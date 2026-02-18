Принципы цифровизации юридической функции предприятия: стратегия для руководителей

Юридическая служба предприятия выполняет несколько стратегически важных функций, которые можно разделить по объему и значимости:

Основная задача — контроль правовых рисков в рамках договоров: приходных, расходных и финансовых. Юристы анализируют условия, связанные с оплатой, исполнением обязательств и возможными претензиями, обеспечивая минимальные последствия в случае споров.

Важно: договоры делятся на два типа — по шаблону компании и от контрагентов. Вторые требуют более глубокого анализа, так как несут повышенные риски.

Претензионно-исковая работа (до 20% нагрузки). Включает обработку входящих претензий, взаимодействие с судами, подготовку исковых заявлений. Эта функция является продолжением контроля рисков, выявленных на этапе согласования договоров.

Контроль корпоративной структуры (до 5%). Актуально для холдингов. Задача — ведение реестров уставных документов, ИНН, долей участия, контроль «дочек», «внучек» и «правнучек». Требует точного учета иерархии и юридических связей.

Управление доверенностями (до 5%). Контроль делегирования права подписи, особенно в крупных компаниях, где генеральный директор передает полномочия заместителям или руководителям подразделений.

Формирование и ведение приказов (менее 5%). Речь о общекорпоративных приказах, а не кадровых. Юридический отдел участвует в их разработке и согласовании.