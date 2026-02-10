Утренний бухгалтер № 6062. Стоимость патентов для ИП в 2026 году выросла в 10 и более раз

Некоторые регионы России многократно повысили потенциально возможный годовой доход, по которому рассчитывается стоимость патента для предпринимателей.
ФНС изменила форму единой упрощенной декларации, она вступит в силу с 6 апреля 2026 года.
БМЦ разработал рекомендацию для уточнения порядка определения ликвидационной стоимости основных средств.
В законодательстве могут закрепить понятие «оффера» — гарантированного предложения о трудоустройстве.
Проект Минтруда: пенсионерам-северянам будут быстрее компенсировать расходы на проезд до места отдыха.
Страховые взносы за директора компании, которая проходит упрощенную ликвидацию, платят по дату исключения из ЕГРЮЛ.
Роструд: если понизили в должности с нарушением процедуры – можно требовать возврат старой должности даже через год.
Разборы законов
— Как на АУСН заполнить платежку по взносам на травматизм
При АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере.
— Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс
В 2026 году счета-фактуры нужно будет заполнять по новым правилам. Разберем, что изменилось.
— Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок оценки кредитоспособности с 1 марта и как это повлияет на заемщиков.
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
— Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год
Отчитываться в упрощенной форме могут некоторые категории организаций. Начиная с 2025 года бухгалтерскую отчетность регулирует новый ФСБУ 4/2023. Разберем, что именно поменялось в упрощенной отчетности за год.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 февраля 2026 года
2 Покупатели смогут подтвердить право на скидку пенсионера через MAX
3 Гостиницам могут запретить штрафовать клиентов на свое усмотрение за ущерб
4 Больше 100 тысяч айтишников подтвердили свои навыки на Госуслугах
5 👊 Благодаря системе маркировки остановили продажу 3 млрд единиц товаров
6 ФАС хочет распространить на соцсети закон о защите конкуренции
7 ФНС по ошибке переводит ИП с УСН+ПСН на ОСНО: бухгалтеры обсуждают на форуме
8 ❔ Компания подала на ликвидацию: сколько еще времени платить взносы за директора
9 Как совместить управленческий учет, финансовое моделирование и изменения в налоговом законодательстве — расскажет эксперт
10 Чаевые предлагают освободить от НДФЛ
11 При смене работы сотруднику предлагается давать обязательную гарантию трудоустройства
12 👷♂️ Роструд объяснил, нужно ли предоставлять место для переодевания в спецодежду
13 Закупки VPN в госсекторе и бизнесе выросли на 18,5% в 2025 году
14 Где скачать корневой сертификат для сдачи отчетности через сайт ФНС
15 Как селлерам маркетплейсов работать с АУСН и НДС в 2026 году: инструкция от эксперта
16 💰 Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях
17 Зарплата сотрудников без опыта может составить больше 100 тыс. рублей
18 📈 Стоимость патента выросла в 10 и более раз с 2026 года
19 Для уплаты госпошлины за лицензии на ВЭД введут новые КБК
20 👶 За инвестиции в ясли предлагают ввести налоговый вычет
21 Россия хочет, чтобы карты «Мир» быстрее начали принимать в Таиланде
22 Мосбиржа будет торговать облигациями по выходным с 28 марта 2026 года
23 Как в 2026 году сменить ОКВЭД, зачем сотрудникам отгул вместо больничного, новая форма отчета о финансовых результатах: экспертные разборы за неделю
24 Как посчитать семейную налоговую выплату + пример расчета
25 Ошибки по налогу на прибыль исправляют за период, в котором их совершили
26 🤷♀️ Удаленка бухгалтера: свобода или работа 24/7. Выпуск № 21 подкаста «Налоговое утро»
27 Селлеры с долгами перед маркетплейсом не смогут забрать свои товары: Ozon четко сформулировал запрет
28 📄 ФНС изменила форму единой упрощенной декларации: есть новые реквизиты
29 ✅ Разработана рекомендация для уточнения порядка определения ликвидационной стоимости основных средств
30 💡 Может ли ваш бизнес перейти на АУСН в 2026 году: «Клерк» обновил чек-лист
31 Пенсионерам-северянам будут быстрее компенсировать расходы на проезд до места отдыха
32 Депутат предлагает отказаться от блокировки счетов больниц из-за долгов
33 Если понизили в должности с нарушением процедуры – можно требовать возврат старой должности даже через год
35 Россия на первом месте среди стран с самой низкой безработицей в 2025 году
— Утренний бухгалтер № 6061. Будет новая форма декларации по косвенным налогам
Проект приказа ФНС 5 февраля 2026 года опубликован на портале проектов НПА.
— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году
Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.
— Когда менять паспорт в РФ: основания замены, сроки, размер госпошлины и штрафы
Паспорт нужно менять по нескольким основаниям: при достижении 20 и 45-летнего возраста, утере или порче. Разбираемся: как заменить паспорт, сколько времени это займет и какую госпошлину нужно уплатить.
— Как правильно составить договор аренды квартиры в 2026 году: что учесть, как составить, образец
Многие собственники квартир сдают их и получают дополнительный пассивный доход. Однако при аренде важно помнить множество нюансов: регистрацию в Росреестре, уплату налогов. Рассказываем, как грамотно составить договор аренды квартиры и делимся образцом документа.
— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность
Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.
— Самые важные письма Минфина и ФНС за январь, маркетплейсы-2026 и использование наличных на АУСН: экспертный обзор для бухгалтера
ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.
— Самозанятый работает в сфере красоты: нужно ли уведомлять Роскомнадзор
Если компания или ИП обрабатывает персональные данные сотрудников, контрагентов или клиентов, то нужно уведомить Роскомнадзор. Разбираемся, касается ли это правило самозанятых.
— Нужно ли запрашивать у иностранца документы о регистрации при приеме на работу
При приеме на работу иностранца важно внимательно проверить все документы. Если этого не сделать, можно получить претензии от ФМС. Рассказываем, должен ли иностранец предъявлять документы о регистрации.
— Как создать крепкую команду профессионалов: 10 советов от выбора кандидата до системы поддержки
Сильная, профессиональная и стабильная команда — основа успеха любого бизнеса независимо от того, в какой сфере вы работаете. Поэтому важно уже на старте набора кандидатов понимать, какого человека вы ищете, какими рабочими и личными качествами он должен обладать и, конечно, что вы можете ему предложить.
— Наши не умеют? Как преодолеть недоверие к российским продуктам и повысить конкурентоспособность
Мы привыкли идеализировать все иностранное. Нам нравится носить импортную одежду, ездить на европейских автомобилях и заимствовать западные технологии. Но всегда ли зарубежное качественнее и лучше отечественного? В статье разберем, как российские компании ломают шаблоны, и что нужно делать для укрепления доверия к отечественному производству.
— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году
ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.
— Факторный анализ прибыли от продаж: пример расчета
Как провести факторный анализ прибыли от продаж: разложить прибыль на влияние объема, цены, себестоимости и расходов и сделать управленческие выводы.
— Все про важные изменения в сфере охраны труда в 2026 году
В 2026 году в сфере охраны труда вступил в силу ряд важных изменений, которые затрагивают отчетность, классификаторы, отраслевые соглашение и другие аспекты. Собрали для вас полную информацию по всем изменениям.
— Все разъяснения Минфина и ФНС по страховым взносам за 2025 год: обзор для бухгалтера
Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
