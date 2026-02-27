Как бизнесу выстроить B2B-партнерства с крупными компаниями

Особенно если речь идет о крупной корпорации с внутренними системами безопасности, закупками и юридическими процедурами.

При этом бренды заинтересованы в креативных решениях и партнерствах, которые позволят им привлекать и удерживать внимание аудитории нестандартными способами. По данным АКАР и ADPASS, в 2024 году российский рекламный рынок вырос на 53% и достиг 1,236 трлн рублей, при этом доля интерактивного продвижения (digital) продолжает расти. Во взаимовыгодных партнерствах заинтересован как малый, так и крупный бизнес.

Одновременно с этим, согласно международному отчету Braintrust Growth (2024), ключевым фактором успеха в B2B-продажах становится не цена, а умение выстраивать доверие, историю и вовлекать клиента. Продажа превращается в процесс налаживания прежде всего долгосрочных отношений — и занимает все больше времени.