейских автомобилях и заимствовать западные технологии. Но всегда ли зарубежное качественнее и лучше отечественного? В статье разберем, как российские компании ломают шаблоны, и что нужно делать для укрепления доверия к отечественному производству.

Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году

ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.

Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета

Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.

Все про важные изменения в сфере охраны труда в 2026 году

В 2026 году в сфере охраны труда вступил в силу ряд важных изменений, которые затрагивают отчетность, классификаторы, отраслевые соглашение и другие аспекты. Собрали для вас полную информацию по всем изменениям.

Все разъяснения Минфина и ФНС по страховым взносам за 2025 год: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Эксперты по налогам и бухучету подготовили сборник "Годовой отчет за 2025 год" - получите материалы бесплатно

Рейтинг банков для SWIFT-переводов в 2025: комиссии, лимиты и подводные камни

Информационная безопасность в образовательных организациях: как выстроить защиту правильно

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Покупка и продажа криптовалюты в 2026 году: ключевые ошибки бизнеса в новых реалиях

Подписка Xbox: почему это «Netflix для геймеров» и как получить доступ из России

Купить криптовалюту за рубли: обзор способов в 2026 году

Единый контур вместо десятка интеграций: как Астрал.Платформа меняет архитектуру бизнеса

ПЭП в первичке: как доказать реальность сделки перед налоговой и избежать доначислений

Фотореалистичные рендеры интерьеров от Remplanner, с помощью нейросетей

Топ миграционных юристов Москвы: рейтинг 2026

Рейтинг юристов по лишению родительских прав Москвы 2026

Как в 2026 году формируется страховая пенсия: простое объяснение для бухгалтера и ИП

Нейросеть Seedream на русском: как запустить Сидрим и получать коммерческие изображения для бизнеса и соцсетей

Рейтинг адвокатов по наркотикам (ст. 228) Москвы: защита 2026

Топ юристов в сфере энергетики Москвы: рейтинг 2026

Как получить инвестиционный налоговый вычет в 2026 году

Озвучка текста голосом нейросети: как получить реалистичную речь через генерацию голоса бесплатно?

Рейтинг юристов по взысканию дебиторской задолженности Москвы 2026

Лучшие экономические юристы Москвы: бизнес-рейтинг 2026

SEO в 2026: 5 ошибок, которые лишат бизнес клиентов, и как их избежать

Таблица из PDF в Excel: 7 рабочих способов онлайн

🗓️Календарь инвестора на неделю

🏭 Итоги 2025 года: Северсталь завершает сложный год без дивидендов и с рекордными инвестициями

Блокировка карт и счетов: почему это происходит и как из этого выходят

✅ Попытка «поиграть» с правилами перехода с УСН на ОСНО обернулась доначислениями и повышенным штрафом

💥Обзор новостей: бизнес пожаловался на рост стоимости патента, разрешат сдавать на права без медсправки, запретят смотреть порно бездетным

Минтруд против ГПХ, ФНС не заставит себя ждать: Грядет ли тотальная «трудоустроизация» IT-отрасли?

Почему коррекция на МосБирже только набирает обороты? К чему готовиться инвестору

Увольнение сотрудника и шантаж: когда «соглашение сторон» превращается в давление. Судебная практика

Как создать и использовать спецификации в «1С:Управление нашей фирмой»: пошаговая инструкция для производственных компаний

✅ Возврат возраста выхода на пенсию, дело бухгалтера Турусиной, АУСН криво считает НДФЛ и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.02.2026)

Масленица начнется 16 февраля: когда печь блины и идти к теще в гости

Проиграли тендер, но чувствуете подвох? Время защищать свои права! ⚖️

Продажа доли в ООО на УСН в 2026 году

Чек‑лист: как обновить Сертификат соответствия в карточке товара «Честный Знак»

Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения

Обзор инструментов для автоматического создания таймкодов на YouTube

Топ-5 дивидендных акций под летний дивсезон 2026г (с доходностью 12-16%!)

Чек‑лист: как обновить карточку товара (GTIN) при изменении упаковки (состав неизменен)

