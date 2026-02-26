Управление негативом: как плохие отзывы могут усилить ваш бизнес 

Почему люди жалуются

Чтобы правильно работать с негативом, нужно понять его причину. Чаще всего за плохими отзывами стоит не желание уничтожить ваш бизнес, а вполне конкретные эмоции потребителей: разочарование, тревога, ощущение несправедливости или страх быть обманутым.

На практике все жалобы укладываются в несколько сценариев:

Обманутые ожидания. Клиенту обещали одно — на сайте, в рекламе, на консультации, а по факту он получил другое.

Проблемы с коммуникацией. Здесь много причин — от банальной грубости до ощущения, что потребителя не услышали, отмахнулись или проигнорировали.

Низкое качество. Например, товар быстро сломался или процедура не дала эффекта.

Организационные сбои. Опоздали, перепутали заказ, обсчитали.

Манипуляция. Это единственный пункт из списка, где цель — не решение проблемы, а выгода: например, шантаж скидкой или возвратом денег под угрозой плохого отзыва со стороны клиента.